تحلیل عطاءالله مهاجرانی از ترور شخصیتی و رادیکالیسم در جامعه ایرانی

عطاءالله مهاجرانی در مقاله‌ای در روزنامه ایران به تحلیل برخی از رویکردهای سیاسی و رسانه‌ای در ایران پرداخته و به نقد ترور شخصیتی و رادیکالیسم در جامعه ایرانی می‌پردازد. وی با اشاره به نغمه‌ها و آوازهای خارج‌خوان و نقش شبکه‌های خبری تصویری، به اهمیت تخصص و دوراندیشی در تصمیم‌گیری‌های مهم اشاره می‌کند.

عطاءالله مهاجرانی در مقاله‌ای در روزنامه ایران به تحلیل برخی از رویکردهای سیاسی و رسانه‌ای در ایران پرداخته است. وی با اشاره به نغمه‌ها و آوازهای خارج‌خوان، این موارد را بهانه‌هایی می‌داند که به دست دونالد ترامپ و شبکه‌های خبری تصویری می‌افتد.

مهاجرانی معتقد است که این بهانه‌ها برای ترور شخصیتی مدیران ممتاز کشور، که به عنوان اهداف اصلی دشمن شناخته می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. وی در این باره به مثال‌هایی از گذشته اشاره می‌کند، از جمله ترور شخصیتی شهید دکتر علی لاریجانی و شهید سرلشکر محمد باقری. مهاجرانی در ادامه به عملیات «وعد صادق» اشاره می‌کند و می‌گوید که در فترات بین این عملیات‌ها، متهم کردن فرماندهان نظامی یا مسئولان دولتی شتاب می‌گرفت.

وی توضیح می‌دهد که این شبهه مطرح می‌شد که عده‌ای دنبال سازش هستند. این کار به حدی پیش رفت که حتی فرمانده سپاه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) که همگی در جنگ ۱۲ روزه شهید شدند، متهم به سازشگری شدند. در این شرایط، امام خامنه‌ای ناگزیر به تبیین موضوع و حل مسأله شد و با زبانی پرطمأنینه و هشداردهنده گفت: «برای هر عملیات می‌بایست جهات مختلف را سنجید و در نظر گرفت.

اگر شما هم مسئول بودید همین ملاحظات را رعایت می‌کردید. » مهاجرانی در بخش پایانی مقاله خود به تحلیل برخی از ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی ایرانی‌ها می‌پردازد. وی معتقد است که بخشی از این رادیکالیسم به خلق و خوی ایرانی‌ها بازمی‌گردد و می‌گوید: «همگی ما مجتهد و پزشک و روانشناس و معمار و این روزها استراتژیست نظامی و امنیتی هستیم. حال آنکه در هیچ یک از این حوزه‌ها هم متخصص نیستیم!

زیرا فردی که در یک زمینه تخصص داشته باشد، در سایر زمینه‌ها با دوراندیشی بسیار و احتیاط و تأنی سخن می‌گوید. نسخه سرپایی پیچیدن، کار کسانی است که تخصص‌شان در عمومی‌سازی مسائل است. » مهاجرانی در این بخش به نقد برخی از رویکردهای غیرمتخصصانه در جامعه ایران می‌پردازد و تاکید می‌کند که تخصص و دوراندیشی در تصمیم‌گیری‌های مهم ضروری است





