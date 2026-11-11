تحلیل بازار تیرآهن: افت قیمت و فشار تقاضا در چهارشنبه ۲۰ آبان

بررسی روند کاهشی قیمت تیرآهن در بازار امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ و تاثیر ضعف تقاضا بر تعدیل قیمت‌های ذوب‌آهن اصفهان و یزد.

در روز چهارشنبه بیستم آبان ماه یک هزار و چهارصد و پنج، بازار آهن‌آلات کشور با موجی از نوسانات منفی مواجه شد که بیشترین تأثیر آن را بر محصولاتی چون تیرآهن گذاشت. تحلیلگران بازار نشان می‌دهند که علیرغم وجود ریسک‌های سیاسی و هزینه‌های بالای تولید، فشار سنگین کمبود تقاضای مؤثر باعث شده است تا فروشندگان برای حفظ رقابت‌پذیری ناچار به کاهش قیمت‌ها شوند. این روند نزولی نشان‌دهنده وضعیت دشوار خریداران و احتیاط حاکم بر معاملات این بخش از اقتصاد است.

روند کاهشی قیمت تیرآهن در بازار

بازار تیرآهن در تاریخ مذکور تجربه‌ای متفاوت از سایر محصولات داشت و عمدتاً در مسیر کاهش ارزش خود حرکت کرد. اگرچه برخی از اقلام موجود در انبارها توانستند قیمت‌های قبلی خود را حفظ کنند، اما تعداد قابل توجهی از محصولات افت چشمگیری را ثبت کردند که این موضوع نشان‌دهنده عدم تعادل میان عرضه و تقاضا است. فروشندگان در این شرایط سخت، با هدف جلوگیری از خروج کامل مشتریان از چرخه بازار، اقدام به تعدیل قیمت‌ها کرده‌اند تا بتوانند حجم فروش خود را حتی با حاشیه سود کمتر حفظ کنند.

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وضعیت قیمتی ذوب‌آهن اصفهان و یزد

بررسی دقیق‌تر شاخص‌های اصلی بازار نشان می‌دهد که تیرآهن ۱۶ تولید شرکت ذوب‌آهن اصفهان با افت دو هزار تومانی مواجه شده و هم‌اکنون در کانال یکصد و سی و دو هزار و هفتصد و سی تومان معامله می‌شود. این تغییرات قیمت نشان‌دهنده حساسیت بالای این برند معتبر نسبت به نوسانات لحظه‌ای بازار است. در مقابل، تیرآهن ۱۶ تولید کارخانه یزد نیز در مبادی ورودی با قیمت یکصد و دوازده هزار و هفتصد و بیست و هفت تومان عرضه می‌گردد که این رقم نیز حاکی از ثبات نسبی یا کاهش جزئی در مقایسه با روزهای گذشته است.

عوامل موثر بر تصمیم‌گیری فروشندگان

یکی از سوالات اصلی فعالان اقتصادی این است که چرا با وجود تداوم ریسک‌های سیاسی و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت‌ها همچنان در حال کاهش هستند؟ پاسخ در این است که عوامل کلان اقتصادی فعلی نتوانسته‌اند مانع از فشار شدید تقاضا شوند. به نظر می‌رسد بازار بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر کمبود تقاضای مؤثر و احتیاط شدید خریداران قرار دارد. این احتیاط ناشی از عدم قطعیت در آینده کوتاه‌مدت و احتمال بهبود یا بدتر شدن شرایط معاملاتی است که باعث شده تا بسیاری از پیمانکاران و سرمایه‌گذاران صبر پیشه کنند.

پیش‌بینی ادامه فشار نزولی در هفته جاری

با توجه به داده‌های به دست آمده از معاملات روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، انتظار می‌رود که فشار نزولی بر بازار تیرآهن تا زمان بهبود معنادار در معاملات ادامه داشته باشد. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که تقاضای واقعی از سوی پروژه‌های ساختمانی و عمرانی وارد بازار نشود، فروشندگان مجبور خواهند بود سیاست‌های تنبیهی قیمت‌گذاری را دنبال کنند. این وضعیت نه تنها بر تیرآهن بلکه بر سایر اقلام مرتبط با صنعت ساختمان نیز سایه انداخته و می‌تواند منجر به رکود بیشتر در این بخش شود.