بررسی دقیق تغییرات قیمت خودروهای پر تیراژ در ۲۷ آبان ۱۴۰۵؛ از افزایش خورنده کیو۲۷ به کاهش تارا اتومات توربو با جزئیات کامل قیمت و درصد تغییرات بازار.

بازار خودرو های پر تیراژ در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با نوسانات جزئی اما مشهودی همراه بود که تصویر دقیقی از وضعیت عرضه و تقاضا در این روز ارائه می‌دهد. در حالی که بیشتر محصولات با تغییرات قیمتی خفیف روبرو شدند، خودروی کوییک دنده‌ای با افزایش ۳۸ میلیون تومانی به رقم یک میلیارد و ۸۰۸ میلیون تومان دست یافت. از سوی دیگر، تارا اتومات توربو با کاهش ۱۸۰ میلیون تومانی به قیمت چهار میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید.

وضعیت محصولات ایران خودرو در معاملات امروز

گروه محصولات ایران خودرو نیز از این نوسانات مستثنی نبود و شاهد تغییرات قیمتی متفاوتی در مدل‌های مختلف بودیم. خودروی پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک در معاملات امروز با افزایش ۴۰ میلیون تومانی به رقم دو میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان به فروش رسید. این در حالی است که پژو ۲۰۷ دنده اتومات سقف شیشه‌ای با کاهش ۱۷۰ میلیون تومانی به قیمت چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دست یافت.

Also read سامانه‌های مختل و جنگی بی‌پایان؛ آیا کاخ سفید با بحران اعتماد عمومی روبروست؟

خودروی تارا دنده‌ای در بازار امروز خودروهای پر تیراژ به نرخ ثابت سه میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان معامله شد و با تغییر قیمتی مواجه نشد. همچنین خودروی دنا پلاس اتوماتیک در شروع بازار امروز تهران به رقم چهار میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان فروخته شد که نشان‌دهنده افزایش جزئی قیمت در این مدل خاص است.

تحلیل بازار سایپا و قیمت‌های رقابتی

در گروه خودروسازی سایپا، خودروی کوییک دنده‌ای با حدود ۳۸ میلیون تومان رشد قیمت به رقم یک میلیارد و ۸۰۸ میلیون تومان معامله می‌شود. این خودرو در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۵ نیز شاهد افزایش ۳۰ میلیون تومانی بود که نشان از روند صعودی کوتاه مدت آن دارد.

خودروی ساینا S در بازار امروز تهران به قیمت یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان به فروش رسید که حاکی از رشد قیمت نزدیک به ۱۵ میلیون تومانی است. از سوی دیگر، خودروی شاهین GL در شروع معاملات امروز با کاهش قیمت حدود ۲۰ میلیون تومانی به قیمت دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان رسید.

عوامل موثر بر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی

تغییرات قیمت در این روز نشان می‌دهد که بازار خودرو با وجود ثبات نسبی، همچنان در معرض نوسانات جزئی ناشی از عوامل مختلف اقتصادی است. خودروی تارا اتومات توربو با نزدیک به ۱۸۰ میلیون تومان عقبگرد قیمت، یکی از پرنوسانات‌ترین خودروهای بازار در این روز محسوب می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تغییرات قیمت می‌تواند تاثیراتی بر تصمیم‌گیری خریداران و همچنین استراتژی‌های فروش خودروسازان بزرگ مانند ایران خودرو و سایپا داشته باشد. ثبات نسبی در برخی مدل‌ها مانند تارا دنده‌ای و کاهش قیمت در شاهین GL نشان از حساسیت بازار به نوع موتور و گیربکس خودروها دارد.