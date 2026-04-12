تحلیل تریتا پارسی از تهدید ترامپ به محاصره دریایی ایران: پیامدها و سناریوهای احتمالی

تریتا پارسی، کارشناس ارشد سیاست خارجی، در یادداشتی به بررسی تهدید احتمالی دونالد ترامپ برای اعمال محاصره دریایی علیه ایران پرداخته و پیامدهای اقتصادی، دیپلماتیک و ژئوپلیتیکی این اقدام را مورد تحلیل قرار داده است. پارسی با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در این زمینه، نسبت به عملی شدن این تهدید ابراز تردید کرده و سناریوهای محتمل‌تری را برای آینده ترسیم می‌کند.

تریتا پارسی ، کارشناس ارشد سیاست خارجی، در اظهارنظری در شبکه اجتماعی ایکس، به بررسی تهدید دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، مبنی بر اعمال محاصره دریایی علیه ایران پرداخت. پارسی در این یادداشت، که در پی انتشار گزارش‌هایی در این مورد منتشر شده، به تحلیل جوانب مختلف این تهدید و پیامدهای احتمالی آن پرداخته است. وی با اشاره به پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی این اقدام، نسبت به عملی شدن آن ابراز تردید کرده و دلایل متعددی را برای این موضع خود مطرح کرده است.

\پارسی با استناد به عوامل اقتصادی، معتقد است که اجرای چنین محاصره‌ای، به دلیل خارج کردن نفت بیشتر از بازار و افزایش قیمت نفت، به ضرر آمریکا خواهد بود. وی توضیح می‌دهد که این اقدام منجر به افزایش تورم در ایالات متحده خواهد شد، زیرا قیمت نفت، که در حال حاضر نسبتاً ثابت است، به قیمت واقعی خود، یعنی حدود ۱۵۰ دلار در هر بشکه، نزدیک‌تر خواهد شد. پارسی این نکته را یادآور می‌شود که همین نگرانی‌های اقتصادی، ترامپ را در گذشته در موقعیتی قرار داده بود که نتوانست از گزینه‌های تشدید تنش استفاده کند. از سوی دیگر، پارسی به تبعات دیپلماتیک این اقدام اشاره می‌کند و می‌گوید توقف تانکرهای حامل نفت ایران، نه تنها تنش مستقیمی با ایران ایجاد می‌کند، بلکه کشورهای خریدار نفت ایران مانند چین، هند و سایر کشورهای آسیایی را نیز درگیر خواهد کرد. وی با توجه به روابط پیچیده آمریکا با این کشورها و همچنین اجلاس‌های آتی در منطقه، احتمال وقوع چنین تنشی را بعید می‌داند. پارسی همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که محاصره دریایی، می‌تواند منجر به افزایش احتمال بسته شدن دریای سرخ توسط نیروهای یمنی شود، که این امر به نوبه خود، ۱۲ درصد دیگر از جریان نفت جهانی را از بازار خارج کرده و قیمت نفت را تا حدود ۲۰۰ دلار در هر بشکه افزایش خواهد داد.\در ادامه، پارسی به تحلیل وضعیت کنونی و احتمال از سرگیری مذاکرات اشاره می‌کند. وی با توجه به باقی ماندن حدود ۹ روز تا پایان آتش‌بس، معتقد است که تحرکات اخیر، از جمله تهدید به محاصره دریایی، بیشتر تاکتیک‌های مذاکراتی هستند تا یک تصمیم قطعی. پارسی پیش‌بینی می‌کند که احتمالاً شاهد عقب‌نشینی از این تهدید و اعلام آغاز دور جدیدی از مذاکرات خواهیم بود. با این حال، وی تأکید می‌کند که سیاست «لبه پرتگاه» (Brinkmanship) زمان خود را دارد و مذاکرات جدی نیز نیازمند زمان است. پارسی در پایان، به موضوع اختلافات موجود در مذاکرات احتمالی آینده اشاره می‌کند و بر این باور است که اگر آمریکا همچنان بر موضع «صفر غنی‌سازی» اصرار ورزد، مذاکرات محکوم به شکست خواهد بود، همانطور که مذاکرات گذشته نیز به دلیل تغییر موضع آمریکا و پذیرش خطوط قرمز اسرائیل، به نتیجه نرسید. پارسی در پایان، سناریوی محتمل‌تری را برای آینده ترسیم می‌کند: وضعیت جدیدی بدون توافق، که در آن ایران کنترل تنگه را حفظ می‌کند، اما هیچ‌گونه لغو تحریمی به دست نمی‌آورد، و آمریکا از جنگ خارج می‌شود، در حالی که این سؤال مطرح می‌شود که آیا اسرائیل به تنهایی به جنگ ادامه خواهد داد یا خیر





