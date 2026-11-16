تحلیل تحولات سیاست ایران در قبال طالبان از تنش تا همکاری

بررسی جامع تغییر سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال طالبان از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰. از حمایت از ائتلاف شمال در کنفرانس بن تا همکاری برای بازگشت طالبان به قدرت و نقش آمریکا.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال طالبان طی دو دهه اخیر دستخوش دگردیسی‌های بنیادینی شده است که از همکاری امنیتی با واشنگتن برای سرنگونی حکومت اول طالبان آغاز شد و به استقبال از بازگشت آن‌ها به قدرت در سال ۱۴۰۰ خاتمه یافت. این تغییر راهبردی نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری تهران در پیگیری منافع ملی و حذف نفوذ ایالات متحده آمریکا در همسایه غربی خود است.

نقش ایران در سقوط طالبان و کنفرانس بن

در بیست و سوم آبان ماه سال ۱۳۸۰، روزنامه جمهوری اسلامی در تهران با انتشار تصویری از زنان چادری‌پوش کابلی و تیتر "کابل نفس کشید"، پایان نخستین دوره حکومت طالبان را جشن گرفت. این رویداد نشان می‌داد که تهران منافع امنیتی خود را در نبود طالبان جستجو می‌کرد و از تشکیل دولتی تمام‌نمائ که توسط گروه‌های مخالف طالبان کنترل شود، حمایت نمود.

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در آن سال، ایران با حمایت از ائتلاف شمال و ایفای نقش دیپلماتیک مهم در کنفرانس بن، به شکل مستقیم در روند تشکیل دولت جدید افغانستان مشارکت کرد. محمدجواد ظریف به عنوان نماینده ایران در این مذاکرات، نقشی کلیدی ایفا کرد و خواستار به رسمیت شناختن اصل "یک نفر، یک رأی" توسط وزیر خارجه وقت کمال خرازی شد. اسناد دیپلماتیک آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج واشنگتن، همکاری محدود واشنگتن و تهران در این دوره را تأیید می‌کند.

این هم‌سوایی موقت اهداف دو قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی در سال ۲۰۰۱ میلادی، به معنای ایجاد اتحاد گسترده نبود، بلکه نشان می‌داد که تهران می‌خواست از تکرار تجربه اول طالبان که تهدیدی برای منافع قومی و مذهبی ایران بود، جلوگیری کند. دیپلمات‌های طالبان در آن دوران نیز تأیید کردند که پیش از حمله آمریکا، تهران از حمایت از آن‌ها امتناع ورزید.

ریشه‌های تنش و بحران دیپلماتیک سال ۱۳۷۷

تغییر نگرش ایران از دشمنی شدید به همکاری استراتژیک، ریشه در بحران‌های گذشته داشت. در شهریور ماه سال ۱۳۷۷، وقتی طالبان مزارشریف را تصرف کردند، هشت دیپلمات ایرانی و یک خبرنگار به قتل رسیدند. این رویداد خشن، روابط دو طرف را به آستانه رویارویی نظامی مستقیم کشاند و تهران نیروهای خود را در مرزهای افغانستان مستقر کرد.

تحلیل اندیشکده چتم‌هاوس در آذر ۱۳۸۰ نشان داد که کشته شدن دیپلمات‌ها، خواست برای اقدام نظامی علیه طالبان را در تهران تقویت کرد. اختلافات مذهبی و نگرانی از نفوذ گروه‌های سنی افراطی بر شیعیان هزاره، از عوامل اصلی این درگیری بود. گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا نیز به بررسی احتمال اقدام نظامی تهران در آن بازه حساس پرداخته است.

با وجود انتقادات تهران به تلفات غیرنظامی در حملات آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، این مخالفت به معنای تمایل به حفظ حکومت طالبان نبود. برعکس، سقوط این گروه، نگرانی‌های امنیتی ایران را کاهش داد و راه را برای نفوذ بیشتر جریان‌های سیاسی موافق تهران در ساختار آینده افغانستان هموار کرد.

استراتژی جدید و تحولات رسانه‌ای دوران بازگشت طالبان

نمادهای رسانه‌ای تغییر سیاست ایران با گذشت نزدیک به بیست سال آشکار شد. در بیست و چهارم مرداد ماه سال ۱۴۰۰، هنگامی که طالبان بار دیگر وارد کابل شدند، روزنامه وطن امروز با تیتر "ولایات متحده طالبان" به طرح مسخره سیاست آمریکا پرداخت. این بازی زبانی با نام ایالات متحده، نمادی از روایت شکست راهبردی واشنگتن در رسانه‌های حکومتی ایران بود.

این تغییر رویکرد تصادفی نبود، بلکه حاصل گسترش رقابت ایران با آمریکا، نگرانی از حضور نظامی واشنگتن در افغانستان و محاسبات امنیتی درباره آینده همسایه غربی بود. تهران با حفظ روابط دیپلماتیک با دولت‌های وقت افغانستان و گسترش تماس‌های پنهان و آشکار با طالبان، موفق شد بر نفوذ منطقه‌ای خود بیافزاید.

امروز، بازگشت طالبان به قدرت به عنوان پیروزی در برابر هژمونی آمریکا تفسیر می‌شود. این مسیر پرپیچ‌وکم از بحران دیپلماتیک ۱۳۷۷ و همکاری در کنفرانس بن ۱۳۸۰، به همکاری امنیتی و سیاسی در سال ۱۴۰۰ انجامید که نشان‌دهنده اولویت‌دهی به منافع ملی بر ایدئولوژی خالص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.