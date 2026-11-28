کارشناس پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی از آغاز روند افزایشی دما و کاهش شدت سرمای شبانه خبر داد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، از امروز تا دوشنبه آسمان گاهی ابری، سرعت باد افزایش و احتمال گرد و خاک در نقاط مستعد وجود دارد. همچنین بارش‌های پراکنده و مه‌گرفتگی در نواحی کوهستانی برای روزهای آینده پیش‌بینی شده است.

بر اساس آخرین گزارش‌های ارسالی از اداره کل هواشناسی خراسان رضوی ، تغییرات چشمگیری در الگوی جوی این استان در حال رخ دادن است که می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر زندگی روزمره شهروندان و فعالیت‌های کشاورزی داشته باشد.

رشد دما و کاهش سرمای شبانه در خراسان رضوی

علی الهی، کارشناس پیش‌بینی وضعیت جوی خراسان رضوی، در سخنانی که روز شنبه منتشر شد، اعلام کرد که روند افزایشی دما در سراسر استان آغاز شده است. این تغییر دما نشان‌دهنده کاهش محسوس شدت سرمای شبانه است که اخیراً بر بسیاری از نقاط این استان بزرگ سایه افکنده بود. کارشناس هواشناسی تصریح کرد که این روند گرم‌شدن هوا تا روز دوشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود که دما در این بازه زمانی چند درجه سانتی‌گراد افزایش یابد.

Also read بازگشت کاروان نظامی مسکو از مدیترانه در پی حمله پهپادی اوکراین

این افزایش دما هرچند موقتی به نظر می‌رسد، اما به عنوان پیش‌درآمدی بر تغییرات سنگین‌تر جوی در روزهای آینده عمل می‌کند و باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین کارشناسان هشدار داده‌اند که از امروز تا پایان هفته، وضعیت آسمان به صورت متغیر خواهد بود و گاه‌به‌گاه افزایش پوشش ابرها مشاهده می‌شود.

افزایش سرعت باد و احتمال پدید آمدن گرد و خاک

علاوه بر ابری شدن آسمان، سرعت وزش باد نیز در برخی نواحی افزایش خواهد یافت که این موضوع می‌تواند منجر به پدید آمدن گرد و خاک در نقاط مستعد و کم‌دریچه شود. این پدیده هوایی علاوه بر آزاردهنده بودن از نظر بصری، می‌تواند بر کیفیت هوا و سلامت تنفسی افراد حساس تأثیر منفی بگذارد و نیازمند احتیاط در زمان تردد در سطح شهرها و روستاهای پراسترس است.

در این میان، کارشناسان هواشناسی با بررسی دقیق داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی، سناریوهای مختلفی را برای روزهای آینده ترسیم کرده‌اند که نشان از پیچیدگی بیشتر الگوی جوی در نیمه دوم هفته دارد و لزوم پیگیری مستمر预报های هواشناسی را دوچندان کرده است.