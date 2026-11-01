تحلیل ژنرال بریک از فروپاشی اسرائیل پس از انتخابات کنست

اسحاق بریک ژنرال اسرائیلی اعلام کرد نتایج انتخابات کنست نشان‌دهنده مرگ آن اسرائیلی است که می‌شناختیم و کشور دچار فروپاشی همه‌جانبه شده است.

اسحاق بریک ، ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی ، در ارزیابی خود از نتایج اخیر انتخابات کنست ، به تحلیل دقیقی از وضعیت کنونی این کشور پرداخت. او معتقد است که نتایج این انتخابات، گواهی رسمی بر مرگ آن اسرائیلی است که تا پیش از این شناخته می‌شد. این تحلیل‌ها در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های جدید نشان می‌دهد شکاف‌های عمیق اجتماعی و هویتی در میان صهیونیست‌ها بیش از ناکامی‌های اقتصادی و امنیتی بر انتخابات تاثیر گذاشته است.

اعلام نتایج رسمی و آمار کرسی‌های کنست

کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی بامداد روز جمعه، نتایج نهایی و رسمی بیست‌وششمین دوره انتخابات کنست را به صورت رسمی اعلام کرد. بر اساس آمار دقیق منتشر شده، اردوگاه تحت ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی رژیم اسرائیل، موفق به کسب ۵۳ کرسی از مجموع صندلی‌های پارلمان شد. این رقم نشان‌دهنده پیروزی نسبی لیست راست‌گرا در این دور از رقابت‌ها بود که با حمایت بخش عمده‌ای از رای‌دهندگان همراه بود.

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در مقابل، اردوگاه رقیب که به ریاست گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار اداره می‌شد، موفق به کسب ۴۸ کرسی گردید. این نتیجه نشان می‌دهد که فاصله میان دو بلوک اصلی سیاسی در کنست جدید بسیار ناچیز بوده است. این رقابت نزدیک، خود گواهی بر تقسیمات عمیق در جامعه صهیونیستی است که در گذشته کمتر به این شکل آشکار بود. هر دو اردوگاه تلاش کرده‌اند تا با تکیه بر پایگاه‌های هویتی خاص خود، حمایت اکثریت را جلب کنند.

همچنین فهرست‌های عربی در مجموع ۱۹ کرسی از کرسی‌های کنست را به خود اختصاص دادند. حضور قوی این نمایندگان در پارلمان، یکی دیگر از شاخص‌های مهم تغییرات دموگرافیک و سیاسی در این دوره انتخاباتی محسوب می‌شود. این تعداد نمایندگان عرب می‌تواند در آینده نزدیک بر تشکیل کابینه و تعادل قدرت در کنست تاثیرات قابل توجهی داشته باشد.

فروپاشی همه‌جانبه و بحران هویتی

بریک در ادامه تحلیل خود افزود که اسرائیل صرفاً دچار یک بحران سیاسی محدود نیست، بلکه در حال تجربه یک فروپاشی همه‌جانبه، چندلایه و بازگشت‌ناپذیر است. او با اشاره به نتایج شوم و یأس‌آور انتخابات، به این نتیجه تلخ رسیده است که در میان توده مردم این کشور، کسی یافت نمی‌شود که بتوان با او گفت‌وگویی معنادار و سازنده داشت. این اظهارات نشان از اوج ناامیدی در میان بخش‌هایی از نخبگان نظامی و سیاسی اسرائیل دارد.

به گفته این ژنرال ذخیره، اکثریت توده صهیونیست‌ها نه توانایی و نه تمایلی به درک وضعیت هولناکی که در آن گرفتار شده‌اند، ندارند. از نظر افکار عمومی، فجایع، ضربات و فروپاشی‌های گوناگونی که دقیقاً در برابر چشمان همه در حال وقوع است، چیزی جز یک خراش جزئی محسوب نمی‌شود. این بی‌توجهی و نادیده گرفتن واقعیت‌ها، عمق بحران را بیشتر کرده است.

واکنش رسانه‌ها و شکاف‌های اجتماعی

شبکه تلویزیونی کان رژیم صهیونیستی پیش از این در گزارشی تخصصی درباره نتایج انتخابات اخیر کنست، اعلام کرد که این انتخابات بار دیگر استمرار شکاف‌های اجتماعی و هویتی در بین توده صهیونیست‌ها را آشکار کرده است. این گزارش تاکید داشت که اختلافات مرتبط با هویت و تعلق اجتماعی، بیش از ناکامی‌های امنیتی و اقتصادی بر انتخاب‌های رای‌دهندگان و تعیین گرایش‌های سیاسی آنان تاثیر گذاشته است.

این تحلیل رسانه‌ای همسو با نظرات اسحاق بریک است و نشان می‌دهد که عامل اصلی تغییرات سیاسی در اسرائیل، مسائل ایدئولوژیک و هویتی بوده است. رای‌دهندگان بیشتر بر اساس گرایش‌های مذهبی، سکولار یا قومیتی خود رأی داده‌اند تا بر اساس عملکرد اقتصادی یا مدیریتی کاندیداها. این الگوی رأی‌دهی می‌تواند ثبات آینده دولت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

آینده سیاسی و چالش‌های پیش رو

با توجه به نتایج کسب شده، بنیامین نتانیاهو شانس بیشتری برای تشکیل ائتلاف دارد، اما چالش‌های داخلی شدید می‌تواند عملکرد او را با دشواری مواجه کند. اختلافات بنیادین میان گروه‌های مختلف در اردوگاه او، ممکن است تشکیل یک دولت پایدار را دشوار سازد. از سوی دیگر، گادی آیزنکوت و متحدانش باید برای بازسازی اعتماد عمومی و ارائه برنامه‌ای متمایز تلاش کنند.

حضور ۱۹ نماینده عرب نیز معادلات را پیچیده‌تر کرده است. این گروه می‌تواند به عنوان کلید تشکیل ائتلاف‌های مختلف عمل کند یا اینکه به عنوان یک مخالف قوی علیه دولت‌های راست‌گرا بایستد. هر تصمیمی که در آینده نزدیک گرفته شود، بازتابی از همین شکاف‌های عمیق و فروپاشی ساختاری خواهد بود. جامعه صهیونیستی اکنون با حقیقتی عریان و هولناک روبرو است که انکار آن ممکن نیست.