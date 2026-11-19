بررسی کامل شرایط تیم‌های پرسپولیس و فجر سپاسی برای دیدار حساس هفته سیزدهم لیگ برتر و نگاهی به وضعیت سایر رقابت‌کنندگان.

در ادامه روز دوم از هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، تیم پرسپولیس امشب (جمعه) در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف فجر سپاسی می‌رود. این دیدار برای سرخپوشان پایتخت فرصتی حیاتی است تا شکست خانگی پیشین خود را جبران کنند و دوباره مسیر قهرمانی را طی نمایند. از سوی دیگر، فجر سپاسی با هدایت مهدی رجب‌زاده که تیم را به فرم خوبی رسانده است، برای کسب سه امتیاز و حفظ روند صعودی به میدان خواهد رفت.

شرایط سخت پرسپولیس و انتظارات هواداران

تیم پرسپولیس پس از شکست در دو هفته اخیر در تهران برابر فولاد و فجر سپاسی، با فشار شدید هواداران روبرو است. مهدی تارتار سرمربی این تیم با چالش‌های داخلی و حواشی موجود برای بازیکنانی چون امیرحسین محمودی درگیر است. هواداران با شعارهای خود علیه بازیکنان و به ویژه علیپرس، عدم رضایت خود را نشان داده‌اند و تنها پیروزی امروز می‌تواند جو سنگین ورزشگاه را آرام کند. با این حال، حضور احتمالی خدابنده‌لو و باکیچ در صورت تأیید پزشکی، می‌تواند امید تازه‌ای به کادر فنی ببخشد.

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انگیزه فجر سپاسی و روند صعودی آن‌ها

فجر سپاسی پس از برد مقابل پرسپولیس در تهران، به اعتمادبه‌نفس بالایی رسیده است. مهدی رجب‌زاده توانسته جان تازه‌ای در تیم بدمد و اکنون این تیم برای تثبیت جایگاه خود در جدول نیازمند پیروزی در شیراز است. از طرف مقابل، چادرملو اردکان با هدایت سعید اخباری نیز به روند خوب فصل گذشته بازگشته و با توقف استقلال و شکست‌ناپذیری اخیر، شخصیت رقابتی خود را تقویت کرده است. این تیم‌ها با انگیزه بالا و روحیه برد به میدان می‌آیند.

وضعیت سایر تیم‌ها و بحران‌های جدولی

در بخش‌های دیگر لیگ برتر، صنعت نفت آبادان با حضور سیروس پورموسوی شرایط بهتری داشته و امیدوار به تغییر اوضاع است. استقلال خوزستان که فصل ناپایداری را سپری کرده، در آخرین دیدار برابر استقلال تهران به تساوی دو بر دو رسید و همچنان برای فاصله گرفتن از نیمه پایینی جدول تلاش می‌کند. انتظار می‌رود دیدار آن‌ها در ورزشگاه تختی آبادان، مسابقه‌ای محتاطانه و پرتنش باشد. همچنین ذوب آهن اصفهان که بعد از آمدن محمد ربیعی هنوز بردی به دست نیاورده، تحت فشار است.

برنامه زمان‌بندی و داوران مسابقات

دو دیدار مس شهر بابک با تراکتور و خیبر خرم‌آباد با استقلال، به دلیل حضور این تیم‌ها در مسابقات آسیایی، به روز سه‌شنبه هشتم دی ماه موکول شده است. داوران تعیین شده برای هفته جاری شامل مועود بنیادی فرد برای دیدار پرسپولیس و فجر سپاسی، بیژن حیدری برای صنعت نفت و استقلال خوزستان، و مرتضی منصوریان برای ذوب آهن و شمس‌آذر هستند. مدیران داوران و ناظران نیز برای نظارت بر صحت برگزاری مسابقات منصوب شده‌اند.