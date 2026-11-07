تحلیل بورس تهران ۱۶ آبان؛ ورود ۵.۸ همت پول حقیقی و رشد شاخص کل

بورس تهران در ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با رشد ۲.۱۵ درصدی و ورود ۵.۸ همت پول حقیقی به معاملات خرد سبز پوشید. تحلیل کامل داده‌ها و پیش‌بینی بازار در دوشنبه.

بورس تهران در معاملات روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ، عملکردی سبز و قدرتمند را به نمایش گذاشت و توانست بازدهی قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران رقم بزند. شاخص کل بازار سرمایه با رشدی معادل ۱۷۰ هزار و ۸۷۵ واحد که برابر با ۲.۱۵۹۵ درصد می‌شود، به عدد ۸ میلیون و ۸۳ هزار و ۶۲۰ واحد دست یافت. این رشد نشان‌دهنده اقبال بالا فعالان بازار به خرید دارایی‌های سهامی در این روز خاص است.

جزئیات معاملاتی و آمار نمادهای مثبت

داده‌های منتشر شده از بازار نشان می‌دهد که سیگنال‌های مثبت بسیار قوی‌تر از سیگنال‌های منفی عمل کردند. از مجموع ۹۵۸ نمادی که مورد بررسی قرار گرفتند، ۸۰۴ نماد یعنی ۸۴ درصد آن‌ها با رنگ مثبت بسته شدند و تنها ۱۵۴ نماد به میزان ۱۶ درصد دچار کاهش قیمت شدند. این گسترش بالا در نمادهای مثبت، یکپارچگی رشد را در بازار تأیید می‌کند.

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علاوه بر این، ۴۲۸ صف خرید تشکیل شد که نشان‌دهنده هجوم تقاضا در لحظات اولیه و میانی معاملات بود. در مقابل، تنها ۴۰ صف فروش ثبت گردید که نسبت بسیار نامتعادلی را به نفع خریداران ایجاد کرد. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۰ هزار و ۹۲۵ واحدی و رشد ۱.۳۸۷۶ درصدی به سطح ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۷۲۰ واحد رسید و شاخص کل فرابورس با رشد ۹۵۱ واحدی معادل ۱.۴۲۰۵ درصد به ۶۷ هزار و ۹۶۵ واحد صعود کرد.

جریان ۵.۸ همت پول حقیقی به معاملات خرد

یکی از حیاتی‌ترین اتفاقات در معاملات شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ورود ۵.۸ همت پول حقیقی به معاملات خرد بود که نشان از اعتماد برگشته سرمایه‌گذاران خرد دارد. ارزش کل معاملات خرد در این روز به ۳۳.۷ همت رسید که حجم قابل توجهی از نقدینگی را در گردش بازار نشان می‌دهد. این ورود نقدینگی همزمان با خروج ۳.۶ همت پول از صندوق‌های درآمد ثابت بود.

این جابه‌جایی نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه‌گذاران دارایی‌های کم‌ریسک‌تر خود را نقد کرده و به سمت بازار پرریسک‌تر اما پربازده‌تر مانند بورس سهام حرکت کرده‌اند. ارزش سفارش‌های خرید به ۸.۷ همت رسید در حالی که ارزش سفارش‌های فروش تنها ۱.۲ همت بود. این شکاف عظیم ۷ برابری بین سفارشات خرید و فروش، برتری مطلق خریداران را در پایان معاملات شنبه اثبات می‌کند.

تحلیل جریان پول در گروه‌ها و نمادها

در بررسی نمادهای فعال، نماد فباهنر با ورود ۳۰۵.۴ میلیارد تومان پول حقیقی در صدر جدول قرار گرفت. نماد شپنا با ۳۰۳.۵ میلیارد تومان و نماد فولاد با ۲۲۶.۲ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. نمادهای تاصیکو، شبریز و فملی نیز به ترتیب با ورود ۲۱۳.۵، ۲۱۲ و ۱۹۹.۱ میلیارد تومان از جمله نمادهای مورد توجه حقیقی‌ها بودند.

در سمت مقابل، نماد احیا با خروج ۸۹.۲ میلیارد تومان، نماد فکور با ۵۱.۴ میلیارد تومان و نماد زشک با ۴۸.۷ میلیارد تومان بیشترین خروج پول را تجربه کردند. گروه فلزات با ۹۰۰ میلیارد تومان، گروه نفتی با ۸۱۹.۸ میلیارد تومان و گروه شیمیایی با ۸۱۷ میلیارد تومان بیشترین ورود پول را در میان گروه‌های صنعتی جذب کردند. صندوق‌های بخشی و سهامی نیز به ترتیب ۶۱۲.۷ و ۵۲۶.۹ میلیارد تومان ورود نقدینگی داشتند.

پیش‌بینی رفتار بورس در روز یکشنبه

با توجه به داده‌های روز شنبه، سه سناریو برای معاملات روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ محتمل است. سناریوی اول تداوم روند صعودی است که در صورت تداوم ورود پول حقیقی و حفظ صف‌های خرید رخ می‌دهد. سناریوی دوم بازار متعادل و مثبت است که در آن بخشی از معامله‌گران به شناسایی سود می‌پردازند اما قدرت خریداران همچنان حفظ می‌شود.

سناریوی سوم امکان افزایش عرضه و اصلاح قیمت‌هاست که در صورت کاهش قدرت تقاضا و جمع‌آوری صف‌های خرید محتمل خواهد بود. با این حال، با توجه به اینکه ۴۲۸ صف خرید و ۸۴ درصد نمادهای مثبت، نشانه‌های قوی از تقاضا هستند، سناریوی محتمل‌تر شروع مثبت و حرکت متعادل رو به بالا در روز دوشنبه و روزهای آینده است.