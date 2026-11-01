بررسی تاثیر غیبت عاطفی پدر بر روابط عاشقانه زنان در فیلم‌های محبوب، ارزش عاطفی و بابایی با تکیه بر پژوهش‌های علمی جدید.

سینمای معاصر امروزه توجه ویژه‌ای به زخم‌های عاطفی دوران کودکی و پیامدهای آن‌ها در بزرگسالی نشان می‌دهد. در این میان، رابطه پدر و دختر به موضوعی مهم برای بررسی چالش‌های روحی تبدیل شده است. فیلم‌سازان کنونی دیگر تنها رفتار دختران را بررسی نمی‌کنند، بلکه نقش پدران را در شکل‌گیری تجربیات عاطفی آن‌ها نیز تحلیل می‌نمایند.

پژوهش علمی دلبستگی و روابط عاشقانه

در فرهنگ عامه انگلیسی، اصطلاح دددی ایشوز به مشکلاتی اشاره دارد که به رابطه فرد با پدر نسبت داده می‌شود. این مفهوم پرکاربرد است، اما یک تشخیص علمی محسوب نمی‌شود. روان‌شناسان برای بررسی چنین تجربه‌هایی از مفاهیمی مانند دلبستگی ناایمن، محرومیت عاطفی و تعارض‌های حل‌نشده خانوادگی استفاده می‌کنند. پژوهشی که ژانویه ۲۰۲۶ در نشریه کارنت سایکولوژی منتشر شد، رابطه دلبستگی به پدر و الگوهای روابط عاشقانه را در میان ۳۳۷ زن در بریتانیا و ترکیه بررسی کرد.

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یافته‌های این پژوهش نشان داد که دلبستگی ایمن‌تر به پدر با امنیت بیشتر در روابط عاشقانه ارتباط داشت. در مقابل، برخی الگوهای فاصله عاطفی با ناامنی بیشتر همراه بودند. تفاوت نتایج دو کشور نیز اهمیت فرهنگ و شرایط اجتماعی را آشکار کرد. البته این نتایج ارتباط آماری را نشان می‌دهند، نه سرنوشتی تغییرناپذیر. هیچ تجربه‌ای با پدر به‌تنهایی نمی‌تواند انتخاب‌های عاشقانه یک زن را توضیح دهد.

نقد اقتدار مردانه در فیلم محبوب

در فیلم محبوب ساخته رودریگو سوروگوین در سال ۲۰۲۶، خاویر باردم نقش استبان مارتینس، کارگردانی مشهور، را بازی می‌کند. استبان پس از سیزده سال دوری به دخترش امیلیا، با بازی ویکتوریا لوئنگو، پیشنهاد می‌دهد در فیلم جدید او بازی کند. این دعوت ظاهرا فرصتی برای نزدیکی دوباره است، اما خاطراتی از بی‌اعتنایی و رفتارهای آزاردهنده پدر را زنده می‌کند.

استبان نه‌تنها رنج امیلیا را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه می‌کوشد روایت او از گذشته را نیز زیر سوال ببرد. انتخاب حرفه کارگردانی برای پدر تصادفی نیست. مردی که به تعیین زاویه دید و هدایت بازیگران عادت دارد، می‌خواهد خاطرات دخترش را هم مطابق خواست خود تنظیم کند. سوروگوین با گفت‌وگوهای پرتنش و تغییر قالب‌های تصویری، برخورد دو روایت از گذشته را نشان می‌دهد.

بااین‌حال، حضور مسلط باردم گاهی امیلیا را در سایه می‌گذارد. این تناقضی معنادار برای فیلمی است که اقتدار مردانه را نقد می‌کند. محبوب یادآور می‌شود که آسیب عاطفی فقط محصول نبود محبت نیست. محبت همراه با کنترل و انکار احساسات نیز می‌تواند زخم‌های عاطفی دختر را عمیق‌تر کند.

ناتوانی در بیان احساسات در ارزش عاطفی

در فیلم ارزش عاطفی ساخته یواخیم تریه در سال ۲۰۲۵، داستان پدری را دنبال می‌کند که در بیان احساسات ناتوان است. گوستاو بورگ، با بازی استلان اسکارشگورد، فیلم‌سازی مشهور است که پس از سال‌ها دوری می‌کوشد به زندگی دو دخترش، نورا و اگنس، بازگردد. پیشنهاد بازی در فیلم تازه‌اش به نورا، با بازی رناته رینسوه، با مخالفت او روبه‌رو می‌شود.

