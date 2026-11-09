تحلیل بازار طلا در ۱۸ آبان ۱۴۰۵؛ ثبات دلار و حمایت اونس جهانی

در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، قیمت سکه امامی به ۲۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. با وجود رشد ۲۰ دلاری اونس، ثبات دلار در کانال ۲۶۴ هزار تومان مانع از جهش قیمت‌ها شد.

قیمت طلا و سکه در معاملات روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با وجود ثبات قابل‌توجه قیمت دلار در بازار داخلی، روندی صعودی را تجربه کرد. این افزایش قیمتی عمدتاً تحت تأثیر رشد بیش از ۲۰ دلاری اونس جهانی طلا در جریان معاملات بود که از ۴۰۹۸ دلار در زمان بازگشایی به حدود ۴۱۱۹ دلار در عصر رسید. با این حال، تاثیر این جهش جهانی در بازار داخلی محدود بود و اکثر قطعات سکه در معاملات عصرگاهی تغییر محسوسی را نشان ندادند. قیمت دلار در این روز در محدوده ۲۶۴ هزار تومان معامله شد که این ثبات، مانع از شکل‌گیری یک موج افزایشی قدرتمند در ارزش سکه و طلا شد.

جزئیات معاملات و نوسانات سکه در بازار

بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی روی رقم ۲۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تثبیت شد. این قطعه از سکه در معاملات عصرگاهی روز دوشنبه هیچ تغییر ارزشی را تجربه نکرد و نسبت به قیمت بازگشایی ثابت ماند. در مقابل، سکه بهار آزادی با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی همراه بود و روی عدد ۲۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد. این ناهماهنگی در نوسانات، نشان‌دهنده تفاوت در تقاضا برای انواع مختلف سکه در این روز خاص است.

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نیم‌سکه و ربع سکه نیز به ترتیب با قیمت‌های ۱۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دادوستد شدند. نیم‌سکه در معاملات عصرگاهی ۳۰۰ هزار تومان کاهش داشت و قیمت ربع سکه نیز ۲۰۰ هزار تومان افت کرد. این کاهش جزئی نشان می‌دهد که فشار فروش یا عدم تقاضای قوی در این بخش‌های کوچک‌تر سکه احساس می‌شود. در همین حال، سکه گرمی در معاملات عصرگاهی با رقم ۳۷ میلیون تومان معامله شد و بدون تغییر ارزش باقی ماند.

تاثیر اونس جهانی و ثبات دلار بر قیمت‌ها

گرانای طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۵ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان معامله شد که در معاملات عصرگاهی افزایش ۱۳ هزار تومانی داشت. مثقال طلا نیز روز دوشنبه با رقم ۱۱۰ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان دادوستد شد و رشد محدود ۶۰ هزار تومانی را تجربه کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که حمایت اونس جهانی طلا از قیمت‌های داخلی ادامه دارد، اما عامل دلار تهران نقش کاتالیزور اصلی را بازی نمی‌کند.

اگر قیمت طلای جهانی در محدوده بالای ۴۱۰۰ دلار تثبیت شود و دلار نیز در کانال ۲۶۴ هزار تومانی باقی بماند، احتمال نوسان افزایشی محدود قیمت‌ها وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان نوسان داشته باشد. سکه امامی نیز در صورت حفظ این شرایط، شانس نوسان در بازه ۲۵۸ تا ۲۶۲ میلیون تومان را خواهد داشت.

تحلیل‌های سیاسی و چشم‌انداز آینده بازار

در جبهه سیاسی، تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا همچنان بر فضای بازارهای مالی سایه انداخته است. دیدار دونالد ترامپ با نخست‌وزیر قطر با هدف بررسی تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ، از رویدادهای مهم روز دوشنبه بود. گزارش‌های رویترز نشان می‌دهد مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای نسبت به دستیابی به توافقی فوری خوش‌بین نیستند و اختلاف‌ها بر سر شروط پیشنهادی دو طرف همچنان پابرجاست.

تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک می‌تواند تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن را تقویت کند، اما واکنش اونس به این تحولات به وضعیت دلار جهانی و انتظارات نرخ بهره نیز وابسته است. رشد محدود قیمت‌ها در معاملات عصرگاهی دوشنبه نشان می‌دهد که تقاضای داخلی هنوز با قدرت کافی وارد بازار نشده است. بنابراین، ممکن است افزایش اونس به رشد یکدست تمام قطعات سکه منجر نشود و بازار طلا در شرایطی به استقبال معاملات سه‌شنبه برود که ثبات دلار مانع از جهش‌های ناگهانی شود.