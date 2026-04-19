تحلیل کارشناسان آمریکایی از پیامدهای محاصره احتمالی دریایی ایران بر ذخایر نفتی و بنزین، پیش‌بینی کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها، و اشاره به تاثیرات جهانی بر بخش کشاورزی و حمل و نقل هوایی. همچنین گزارش از تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری و حفظ نفوذ ایران در عراق.

میعاد ملکی، از مقامات سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا، در تحلیلی در شبکه اجتماعی ایکس به این ادعای مقامات جمهوری اسلامی که محاصره دریایی باعث تسلیم آنها نخواهد شد، واکنش نشان داد. او نوشت: «جار و جنجال در مورد تحمل درد، یک مهلت فیزیکی دارد. ساعت‌های نفت و بنزین مذاکره نمی‌کنند.» ملکی با استناد به داده‌ها، وضعیت ذخایر نفت ایران را پیش از ورود به احتمالا محاصره توصیف کرد و گفت: «جمهوری اسلامی با حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت در مخازن خارک، با ۵۱ درصد پر بودن ظرفیت، وارد این سناریو شد.

» او محاسبه کرد که با تولید ثابت روزانه ۱.۹ میلیون بشکه، ذخیره‌سازی در روز هشتم به حداکثر خود خواهد رسید. حتی با حداکثر فشار بر بالادست برای افزایش تولید به میزان ۰.۷۵ میلیون بشکه در روز، سقف ذخیره‌سازی در روز بیستم محقق می‌شود، البته این در صورتی است که محاصره به طور کامل اجرایی شود. ملکی هشدار داد که پس از رسیدن به حداکثر ذخیره‌سازی، چاه‌های نفت مجبور به تعطیلی با احتمال آسیب دائمی مخازن خواهند شد. در ادامه تحلیل، وی به وضعیت تولید و مصرف بنزین در ایران پرداخت و گفت: «ایران روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند، در حالی که مصرف عادی ۱۳۴ میلیون لیتر در روز است، که نشان‌دهنده کسری ساختاری ۱۴ میلیون لیتری قبل از هرگونه فشار خارجی است.» ملکی افزود که مصرف در شرایط جنگی، شامل سهمیه‌بندی، سوخت ژنراتورها و تدارکات نظامی، به ۱۹۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. این امر شکاف ۷۷ میلیون لیتری در روز را ایجاد می‌کند که تولید داخلی قادر به جبران آن نیست. وی با اشاره به یارانه سنگین بنزین، بیان کرد: «جمهوری اسلامی این کمبود را با قیمتی حدود ۳۴۰ هزار ریال در هر لیتر وارد می‌کند و آن را با قیمت ۱۵ هزار ریال به فروش می‌رساند؛ یارانه‌ای که دولت با نرخ ارز فعلی به طور واقعی قادر به تحمل آن نیست.» ملکی همچنین به ذخایر استراتژیک بنزین و گازوئیل اشاره کرد و گفت: «ظاهراً ایران ۱۵۶۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۲۸۰ میلیون لیتر گازوئیل در ذخایر استراتژیک دارد که برای حدود ۱۲ روز عرضه ملی کافی است.» او پیش‌بینی کرد که تحت سناریوی اصلی، یعنی از دست دادن بخشی از ظرفیت پالایشگاه‌ها و کاهش واردات، کسری بنزین روزانه به ۴۷ میلیون لیتر خواهد رسید. ملکی اضافه کرد که این ذخایر تا روز ۳۳ به اتمام می‌رسند. با در نظر گرفتن افت تولید پالایشگاه و خریدهای اضطراری، این زمان به روز ۲۲ کاهش می‌یابد. او تأکید کرد که آستانه کمبود شدید، که منجر به تعطیلی پمپ‌های بنزین، ایجاد بازار سیاه و صف‌های طولانی می‌شود، قبل از اتمام کامل ذخایر و حدودا بین روزهای ۱۵ تا ۱۸ رخ خواهد داد. ملکی در پایان این بخش از تحلیل خود، این نکته را یادآور شد که رژیمی که «در داخل تقویت شده» است، همچنان برای جابجایی نیروها، غذا و حفظ وفاداری نیازمند سوخت است و «ساعت بنزینی، میز مذاکره واقعی است.» در بخشی دیگر از این گزارش، سخنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، درباره اسرائیل بازتاب یافته است. ترامپ اعلام کرد که صرف‌نظر از اینکه کسی اسرائیل را دوست داشته باشد یا نه، این کشور ثابت کرده است که متحدی بزرگ برای آمریکا محسوب می‌شود. وی اسرائیل را کشوری شجاع، جسور، وفادار و باهوش توصیف کرد و گفت: «برخلاف دیگرانی که در لحظه درگیری و فشار چهره واقعی خود را نشان داده‌اند، اسرائیل سخت می‌جنگد و می‌داند چگونه پیروز شود.» این گزارش همچنین به پیامدهای اقتصادی احتمالی