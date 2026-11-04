تحلیل نجومی: ساعات سعد و نحس هفته و تأثیر سیارات بر زندگی

بررسی جامع ساعات طلایی و تاریک هفته بر اساس باورهای قدیمی و جایگاه سیارات زحل، شمس، قمر، مریخ، عطارد، مشتری و زهره در روزهای مختلف.

در تقویم‌های نجومی قدیمی، هر روز هفته و ساعت‌های آن با تأثیرپذیری از سیارات خاصی همراه دانسته شده است که تعیین‌کننده زمان‌های مناسب برای انجام کارها هستند. این باور دیرینه نشان می‌دهد که انتخاب زمان درست می‌تواند شانس موفقیت در تجارت، ازدواج یا شروع پروژه‌های جدید را افزایش دهد و بر اساس این اصول، روزهای هفته به دو دسته کلی سعد و نحس تقسیم شده‌اند.

بررسی تأثیر زحل و شمس بر روزهای هفته

روزهای شنبه تحت حاکمیت سیاره زحل قرار دارد که در متون کهن به عنوان نحس اکبر شناخته می‌شود. با این حال، ساعات خاصی از این روز برای عقد قرارداد، تجارت، زراعت و انجام طلسم‌ها نتیجه‌بخش هستند. گفته می‌شود افرادی که در این ساعت‌ها متولد می‌شوند، دارای عمری طولانی و موقعیت حکومتی خواهند بود. روز یکشنبه نیز تحت تأثیر سیاره شمس است که به عنوان سعد اکبر یاد می‌شود.

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این روز برای بریدن و پوشیدن لباس نو، خرید و فروش و انجام طلسم‌های خوب بسیار مناسب است، اما برای انجام طلسم‌های بد یا کارهای مبتنی بر حسد توصیه نمی‌شود. کودکانی که در ساعات شمس به دنیا می‌آیند، علاوه بر طول عمر، به دانش و علم فراوانی دست پیدا خواهند کرد که این ویژگی در پیش‌بینی سرنوشت افراد مورد توجه قرار می‌گیرد.

نقش قمر، مریخ و عطارد در تقسیم‌بندی زمانی

روز دوشنبه به قمر منسوب است که سعد اصغر محسوب می‌شود و زمان‌های آن برای نوشتن دعای محبت، حجامت، ارسال پیام، مصرف دارو و سفر رفتن بسیار مفید است. روز سه‌شنبه متعلق به مریخ است که نحس اصغر نامیده می‌شود. پوشیدن لباس نو در این روز مجاز است، اما ملاقات با بزرگان و انجام طلسم‌ها در ساعات مریخ نتیجه خوبی ندارد و گفته می‌شود افراد متولد در این ساعت به ریختن خون علاقه دارند.

روز چهارشنبه تحت تأثیر عطارد است که سعد اصغر محسوب می‌شود. این روز برای آموزش کودکان، نوشتن دعای محبت، الفت و شروع کارهای جدید مناسب است. با این حال، برای کارهایی مانند حجامت، برش پارچه، کارهای پنهانی و درمان بیماری توصیه نمی‌شود. کودکانی که در ساعات عطارد متولد می‌شوند، باهوش، عالم و زیرک خواهند بود و این هوشمندی از ویژگی‌های بارز آن‌هاست.

مشتری و زهره به عنوان ستارگان سعد اکبر

روز پنج‌شنبه تحت حاکمیت مشتری است که سعد اکبر نامیده می‌شود. شروع کارها، عیادت بیماران، خرید و فروش، برش و خرید لباس نو و دعا کردن برای رسیدن به حاجات در این روز بسیار مناسب است. افراد متولد در این ساعات جز نیکوکاران دوران محسوب می‌شوند، اما ملاقات با کفار، انجام کارهای خلاف و پنهان‌کاری در این ساعت‌ها شایسته نیست. روز جمعه نیز متعلق به زهره است که سعد اکبر می‌باشد.

ایام جمعه برای ازدواج، سفر، دعا برای محبت، عیادت از بیمار، پوشیدن و برش لباس بسیار مناسب است. افرادی که در ساعات زهره متولد می‌شوند، دوستدار خوشی، شادی و تفریح هستند و روحیه‌ای سرشار از نشاط دارند. این تقسیم‌بندی بر اساس کتاب معتبر مجربات باقر انجام شده و جزئیات دقیقی از ساعت‌های سعد و نحس هر روز ارائه می‌دهد.

پدیده قمر در عقرب و صور فلکی آسمان

در آسمان شب، دوازده صورت فلکی اثرگذار وجود دارد که نام‌های آن‌ها به ترتیب حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت است. این صور فلکی معادل ماه‌های فروردین تا اسفند می‌باشند. زمانی که آفتاب در برج عقرب قرار می‌گیرد، به آن شمس در عقرب و زمانی که ماه در این برج می‌ماند، قمر در عقرب گفته می‌شود.

تشخیص قمر در عقرب با چشم غیرمسلح ممکن نیست و نیاز به ابزارهای نجومی یا آشنایی با صورت‌های فلکی دارد. در این پدیده، کره ماه در طول یک ماه قمری یک چرخش کامل به دور زمین می‌کند و یک مرتبه از برج عقرب عبور می‌کند. برخی تقویم‌های ستاره‌شناسی زمان دقیق این پدیده را بیان می‌کنند و می‌توان در شب از فاصله ماه تا صور فلکی برای تشخیص آن استفاده کرد.

جدول زمان‌بندی ساعات و نتایج نهایی

تقسیم‌بندی کلی روزهای هفته و بیست و چهار ساعت شبانه‌روز به بخش‌های سعد و نحس انجام شده که هر کدام دارای قسمت‌های اکبر و اصغر هستند و به یک سیاره خاص اشاره می‌کنند. این جدول زمانی که از کتاب مجربات باقر گرفته شده است، راهنمای دقیقی برای انتخاب زمان‌های مناسب در زندگی روزمره فراهم می‌کند.

شناخت این ساعات به افراد کمک می‌کند تا کارهای مهم خود را در زمان‌های مناسب انجام دهند و از انجام اقدامات نادرست در ساعات نحس پرهیز کنند. این دانش قدیمی نشان می‌دهد که هماهنگی با ریتم‌های طبیعی و نجومی می‌تواند تأثیر مثبتی بر موفقیت‌های فردی و اجتماعی داشته باشد و همچنان در میان علاقه‌مندان به نجوم و باورهای سنتی مورد توجه است.