گوستاو می‌تواند پیچیده‌ترین احساسات انسانی را در آثارش بازآفرینی کند، اما در زندگی واقعی نمی‌تواند با رنج دخترش روبه‌رو شود. نورا با اضطراب و دشواری در صمیمیت عاطفی مواجه است و رابطه‌ای با مردی متاهل دارد. این وضعیت امکان خوانشی روان‌شناختی را فراهم می‌کند.

شاید کسی که حضور عاطفی باثبات پدر را تجربه نکرده، در روابطی با امنیت و دسترسی محدود نیز گرفتار شود. اما تریه این احتمال را به توضیحی قطعی تبدیل نمی‌کند. نورا و اگنس گذشته خانوادگی مشترکی دارند، اما غیبت پدر را یکسان تجربه نکرده‌اند. ارزش عاطفی با استفاده از خانه خانوادگی به‌عنوان نمادی از حافظه چند نسل، همراه با سکوت‌ها و بازی‌های کنترل‌شده، به فیلم عمق می‌دهد.

تریه نشان می‌دهد گاهی عمیق‌ترین زخم دختر نه از نبود عشق پدر، بلکه از ناتوانی او در ابراز آن شکل می‌گیرد. این زخم ممکن است سال‌ها بعد بر اعتماد و روابط عاطفی دختر سایه بیندازد. فیلم با دقت نشان می‌دهد که چگونه سکوت و عدم شفافیت عاطفی می‌تواند مخرب‌تر از خشونت آشکار باشد.

محرومیت عاطفی و انتخاب‌های عاشقانه

فیلم بابایی ساخته کریستی هال، که در سال ۲۰۲۴ اکران شد، تقریبا به‌طور کامل در تاکسی‌ای در نیویورک می‌گذرد. زنی جوان با بازی داکوتا جانسون به راننده‌ای با بازی شان پن می‌گوید با مردی متاهل و مسن‌تر رابطه دارد. در جریان گفت‌وگو روشن می‌شود پدرش مردی سرد و دور از دسترس بوده که هرگز او را در آغوش نگرفته است.

تنها خاطره زن از تماس محبت‌آمیز با پدر، دست‌دادن هنگام جدایی است. خاطره‌ای که خواهرش صحت آن را انکار می‌کند. در مقابل، مردی که زن دوستش دارد به فرزندان خود محبت می‌کند، اما برای او شریکی حاضر و قابل اتکا نیست. کریستی هال از این تضاد برای بررسی پیوند احتمالی میان محرومیت عاطفی کودکی و انتخاب‌های عاشقانه استفاده می‌کند.

بااین‌حال، فیلم به این توضیح ساده محدود نمی‌شود. راننده که ابتدا با اطمینان درباره روابط زن قضاوت می‌کند، به‌تدریج بیشتر شنونده او می‌شود. بابایی نشان می‌دهد تجربه محرومیت از محبت پدر ممکن است بر تصور فرد از عشق و صمیمیت تاثیر بگذارد. شناخت این زخم‌ها می‌تواند آغازی برای بازنگری در روابط عاطفی باشد.

پیوند زخم‌های حل نشده در رگ خواب

در فیلم رگ خواب ساخته حمید نعمت‌الله، مینا با بازی لیلا حاتمی پس از شکست ازدواج و در میانه تنهایی و مشکلات اقتصادی، به کامران دل می‌بندد. توجه اولیه کامران برای او احساس امنیت می‌آورد، اما رابطه به‌تدریج به وابستگی و فروپاشی می‌رسد. مینا در گفت‌وگوهای ذهنی‌اش همچنان پدر را مخاطب قرار می‌دهد.

پدری که رابطه‌اش با او آمیخته با فاصله عاطفی بوده است. گویی حتی دور از خانه نیز می‌خواهد دیده شود و تایید بگیرد. نعمت‌الله با استفاده از روایت اول‌شخص، موسیقی و تغییر تدریجی رفتار مینا، نیاز به محبت و تایید را به بخشی از شخصیت‌پردازی تبدیل می‌کند.

از این منظر، رابطه مینا با کامران را می‌توان در پیوند با زخم‌های حل نشده رابطه پدر و دختر خواند. هرچند تنهایی، شرایط اقتصادی و شکست ازدواج نیز در آسیب‌پذیری او نقش دارند. این فیلم نشان می‌دهد که چگونه الگوهای رفتاری گذشته در تصمیمات حال حاضر اثرگذار هستند.