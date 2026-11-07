تحلیل جنگ احتمالی: جایگاه لبنان و واکنش مقاومت در سایه مذاکرات ایران

بررسی استراتژی‌های نظامی اسرائیل علیه حزب‌الله، سردرگمی دولت لبنان و مواضع صریح تهران درباره نقش محور مقاومت در صورت گسترش درگیری‌ها در منطقه.

مذاکرات پیچیده میان ایران و غرب نشان می‌دهد که لبنان به یک قطب اصلی در معادلات نظامی و سیاسی منطقه تبدیل شده است. تمرکز اصلی مقامات بیروت بر تصمیمات احتمالی حزب‌الله است، در حالی که دولت لبنان از بررسی سناریوی حمله مستقیم اسرائیل هراس دارد. این گرایش ناشی از ترس مقامات لبنان از آن است که هرگونه موضع‌گیری علیه تل‌آویو، به معنای تأیید اقدامات مقاومت تلقی شود.

استراتژی نظامی اسرائیل و سناریوهای تهاجمی

روزنامه "یدیعوت آحارونوت" گزارش داد که ارتش اسرائیل طرح‌های تهاجمی جدیدی را علیه حزب‌الله تدوین کرده است. این اقدام هم‌زمان با افزایش تنش‌ها در مرزهای شمالی و گمانه‌زنی‌ها درباره هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفته است. ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، از جبهه شمالی بازدید کرده تا آمادگی نیروها را برای سناریوهای مختلف بررسی کند.

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ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد که حزب‌الله هنوز به تمامی ظرفیت‌های نظامی از دست رفته خود در درگیری‌های گذشته دست نیافته است. با این حال، اسرائیل گزینه گسترش عملیات زمینی و تحمیل واقعیت‌های جدید در جنوب لبنان را جدی گرفته است. خط زرد و مناطق اعماق مانند اقلیم التفاح در کانون محاسبات نظامی این رژیم قرار دارند.

مواضع صریح تهران و محور مقاومت

منابع ایرانی اعلام کرده‌اند که برای دفاع از خود به هیچ‌کس نیاز ندارند اما مسئول تصمیم‌گیری طرف‌هایی هستند که حاکمیتشان نقض شده است. این پاسخ صریح نشان می‌دهد که در صورت ازسرگیری جنگ، نیروهای محور مقاومت در لبنان، عراق و یمن درگیر خواهند شد. تهران خواستار تضمین پایان جنگ اسرائیل علیه لبنان و تعیین زمان برای عقب‌نشینی نیروهاست.

ایران این خواسته را هم‌سنگ با شروط خود برای پایان جنگ و رفع محاصره می‌داند. برخی میانجی‌ها گزارش داده‌اند که طرح ایران برای پایان جنگ در همه جبهه‌ها، سوریه و غزه را نیز دربرمی‌گیرد. توافق واشنگتن با پایان جنگ در سراسر منطقه، محقق شدن این خواسته را ممکن می‌سازد.

سردرگمی دولت لبنان و فشارهای داخلی

جوزف عون و نوآف سلام از بررسی احتمال آغاز جنگ توسط اسرائیل خودداری می‌کنند. آن‌ها نمی‌خواهند موضعی اتخاذ کنند که به منزله تأیید مقاومت در برابر تجاوز تلقی شود. این رویکرد نشان‌دهنده راهبرد مشخصی برای مقابله با ادامه اشغال اراضی و آزادسازی مناطق اشغالی نیست.

تلاش نبیه بری برای برگزاری گفت‌وگو میان جوزف عون و حزب‌الله به دلیل اختلافات داخلی درباره نقش این جنبش و نحوه مواجهه با اسرائیل به نتیجه نرسیده است. دولت لبنان همچنان بر رویکردی پافشاری دارد که برخی آن را شکست‌طلبانه توصیف می‌کنند.

تأثیرات سیاسی و آینده درگیری‌ها

تشکیل دولت جدید در اسرائیل تاکنون به‌طور مفصل به پرونده لبنان نپرداخته است. چالش اصلی رهبران اسرائیل، نحوه تعامل با رویکرد جدید دولت آمریکا و میزان آزادی عمل تل‌آویو در لبنان و دیگر جبهه‌هاست. افزایش گزارش‌های رسانه‌ای درباره تدوین طرح‌های تهاجمی، نشان‌دهنده جدیت اسرائیل در محاسبات نظامی است.

وب‌سایت "وای‌نت" گزارش داد که ازسرگیری درگیری‌های نظامی می‌تواند معادلات سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی را تغییر دهد. تشدید محدودیت‌های دریایی و رصد تحرکات حزب‌الله از دیگر سناریوهای مطرح شده است. خطر تحولات برای لبنان تنها به حمله به مواضع نظامی محدود نمی‌شود.