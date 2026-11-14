تحلیل بازار طلا و سکه در ۲۳ آبان ۱۴۰۵ / ثبات قیمتی با حمایت دلار

بررسی روند قیمت طلا و سکه در معاملات ۲۳ آبان ۱۴۰۵؛ نوسانات محدود پیش‌بینی می‌شود. تحلیل کارشناسان درباره تاثیر دلار و اونس جهانی بر آینده بازار.

در معاملات روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ ، بازار طلا و سکه با تکیه بر حمایت نرخ ارز بازگشایی شد و در ابتدا روندی صعودی را به خود گرفت. قیمت دلار در شروع معاملات با رشد چهار هزار تومانی وارد کریدور ۲۶۹ هزار تومان شد که عامل اصلی تحریک قیمت‌های طلا بود. با این حال، این حرکت صعودی پایدار نماند و دلار در پایان معاملات یک هزار تومان عقب‌نشینی کرد.

تحلیل نوسانات قیمت دلار و طلا

عقب‌نشینی هزار تومانی دلار در ساعات پایانی معاملات روز شنبه، باعث شد بخشی از رشد قیمت طلا و سکه خنثی شود. قیمت دلار در پایان معاملات روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در رقم ۲۶۹ هزار تومان تثبیت گردید. همین افت نسبی ارزش ارز، منجر به کاهش جزئی در قیمت‌های طلا و سکه در معاملات عصرگاهی شد. سکه امامی به کانال ۲۵۳ میلیون تومانی بازگشت و طلای ۱۸ عیار نیز در کانال ۲۴ میلیون تومان معامله شد.

Also read پیشنهاد آمریکا از زلنسکی: عضویت در ناتو در ازای خروج از دونباس

وضعیت اونس جهانی و تاثیر آن

انس جهانی طلا در این هفته با ثبت رقم حدود ۳۸۸۲ دلار به تعطیلات آخر هفته رفت. این قیمت‌گذاری در محدوده‌های پایین‌تری نسبت به اوج‌های اخیر قرار دارد و سیگنال افزایشی قدرتمندی به بازار داخلی ارسال نکرده است. با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در روزهای جمعه و شنبه، رفتار بازار ارز داخلی و میزان تقاضای محلی نقش تعیین‌کننده‌تری در معاملات روز یکشنبه خواهد داشت.

پیش‌بینی نوسانات بازار یکشنبه

کارشناسان بازار طلا معتقدند اثر کاهشی افت اونس جهانی تا حد زیادی در قیمت‌های داخلی منعکس شده است. با وجود این، سطح بالای قیمت دلار همچنان از بازار حمایت می‌کند و احتمال شکل‌گیری یک روند پرقدرت نزولی یا صعودی کم است. پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها در محدوده‌های فعلی نوسانات محدودی داشته باشند و ثبات نسبی حاکم شود.

وضعیت دقیق قیمت سکه و طلا

بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی روی رقم ۲۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی روی ۲۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم‌سکه با قیمت ۱۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ربع سکه با قیمت ۷۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار حضور داشت. سکه گرمی نیز در محدوده ۳۷ میلیون تومان بدون تغییر ارزش معامله شد و مثقال طلا با رقم ۱۰۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان ثبت گردید.