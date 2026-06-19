تحلیل اقتصادی ایران: نقش تنگه هرمز، کسری بودجه وжейبندی سیاسی در تورم و فساد

مطالعه‌ای جامع از ابعاد مختلف بحران اقتصادی ایران با تمرکز بر عواملی چون اهمیت راهبردی تنگه هرمز، هزینه‌های پنهان جنگ، کسری بودجه ناشی از واگذاری‌های فسادآلود صنایع دولتی، تورم و راهکارهای ارائه‌شده از جمله triệu و سبکسازی و تقویت نظارت بر بخش خصوصی در زمان تحریم.

تنگه هرمز سلاح بازدارنده ماست اهرم قدرت قابل مذاکره نیست، باید پول ایرانی‌ها را پس بدهیم، وقت شراکت راهبردی با پکن، شکست باشکوه! و... از جمله تیترهای روزنامه‌های پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ هستند.

تنگه هرمز حریم آبی ایران است مطلقا قابل مذاکره نیست درثانی هزینه پنهان حمله امریکا به ایران بیش از هزار میلیارد دلار بوده . دویست میلیارد تخفیف میدهیم هشصد میلیارد دلار غرامت بگیرید. علت اصلی تورم سنگین ایران، کسری بودجه شدید ناشی از واگذاری سراپا فساد صنایع دولتی ثروت‌ساز و بی‌نظیر غیرقابل جایگزین به بخش خصوصی و ویژه خواران است! ...

درمان: پس گرفتن قاطع و ملی‌سازی مجدد آنها مانند تجربه سایر شرکت‌ها. کاهش تورم (=کاهش کسری بودجه دولت) ... چگونه؟ ...

با پس گرفتن قاطع، بازیابی و احیای صنایع ثروت‌ساز و تاراج شده دولتی. کلید بهبود اقتصاد ایران. لزوم سبکسازی تهران=اقدام ضروری برای کنترل هزینه و تورم. کاهش ریسک زلزله و جنگ ...

مجلس باید برای کاهش بار تهران قانون بدهد. عدم مواجهه با بحران‌ها، نتیجه اهمیت دادن امروز به اقدامات منطقی و معقول است. سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (حاکمیتی) بسیاری در تهران هستند که به دلیل تشابه و هم‌پوشانی عملکرد، قابل ادغام می‌باشند ... در بخش نفت، پتروشیمی، معادن، کشاورزی، برق و ....

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند به راحتی آنها را مشخص کرده و به هیات رئیسه یا کمیسیون اقتصادی معرفی نماید. ادغام و فروش صدها برج و ساختمان مازاد حاکمیتی، می‌تواند به کاهش کسری بودجه و کاهش تورم، کمک کند. فجایع عادی شده !! فجایع ناشی از مدیریت---->>کنتور آب مشترک در صدها هزار آپارتمان ...

فاجعه بزرگ ... عامل مهم بدمصرفی .... عامل مهم بی‌اطلاعی از نشتی‌های آب .... مهم‌ترین مساله مجلس باید کاهش تورم (کاهش کسری بودجه) باشد!

... با احیای دارایی‌ها و درآمدهای دولت !! .... خصوصی‌سازی در وضعیت تحریم=تورمسازی شدید=خودکشی اقتصادی.

مجلس با ایجاد قوانین و چارچوب‌های محکم، اجازه ندهد کارفرمایان و شرکت‌های خصوصی، تا این حد به کارکنان، ظلم و به اقتصاد و آینده کشور خیانت کنند !





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