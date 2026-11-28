بررسی روند صعودی دلار در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۵، تاثیر تحریم مرکز مبادله بر قیمت ارز و پیش‌بینی نوسانات آینده با محوریت واکنش‌های بانک مرکزی و استراتژی‌های بازار.

قیمت دلار در نخستین روز معاملاتی هفته هفتم آذر ماه یک هزار و چهارصد و پنج، با شتاب قابل‌توجهی افزایش یافت و به محدوده ۲۹۷ هزار تومان رسید. این اسکناس در لحظه گشایش روز شنبه، با قیمت ۲۹۵ هزار تومان و رشد سه هزار تومانی وارد بازار شد تا بلافاصله پس از آن، تقاضای موجود در بازار معاملاتی، آن را به کانال ۲۹۷ هزار تومان نزدیک کند.

ریشه تحریم مرکز مبادله و تاثیر آن

مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روزهای اخیر مورد تحریم قرار گرفته است و این رویداد، نگرانی‌های جدی درباره چگونگی ادامه مبادلات ارزی و دسترسی به منابع حاصل از صادرات را در میان بازیگران بازار ایجاد کرده است. این تحریم‌ها ابهامات فراوانی را نسبت به مسیرهای انتقال منابع مالی و بازگشت درآمدهای ارزی کشور به وجود آورده و معامله‌گران را بر آن داشته است تا با احتیاط بیشتری نسبت به خرید اسکناس آمریکایی عمل کنند.

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افزایش تقاضای احتیاطی ناشی از این نگرانی‌ها، موتور محرکه اصلی برای پیشبرد قیمت‌ها به سمت اعداد بالاتر بوده است. معامله‌گران معتقدند هرگونه محدودیت در نقل‌وانتقال ارز می‌تواند فرآیند تامین ارز واردکنندگان را با چالش‌های بیشتری مواجه کند و همین موضوع، فضای روانی حاکم بر بازار را به نفع فروشندگان دلار تغییر داده است.

واکنش بانک مرکزی و پیش‌بینی کارشناسان

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به افزایش اخیر قیمت دلار اعلام کرده است که مداخلات هدفمند این نهاد برای حفظ ثبات بازار و مهار نوسانات، با قدرت ادامه خواهد داشت. سیاست‌گذار پولی قصد دارد با استفاده از ابزارهای ارزی موجود، از شتاب بیش از حد رشد قیمت‌ها جلوگیری کند، هرچند میزان اثرگذاری این اقدامات مستقیماً به حجم عرضه موجود و شرایط تقاضا در بازار بستگی خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی در تحلیل‌های خود بیان کرده‌اند که تداوم نگرانی‌ها درباره تحریم‌های ارزی و محدودیت‌های احتمالی در نقل‌وانتقال منابع، همچنان می‌تواند از روند رشد قیمت دلار حمایت کند. با این حال، مداخلات بانک مرکزی و افزایش عرضه ارز در بازار ممکن است مانع از عبور سریع و بدون مانع قیمت از مقاومت‌های پیش‌رو شود و نوسانات را کنترل نماید.

پیش‌بینی روند قیمت و مقاومت‌های کلیدی

در صورتی که اخبار سیاسی و ارزی در سطح فعلی باقی بماند و بازارساز نیز با عرضه هدفمند مانع از افزایش شتابان قیمت دلار شود، این اسکناس می‌تواند در محدوده ۲۹۵ تا ۲۹۹ هزار تومان نوسان کند و مرز ۳۰۰ هزار تومان به عنوان مهم‌ترین مقاومت روانی پیش‌روی بازار عمل خواهد کرد.

انتشار اخبار منفی درباره تحریم‌ها یا تشدید نگرانی از محدودیت دسترسی به منابع ارزی می‌تواند زمینه عبور قیمت دلار از مرز ۳۰۰ هزار تومان را فراهم آورد که در چنین سناریویی، احتمال حرکت اسکناس آمریکایی به محدوده ۳۰۰ تا ۳۰۳ هزار تومان وجود دارد. در صورت تداوم فشار خرید و تثبیت قیمت بالای این سطح، محدوده ۳۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان می‌تواند به‌عنوان هدف بعدی بازار در هفته‌های آینده مطرح شود.

تقابل دو عامل اصلی نگرانی از محدودیت‌های ارزی و تلاش سیاست‌گذار برای مهار قیمت، جهت حرکت دلار در معاملات روز یکشنبه و روزهای آتی را مشخص خواهد کرد. اگر مداخلات بانک مرکزی با افزایش عرضه همراه شود یا اخبار امیدوارکننده‌ای از مسیر دیپلماسی و کاهش محدودیت‌های ارزی منتشر گردد، احتمال تعدیل قیمت دلار در روزهای آینده وجود دارد.