تحلیل قیمت سکه و طلا در ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با رکورد اونس جهانی

بررسی قیمت روز طلا و سکه در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵؛ تداوم کانال ۲۵ میلیون تومانی طلای ۱۸ عیار و نوسانات دلار در محدوده ۲۷۲ هزار تومان با اثرگذاری اونس جهانی.

بازار طلا و سکه در تاریخ دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با سیگنال‌های قوی صعودی وارد معاملات خود شد و قطعات مختلف سکه به کانال‌های قیمتی بالاتر صعود کردند. در این روز، قیمت طلا ی ۱۸ عیار از میانه کانال ۲۵ میلیون تومانی عبور کرد و تا حدودی از شتاب رشد اولیه کاسته شد. قیمت دلار در کانال ۲۷۲ هزار تومان تثبیت شده و ا ونس جهانی نیز به مرز ۳۹۰۰ دلار نزدیک شد. این وضعیت باعث شد بازار ایران تحت تأثیر مستقیم تحولات سیاسی داخلی و فشارهای ارزی قرار گیرد. معامله‌گران با دقت به نشانه‌های تغییر در انتظارات تورمی و اخبار دیپلماتیک نگاه می‌کنند تا روند آتی را پیش‌بینی کنند.

جزئیات قیمت سکه و طلا در ۱۱ آبان ۱۴۰۵

بر اساس اعلام رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی در این روز روی رقم ۲۶۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه بهار آزادی نیز با قیمت ۲۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به دادوستد رسید. در معاملات عصرگاهی، سکه امامی شاهد کاهش محدود ۱۰۰ هزار تومانی بود در حالی که سکه بهار آزادی تغییر ارزش محسوسی نداشت. قیمت نیم‌سکه نیز روی رقم ۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت و در معاملات بعدی تغییری نکرد. ربع سکه با قیمت ۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد و ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت. سکه گرمی نیز در انتهای روز با رقم ۳۷ میلیون تومان ثابت ماند و نوسانی نداشت.

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طلای ۱۸ عیار در معاملات روز دوشنبه با رقم ۱۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان برای هر مثقال دادوستد شد که نشان‌دهنده کاهش ۳۰۰ هزار تومانی است. هر گرم طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۵ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان معامله شد و در ساعات پایانی معاملات، ۶۹ هزار تومان کاهش یافت. اونس جهانی طلا در لحظه نگارش گزارش روی رقم ۳۸۹۹ دلار قرار داشت که نشان از افت یک دلاری نسبت به شروع بازار دارد. قیمت دلار در کانال ۲۷۲ هزار تومان ثبات نسبی داشته و فشار اصلی بر بازار از سمت اونس جهانی و اخبار سیاسی وارد می‌شود.

نقش دلار و اونس جهانی در تثبیت قیمت‌ها

تحلیلگران بر این باورند که اگر قیمت دلار در محدوده ۲۷۲ هزار تومان و اونس جهانی نزدیک سطح ۳۹۰۰ دلار تثبیت شود، نوسانات طلا و سکه در محدوده‌های فعلی ادامه خواهد داشت. در این سناریو، هر گرم طلای ۱۸ عیار می‌تواند در بازه ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان نوسان کند. همچنین سکه امامی در این حالت در بازه قیمتی ۲۶۱ تا ۲۶۵ میلیون تومان قرار می‌گیرد. این برآورد کاملاً به تداوم تقاضای فعلی و ثبات نسبی بازار ارز وابسته است. هرگونه تغییر در این معادله می‌تواند مسیر جدیدی را برای قیمت‌ها ترسیم کند.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که هم‌زمانی افت ارز با کاهش اونس می‌تواند فشار بیشتری بر بازار داخلی وارد کند. اگر اخبار سیاسی منجر به تقویت انتظارات کاهشی شود و قیمت دلار از محدوده فعلی عقب بنشیند، طلا و سکه ممکن است بخشی از رشد اخیر را از دست بدهند. در مقابل، تشدید تنش‌ها یا افزایش تقاضای احتیاطی می‌تواند مسیر افزایشی را تقویت کند. بنابراین تا روشن‌تر شدن جهت تحولات سیاسی، نوسان در محدوده‌های فعلی و واکنش سریع به تغییرات دلار و اونس، سناریوی محتمل‌تر برای معاملات است. این وضعیت نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار نسبت به اخبار کوتاه‌مدت است.

پیش‌بینی روند آتی بازار و عوامل کلیدی

مسیر آتی قیمت‌ها به شدت به واکنش بازار به تغییرات دلار و اونس گره خورده است. معامله‌گران معتقدند ادامه رشد قیمت‌ها نیازمند تثبیت سیگنال‌های افزایشی و ورود تقاضای تازه است. از سوی دیگر، تقویت اخبار مربوط به توافق یا عقب‌نشینی دلار می‌تواند از شتاب بازار بکاهد. بنابراین، واکنش بازار در روزهای آینده به این عوامل کلیدی بستگی دارد. نوسانات اخیر نشان می‌دهد که بازار در حال سنجش تعادل میان قدرت خرید دلار و ارزش جهانی طلا است. هرگونه تغییر در این تعادل می‌تواند منجر به جهش‌های قیمتی یا اصلاحات قابل توجه شود.

در نهایت، وضعیت بازار تا زمانی که جهت تحولات سیاسی شفاف نشود، در محدوده‌های فعلی باقی خواهد ماند. سرمایه‌گذاران باید با دقت به اخبار مربوط به پرونده‌های امنیتی و رایزنی‌های دیپلماتیک توجه کنند. قیمت‌های اعلام شده در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ مبنای اصلی برای تحلیل‌های آتی قرار گرفته است. ثبات یا تغییر در کانال ۲۷۲ هزار تومانی دلار و سطح ۳۹۰۰ دلاری اونس، سرنخ‌های اصلی برای تشخیص روند بعدی هستند. بازار طلا و سکه همچنان به عنوان یک سپر تورمی و دارایی امن، نقش مهمی در سبد سرمایه‌گذاری‌ها ایفا می‌کند.