تحلیل جوزف بورل درباره خطرناک بودن ترامپ و تسلط اروپا بر آمریکا

جوزف بورل مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا معتقد است که با وجود پیروزی دموکرات‌ها، ترامپ همچنان با قدرت وتو فردی بسیار خطرناک برای جهان است و اروپا تسلیم آمریکا شده است.

جوزف بورل ، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، در بیانیه‌ای صریح هشدار داد که دونالد ترامپ با وجود شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا ، همچنان یکی از خطرناک‌ترین بازیگران برای ثبات جهانی محسوب می‌شود. وی تأکید کرد که ترامپ با حفظ قدرت وتو، توانایی اعمال فشارهای شدید بر متحدان اروپایی خود را دارد و این وضعیت، تنش‌های دو سوی اقیانوس اطلس را به اوج خود رسانده است.

تسلط آمریکا و واکنش منفعلانه اروپایی‌ها

بورل به وضوح بیان کرد که اروپایی‌ها در برابر سیاست‌های آمریکا، بازی تسلیم را در پیش گرفته‌اند و تقریباً هر آنچه ترامپ بر آن‌ها تحمیل می‌کند را می‌پذیرند. این دیپلمات ارشد پیشین اتحادیه اروپا اشاره کرد که تنها کشوری که در دوران آغاز جنگ ترامپ علیه ایران به عنوان منتقد ظاهر شد، اسپانیا بود و سایر کشورهای اروپایی سکوت کردند یا همراهی کردند.

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تداوم قدرت وتوی ترامپ پس از انتخابات

با وجود اینکه دموکرات‌ها در انتخابات اخیر کنگره پیروز شدند، اما طبق گفته‌های جوزف بورل، این تغییر رویکرد سیاسی به معنای کاهش قدرت اجرایی ترامپ نیست. مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد که دونالد ترامپ همچنان از ابزار قدرتمند وتو برخوردار است و می‌تواند هرگونه تصمیمات کنگره را که با منافع او در تضاد باشد، نقض کند. این وضعیت نشان می‌دهد که ساختار قدرت در واشنگتن همچنان به نفع رئیس‌جمهور سابق مایل شده است.

بی‌تفاوتی دیپلمات‌ها نسبت به رقابت‌های داخلی آمریکا

در این میان، برخی دیپلمات‌ها مانند عزیزی معتقدند که تفاوتی بین پیروزی دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان برای سیاست خارجی کشورشان وجود ندارد. این دیدگاه نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ در روابط بین‌الملل است که تصمیم‌گیری‌های کلان ژئوپلیتیکی تحت تأثیر افراد قدرتمندی مانند ترامپ قرار می‌گیرد و بازیگران بین‌المللی ناچارند با این واقعیت کنار بیایند. هر دو حزب اصلی در آمریکا تحت سایه شخصیت‌های مسلط سیاسی حرکت می‌کنند.

پیامدهای امنیتی و اقتصادی برای متحدان اروپایی

نتیجه مستقیم این وضعیت، ایجاد عدم اطمینان در سیاست‌های تجاری و امنیتی اروپاست. جوزف بورل هشدار داد که وابستگی استراتژیک اروپا به آمریکا، آن‌ها را در موقعیت ضعفی قرار داده است. این وابستگی باعث می‌شود که متحدان اروپایی نتوانند در برابر سیاست‌های انزوایی یا تهدیدآمیز ترامپ واکنش مستقل نشان دهند. خطرناک‌ترین پیامد این امر، احتمال بروز درگیری‌های جدید بدون حمایت کافی از سوی اروپاست که ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند.

آینده روابط دو سوی اقیانوس اطلس و هشدارهای بورل

مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که وضعیت روابط دو سوی اقیانوس اطلس متزلزل باقی می‌ماند مگر اینکه اروپا استقلال استراتژیک بیشتری کسب کند. وی پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم این روند، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر اروپا افزایش خواهد یافت. این هشدارها نشان می‌دهد که زمان برای بازنگری در اتحاد‌های استراتژیک فرا رسیده است و بی‌عملی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای امنیت اروپا در پی داشته باشد.