پس از لغو سفر کیم جونگ اون به چین و عدم دیدار با دونالد ترامپ، وضعیت روابط پکن و پیونگ‌یانگ در سایه شایعات دیپلماتیک قرار گرفته است.

روابط دیپلماتیک میان کره شمالی و چین در شرایط خاصی قرار دارد و شایعاتی مبنی بر سفر احتمالی رهبر کره شمالی به چین ، موجی از گمانه‌زنی‌ها را ایجاد کرده است. در حالی که پیش‌تر انتظار می‌رفت کیم جونگ اون به شهر شنژن سفر کند و دیداری با دونالد ترامپ داشته باشد، این رویداد رخ نداد و هیچ ملاقاتی بین این دو رهبر صورت نگرفت. در مقابل، مقامات کره جنوبی تأکید کردند که پکن هیچ اشاره رسمی‌ای به چنین سفری نداشته و سئول تحولات را با دقت رصد می‌کند.

واکنش‌های دیپلماتیک سئول و پکن به شایعات سفر

دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که هیچ‌گونه اشاره‌ای به گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر سفر کیم جونگ اون در مکالمات مقامات چین صورت نگرفته است. این نهاد تأکید دارد که سئول تحولات در روابط بین کره شمالی و چین را به‌دقت زیر نظر دارد و خواهان حفظ ارتباط نزدیک با پکن است. مقامات کره جنوبی امیدوارند که تعاملات میان دو همسایه شرقی، به همزیستی مسالمت‌آمیز در شبه‌جزیره کره کمک کند و تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد.

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از سوی دیگر، سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی در پاسخ به پرسش‌ها درباره احتمال قریب‌الوقوع بودن این سفر، بیان کرد که تحولات گوناگون را زیر نظر دارند. یک منبع دیپلماتیک کره جنوبی نیز اعلام کرد که رهبر کره شمالی ممکن است هر لحظه به چین سفر کند و چنین سفری جای تعجب نخواهد داشت. با این حال، در شهر مرزی دان‌دونگ در چین، منابع مطلع اعلام کردند که هیچ نشانی از فعالیت‌های غیرعادی مشاهده نکرده‌اند، با وجود گزارش‌هایی مبنی بر افزایش سطح آمادگی در آن منطقه.

سابقه دیدارهای اخیر کیم و تغییر استراتژی‌ها

آخرین دیدار رسمی میان کیم جونگ اون و شی جین‌پینگ به ماه ژوئن بازمی‌گردد، زمانی که رئیس‌جمهور چین سفری رسمی به پیونگ‌یانگ داشت. این ملاقات، آخرین تماس سطح بالا بین دو رهبر بود و پس از آن، هیچ رویداد دیپلماتیک مشابهی رخ نداد. در سپتامبر سال گذشته، کیم جونگ اون برای شرکت در مراسم هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم به پکن سفر کرده بود که این رویداد نیز به عنوان یک گام دیپلماتیک مهم شناخته می‌شد.

انتظارات اولیه مبنی بر سفر رهبر کره شمالی به شنژن، پس از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر احتمال دیدار با کیم جونگ اون در جریان سفر آسیایی خود، شدت گرفت. ترامپ پیش‌تر گفته بود که ممکن است در این سفر با رهبر کره شمالی دیدار کند، اما این ملاقات در نهایت شکل نگرفت. این عدم تحقق، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های دیپلماتیک و تغییرات ناگهانی در برنامه‌ریزی‌های سطح بالا است که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ثبات منطقه‌ای داشته باشد.

آینده روابط و ثبات منطقه‌ای در آینده نزدیک

عدم انجام سفر برنامه‌ریزی شده و لغو دیدار با دونالد ترامپ، سیگنال‌های متفاوتی را به بازیگران منطقه‌ای ارسال می‌کند. تحلیلگران معتقدند که این رویداد می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در اولویت‌های کره شمالی یا فشارهای بین‌المللی باشد. در این میان، کره جنوبی همچنان بر اهمیت حفظ ارتباطات دیپلماتیک با چین تأکید دارد و تلاش می‌کند تا از طریق گفتگو، به کاهش تنش‌ها و همزیستی مسالمت‌آمیز دست یابد.

در حال حاضر، وضعیت مرزی دان‌دونگ عادی گزارش شده و هیچ فعالیت غیرعادی که نشان‌دهنده آماده‌سازی برای یک رویداد دیپلماتیک بزرگ باشد، مشاهده نشده است. با این حال، گمانه‌زنی‌ها درباره سفرهای احتمالی آینده کیم جونگ اون به چین همچنان ادامه دارد و مقامات کره جنوبی اعلام کرده‌اند که هرگونه حرکت جدید را با دقت بررسی خواهند کرد. این روند می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های منطقه‌ای و روابط بین‌المللی در ماه‌های آینده داشته باشد.