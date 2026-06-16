تحلیل کارشناسان از تأثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر بازار مسکن

با افزایش ۹۶.۸ درصدی شاخص قیمت نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴، کارشناسان مسکن تأکید میکنند که سهم مصالح در قیمت نهایی مسکن محدود است و عواملی مانند قیمت زمین و هزینههای اداری نقش تعیینکنندهتری دارند.
افزایش شدید قیمت نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ باعث نگرانی در بازار مسکن شده است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت نهادههای ساختمانی در تهران نسبت به فصل قبل ۳۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۶.۸ درصد افزایش یافته است.
این رشد بیسابقه در حالی رخ داده که کارشناسان اقتصادی بر سر تأثیر آن بر قیمت نهایی مسکن اختلاف نظر دارند. فرید یزدانی، کارشناس حوزه مسکن، در گفتوگو با اعتماد اظهار کرد که افزایش قیمت نهادهها و خدمات فنی میتواند هزینه تولید مسکن را تا ۵۰ درصد بالا ببرد. اما مجید گودرزی،的另一 کارشناس مسکن، معتقد است که سهم مصالح در قیمت نهایی مسکن محدود است و عوامل دیگری مانند قیمت زمین، عوارض و هزینههای اداری نقش تعیینکنندهتری دارند.
گودرزی توضیح میدهد که بر اساس برآوردها، بخش عمده قیمت مسکن به هزینه زمین، مجوزهای ساختمانی، مالیاتها و هزینههای جانبی مربوط میشود. بنابراین حتی افزایش قابل توجه قیمت مصالح، تأثیر چندانی بر قیمت نهایی ندارد. او به بحران زمین در ایران اشاره میکند و میگوید که در سالهای اخیر قیمت زمین با سرعت بیشتری نسبت به سایر مولفههای ساخت افزایش یافته و فشار سنگینی بر متقاضیان وارد کرده است.
به گفته وی، بخش بزرگی از افزایش قیمت مسکن ناشی از رشد بهای زمین بوده، نه هزینههای ساخت. گودرزی بر نقش دولت در تأمین زمین و تسهیل ساختوساز تأکید میکند و معتقد است که اجرای کامل قوانین موجود میتواند بخش مهمی از فشار قیمتی را کاهش دهد. از سوی دیگر، یزدانی بر این باور است که شاخص قیمت نهادههای ساختمانی نشاندهنده افزایش هزینه تولید است و این امر به ناچار بر قیمت مسکن اثر میگذارد.
اما گودرزی این دیدگاه را رد میکند و میگوید که بخش عمده مصالح ساختمانی در داخل تولید میشود و تحریمها تأثیر مستقیمی بر آنها ندارند. او به فضای روانی بازار و انتظارات تورمی اشاره میکند که باعث افزایش قیمتها بیش از عوامل واقعی میشود. گودرزی هشدار میدهد که در دورههای بیثباتی اقتصادی، برخی فعالان از التهاب بازار سوءاستفاده میکنند و افزایش قیمتها پشتوانه واقعی ندارند. بنابراین نظارت بر بازار و شفافیت میتواند به کنترل قیمتها کمک کند.
به طور خلاصه، اگرچه افزایش قیمت مصالح ساختمانی قابل توجه است، اما کارشناسان معتقدند که این تنها یکی از عوامل متعدد در بازار مسکن است و نسبت دادن جهش قیمت مسکن به گرانی مصالح تحلیل دقیقی نیست
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