مسدود شدن تنگه هرمز بر اساس تحلیلی از اکونومیست پرداخته است. این نشریه پیش‌بینی کرده که مسدود شدن این تنگه حیاتی منجر به افزایش قیمت نفت، گاز طبیعی و کود خواهد شد. اکونومیست هشدار داده است که گرانی سوخت و کود پیامدهای مستقیمی بر بخش کشاورزی خواهد داشت و منجر به کاهش برداشت محصولات و افزایش قیمت مواد غذایی می‌شود. این نشریه توضیح داده است که افزایش قیمت سوخت نه تنها رانندگان را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه کشاورزانی را که به کود برای مزارع و گازوئیل برای تراکتورهای خود وابسته‌اند، با مشکل مواجه می‌کند. بر اساس گزارش اکونومیست، برخی کشاورزان در واکنش به این شرایط، اقدام به کاهش سطح زیر کشت یا استفاده کمتر از کود کرده‌اند که به معنای برداشت محصول کمتر در اواخر سال خواهد بود. این نشریه با استناد به برآوردهای برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد، هشدار داده است که اگر این وضعیت تا اواسط سال ادامه یابد، علاوه بر بیش از ۳۰۰ میلیون نفری که در حال حاضر با ناامنی غذایی مواجه هستند، ۴۵ میلیون نفر دیگر نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت. گزارش به تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای رسیدن به توافق با ایران نیز اشاره کرده است. خبرنگار الجزیره گزارش داده که هیاتی از پاکستان تا عصر شنبه در تهران حضور داشته و تلاش می‌کرده تا پاسخی روشن از جمهوری اسلامی به خواسته‌های ایالات متحده دریافت کند. علی هاشم، خبرنگار الجزیره، مشخص نکرده که این تلاش‌ها به چه نتیجه‌ای منجر شده، اما فضای مذاکرات را تا ساعات اولیه عصر شنبه «چندان خوش‌بینانه» توصیف کرده است. او اشاره کرده که به نظر می‌رسد در تهران بر پایبندی به خطوط قرمز در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و ذخایر با غنای بالا اصرار وجود دارد. هاشم همچنین نوشته است که پاکستان همچنان در تلاش است تا هرگونه پیشرفت احتمالی را برای جلوگیری از از سرگیری تنش‌ها پیدا کند. وی با اشاره به سفر اعلام شده اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، به بغداد برای گفتگو درباره انتخاب نخست‌وزیر عراق، این اقدام را نشانه‌ای از سوی جمهوری اسلامی تلقی کرده که حتی با وجود فشارهای بین‌المللی، نفوذ خود در عراق را حفظ می‌کند و جنگ تأثیری بر سیاست منطقه‌ای این کشور نداشته است. در پایان، گزارش به تأثیر افزایش قیمت سوخت جت بر صنعت هواپیمایی پرداخته است. شبکه خبری فاکس گزارش داده که شرکت‌های هواپیمایی به دلیل افزایش قیمت سوخت جت، که ناشی از تنش‌ها در تنگه هرمز است، در حال افزایش هزینه‌های بار و کاهش مسیرهای پروازی خود هستند. کریس سونونو، رئیس و مدیرعامل ایرلاینز فور آمریکا، شنبه در مصاحبه با فاکس گفته است که افزایش جهانی هزینه‌های سوخت، صنعت هواپیمایی را تحت فشار قرار داده، هرچند خطوط هوایی آمریکا در وضعیت نسبتاً قوی‌تری نسبت به همتایان اروپایی خود قرار دارند. سونونو افزوده است: «ما به اندازه اروپا نگران نیستیم، اما اوضاع را زیر نظر داریم. ممکن است تابستان بسیار سنگینی داشته باشیم. اما قیمت‌ها اغلب در سراسر جهان تعیین می‌شوند، زیرا خطوط هوایی ما به اروپا پرواز می‌کنند و در آنجا نیز سوخت‌گیری می‌کنند و برمی‌گردند.» بر اساس این گزارش، شرکت‌های هواپیمایی برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت بلیط، به منابع درآمدی جایگزین مانند افزایش هزینه‌های بار و کاهش مسیرها روی آورده‌اند. سونونو توضیح داده که قیمت واقعی بلیط‌ها تغییر چشمگیری نداشته، شاید حدود ۵ تا ۶ درصد، اما شرکت‌ها در تلاشند راه‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها پیدا کنند. وی همچنین گفته است که سوخت تقریبا ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های عملیاتی خطوط هوایی را تشکیل می‌دهد و این صنعت ممکن است حداقل ۲۵ میلیارد دلار در سال جاری زیان کند





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران نفت بنزین تحریم اقتصاد

United States Latest News, United States Headlines