تحلیل راهبردی اعزام ناوهای جنگی اروپا به خلیج عدن و تنگه هرمز و پیامدهای امنیتی آن

بررسی دیدگاه‌های حسین شریعتمداری در خصوص استقرار ناو هواپیمابر فرانسه و نیروهای بریتانیا در دریای سرخ و تحلیل گزینه‌های پاسخ نظامی و دیپلماتیک ایران در برابر این اقدامات.

ستاد کل ارتش فرانسه به تازگی در یک اقدام تحریک‌آمیز اعلام کرده است که ناو هواپیمابر شارل دوگل را با مأموریت همکاری‌های مشترک میان پاریس و لندن به سمت دریای سرخ و خلیج عدن اعزام نموده است.

وزارت نیروهای مسلح فرانسه در تبیین اهداف این عملیات نظامی، مدعی شده است که این اقدام بخشی از برنامه‌های مشترک دو کشور اروپایی برای آماده‌سازی یک مأموریت آینده با هدف تقویت آزادی کشتیرانی در منطقه استراتژیک تنگه هرمز است. با این حال، بررسی دقیق این تحولات نشان می‌دهد که چنین حضور نظامی گسترده‌ای در یکی از حساس‌ترین نقاط جهان، هرگز نمی‌تواند صرفاً با اهداف صلح‌آمیز یا تأمین امنیت کشتیرانی توجیه شود.

حضور ناوهای جنگی فرانسه و انگلیس در این منطقه، در واقع تلاشی است برای همراهی با استراتژی‌های ایالات متحده آمریکا جهت مقابله با حق قانونی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز. این مداخلات آشکار در امور داخلی و حاکمیتی کشورمان را باید به عنوان یک هشدار جدی تلقی کرد؛ چرا که در ادبیات سیاسی و نظامی، چنین استقرارهایی را می‌توان ترجمه‌ای از اعلام جنگ غیررسمی علیه ایران دانست که هدف آن فشار بر اراده ملی و محدود کردن نفوذ ایران در آب‌های سرزمینی‌اش است.

در چنین شرایطی، ضروری است که مسئولان ارشد کشور با اتخاذ رویکردی فعال و پیش‌دستانه، دو اقدام حیاتی را در دستور کار فوری خود قرار دهند. نخست، لازم است یک جنگ روانی و سیاسی گسترده در سطح بین‌المللی آغاز شود. صدور بیانیه‌هایی خطاب به مردم فرانسه، انگلیس و سایر کشورهای اروپایی می‌تواند بسیار مؤثر باشد تا به آن‌ها هشدار داده شود که دولت‌هایشان در حال سوءاستفاده از ثروت‌های عمومی و مالیات‌های پرداختی شهروندان است.

به جای آنکه این منابع مالی برای تأمین رفاه، بهبود معیشت و ارتقای کیفیت زندگی مردم اروپا هزینه شود، صرف اعزام ناوهای جنگی برای تأمین خواسته‌های نامشروع و توسعه‌طلبانه رژیم‌های وحشی آمریکا و صهیونیست می‌گردد. باید به ملت‌های اروپایی تفهیم شود که دولت‌های آن‌ها در واقع مردم خود را به عنوان پیشمرگان و ابزاری برای پیشبرد اهداف تخریبی ترامپ و رژیم صهیونیستی به میدان می‌برند و این سیاست‌ها تنها منجر به افزایش تنش‌ها و به خطر افتادن جان هزاران سرباز اروپایی در منازعاتی خواهد شد که هیچ ارتباطی با امنیت ملی کشورهای آن‌ها ندارد.

در گام دوم، مقابله نظامی پیش‌دستانه با ناوهای جنگی فرانسه و انگلیس باید به عنوان یک گزینه جدی روی میز باشد. ارتش‌های این دو کشور رسماً اعلام کرده‌اند که برای همکاری با آمریکا و اسرائیل از کانال سوئز عبور کرده و وارد آب‌های دریای سرخ شده‌اند. بر اساس قوانین بین‌المللی و حق دفاع مشروع، حمله به ناوهایی که با هدف تهدید یک کشور مستقل وارد محدوده نفوذ آن شده‌اند، یک حق طبیعی و شناخته‌شده است.

باید به خاطر داشت که این ناوها در تیررس موشک‌های دوربرد و دقیق ایران قرار دارند و هرگونه حرکت اشتباه آن‌ها می‌تواند با پاسخی سخت مواجه شود. علاوه بر توانمندی‌های داخلی، دریای سرخ و منطقه باب‌المندب نیز در سلطه موشکی و عملیاتی نیروهای انصارالله یمن قرار دارد.

این سلطه نظامی که کاربرد مؤثر و پشیمان‌کننده آن برای دشمنان بارها در تجربه‌های اخیر به اثبات رسیده است، لایه امنیتی دیگری را ایجاد کرده که عبور از آن برای متجاوزان بسیار پرهزینه خواهد بود. نیروهای مقاومت یمن نیز آمادگی کامل خود را برای انجام این مأموریت الهی و دفاع از حاکمیت منطقه اعلام کرده‌اند و هرگونه جسارت نظامی کشورهای غربی در این آب‌ها، با واکنش‌های شدید و ویران‌گر روبرو خواهد شد





