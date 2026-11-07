تحلیل قیمت دام زنده در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ بر اساس آمار اتحادیه

قیمت دام زنده در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ثابت ماند. گوسفند تهران ۷۲۵ هزار و گوساله قم ۶۶۵ هزار تومان است. جزئیات کامل قیمت‌ها و جدول نرخ‌های استان‌ها را در اینجا بخوانید.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور در تاریخ یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ، نرخ‌های بازار دام زنده تغییر محسوسی را تجربه نکرده و نسبت به روزهای گذشته ثابت مانده‌اند. این ثبات قیمتی که همواره یکی از دغدغه‌های اصلی صنف پرورشندگان و همچنین خریداران نهایی محصولات پروتئینی است، نشان‌دهنده وضعیت فعلی تعادل عرضه و تقاضا در بازارهای داخلی می‌باشد. گزارش‌های رسمی تایید می‌کنند که هیچ نوسان صعودی یا نزولی چشمگیری در بازه زمانی مورد بررسی ثبت نشده است و قیمت‌ها در کانال‌های قبلی خود قرار دارند.

مقایسه قیمت گوسفند در استان‌های مختلف کشور

بررسی دقیق داده‌های منتشر شده از سوی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور نشان می‌دهد که استان تهران با ثبت بالاترین نرخ گوسفند زنده، جایگاه ویژه‌ای در بازار دارد. بیشترین قیمت ثبت‌شده برای گوسفند زنده متعلق به پایتخت است که عدد ۷۲۵ هزار تومان را برای هر رأس نمایش می‌دهد. این رقم بالاترین سطح قیمتی است که در میان تمامی استان‌های مورد پایش قرار گرفته مشاهده شده و نشان‌دهنده تفاوت‌های منطقه‌ای در هزینه‌های نگهداری و جابجایی دام است.

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در مقابل، استان فارس پایین‌ترین نرخ را برای گوسفند زنده ثبت کرده است. کمترین قیمت گوسفند با بهای ۷۰۵ هزار تومان متعلق به استان‌ فارس است که این رقم را به عنوان مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه در بازار عرضه کرده است. این اختلاف قیمت که حدود ۲۰ هزار تومان است، می‌تواند ناشی از تفاوت در هزینه‌های حمل‌ونقل، دسترسی به منابع علوفه‌ای و تراکم جمعیت دامی در مناطق مختلف کشور باشد که بر قیمت نهایی تاثیرگذار است.

وضعیت قیمت‌گذاری گوساله‌های زنده در بازار

در بخش گوساله‌های زنده نیز توزیع قیمت‌ها الگوی مشابهی را نشان می‌دهد که در آن تهران مجدداً با نرخ بالاترین قیمت همراه است. گوساله در تهران با نرخ ۶۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود که این رقم نشان می‌دهد تقاضا برای گوشت گوساله در مرکز کشور نیز از نوسانات دور مانده است. این ثبات قیمتی می‌تواند برای برنامه‌ریزی خواروبار و تولیدکنندگان مواد پروتئینی در پایتخت اطمینان‌بخش باشد.

از سوی دیگر، کمترین نرخ گوساله نیز با بهای ۶۶۵ هزار تومان متعلق به استان‌های قم و یزد است. حضور دو استان قم و یزد در صدر کمترین قیمت‌ها برای این دسته از دام، نشان می‌دهد که مناطق مرکزی و شمالی‌شرقی کشور از شرایط تولیدی یا توزیعی بهتری برخوردار هستند که منجر به کاهش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کنندگان نهایی شده است. این داده‌ها اهمیت استراتژیک این استان‌ها در تامین گوشت قرمز را برجسته می‌کند.

تحلیل اثرات ثبات قیمت بر زنجیره تامین

ثبات قیمتی گزارش شده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۵ می‌تواند تاثیرات مستقیمی بر رفتار مصرف‌کنندگان و همچنین استراتژی‌های فروش پرورش‌دهندگان داشته باشد. زمانی که قیمت‌ها تغییر نمی‌کنند، خریداران داخلی می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به خریدهای خود اقدام کنند و از نوسانات غیرمنتظره قیمتی که معمولاً باعث کاهش قدرت خرید می‌شود، دوری جویند. این وضعیت برای مدیریت بودجه خانوارهای ایرانی که بخش قابل توجهی از درآمد خود را به خرید گوشت قرمز اختصاص می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

همچنین برای پرورش‌دهندگان دام، این ثبات قیمتی به معنای امکان برنامه‌ریزی بهتر برای هزینه‌های تولید است. وقتی قیمت نهایی محصول در بازار مشخص و ثابت باشد، پرورش‌دهندگان می‌توانند هزینه‌های خوراک، بهداشت و نیروی کار را با دقت بیشتری برآورد کنند. اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور با ارائه این آمار دقیق، به شفافیت بازار کمک کرده و به ذینفعان زنجیره تامین اجازه می‌دهد تا تصمیمات اقتصادی خود را بر اساس داده‌های واقعی اتخاذ کنند.