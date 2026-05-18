قیمت طلا و سکه در معاملات امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ روند کاهشی داشت و طلای ۱۸ عیار از کانال ۱۹ میلیون تومانی عقبنشینی کرد، در حالی که بازار دلار به دلیل ابهامات سیاسی در حالت ثبات قرار دارد.
بازار طلا و سکه در آغاز معاملات روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ با یک روند کاهشی و فضای حاکم بر احتیاط بازگشایی شد. در این روز، قیمت طلا ی ۱۸ عیار که پیش از این در کانال ۱۹ میلیون تومانی تثبیت شده بود، با یک عقبنشینی محسوس از این سطح قیمتی خارج شد و در محدوده ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۱۸ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان به معامله رسید.
تحلیلگران بازار معتقدند که این ریزش قیمتها نتیجه مستقیم درجا زدن قیمت دلار در بازار آزاد و همچنین ثبات نسبی اونس جهانی طلا در سطوح ۴۵۰۰ دلاری است. در واقع، زمانی که محرکهای ارزی در داخل کشور متوقف شوند و قیمت جهانی طلا نوسان شدیدی نداشته باشد، فشار فروش در بازار داخلی افزایش یافته و قیمتها را به سمت پایین سوق میدهد.
بر اساس گزارشهای دریافتی از اتحادیه طلا و جواهر، قیمت مثقال طلا نیز در همین راستا کاهش یافته و روی رقم ۸۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار گرفته است که نشاندهنده یک موج نزولی کوتاه مدت در بازار فلزات گرانبهاست. فعالان این حوزه بر این باورند که تا زمانی که ابهامات سیاسی جاری برطرف نشود، معاملات در سطح حداقلی باقی مانده و نوعی بلاتکلیفی میان خریداران و فروشندگان حاکم خواهد بود.
در بخش سکه، وضعیت مشابهی مشاهده شد و تقریباً تمامی قطعات با کاهش قیمت مواجه گشتند، هرچند سکه گرمی از این قاعده مستثنی بود و قیمت آن روی ۲۷ میلیون تومان ثابت ماند. سکه امامی که یکی از پرطرفدارترین ابزارهای سرمایهگذاری در بازار است، با کاهش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به رقم ۱۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. همچنین سکه بهار آزادی با افت ۳ میلیون تومانی در محدوده ۱۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
در قطعات کوچکتر، نیمسکه با کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی روی ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربعسکه با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی در سطح ۵۳ میلیون تومان قرار گرفتند. این کاهش سراسری در قیمت سکهها نشاندهنده کاهش تقاضا و تمایل معاملهگران به تماشا کردن بازار است.
در لحظه تنظیم گزارشها، اونس جهانی طلا بر روی رقم ۴۵۴۶ دلار معامله میشد که این رقم به تنهایی نمیتوانست مانع از ریزش قیمتها در بازار داخلی شود، زیرا تاثیر نرخ ارز در قیمتگذاری طلا و سکه در ایران بسیار پررنگتر از قیمت جهانی است. بنابراین، رکود نسبی در بازار ارز، اثر دومینویی خود را بر قیمت سکهها گذاشته و باعث شد قیمتها از سقفهای قبلی خود فاصله بگیرند.
در سوی دیگر، بازار ارز در روز دوشنبه با ثبات کامل روبهرو بود و قیمت دلار در معاملات آزاد بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی ماند. اسکناس دلار که از ابتدای هفته وارد کریدور ۱۸۰ هزار تومانی شده بود، امروز نیز در همین سطح ماندگار شد.
تحلیلگران ارزی بیان میکنند که ابهامات سیاسی پیرامون مذاکرات میان ایران و ایالات متحده، معاملهگران را در حالت انتظار قرار داده است و هیچ خبر قطعی، چه مثبت و چه منفی، برای جهتدهی به بازار وجود ندارد. این نبود محرک قوی باعث شده است که بازار ارز در یک بنبست موقت قرار گیرد و نوسانات شدید جای خود را به یک ثبات نسبی داده باشند. در همین راستا، یورو نیز بدون تغییر در رقم ۲۰۶ هزار تومان معامله شد.
با این حال، در بازار دلار توافقی، رشد اندکی مشاهده شد؛ به گونهای که قیمت دلار توافقی با ۹۷ تومان افزایش، در سمت فروش ۱۴۸ هزار و ۱۷۹ تومان و در سمت خرید ۱۴۶ هزار و ۸۴۵ تومان اعلام گردید. کارشناسان بر این باورند که به محض شفاف شدن فضای سیاسی و خروج از وضعیت بلاتکلیفی، بازار ارز از این رکود خارج خواهد شد، اما تا آن زمان، نوسانات در محدوده محدودی باقی خواهد ماند و بازار طلا و سکه نیز به شدت تحت تاثیر تغییرات احتمالی در قیمت دلار خواهد بود.
در مجموع، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ را میتوان روزی دانست که بازار طلا و سکه در مسیر نزولی قرار گرفت و بازار ارز در وضعیت انتظار ماند
