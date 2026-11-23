بررسی چالش‌های مالی مربیان و محدودیت‌های ویزایی برای ورزشکاران روسیه در پی تصمیمات کمیته المپیک و دادگاه حکمیت ورزش.

چالش‌های پیش‌روی باشگاه‌های بزرگ اروپایی و ورزشکاران بین‌المللی نشان‌دهنده پیچیدگی‌های عمیق در اکوسیستم ورزش مدرن است. از یک سو، سرمربیان با فشار بودجه و مدیریت تیم‌های پرمصدومیت دست‌وپنج نرم می‌کنند و از سوی دیگر، ورزشکاران روس با موانع جدی اداری و سیاسی برای حضور در رویدادهای جهانی مواجه هستند.

استراتژی‌های مالی رئال مادرید در بحران مصدومیت

ژوزه مورینیو، سرمربی رئال مادرید، در نشست خبری پیش از بازی با پی‌اس‌وی آیندهوون در لیگ قهرمانان، صراحتاً بر رابطه مستقیم میان فشار کاری و درآمد بازیکنان تاکید کرد. او با اشاره به مصدومیت‌های کلیدی مانند هری کین و دزیره دوئه، پیشنهاد داد که ورزشکارانی که به دلیل فشردگی تقویم اعتراض می‌کنند، باید حاضر به دریافت ۵۰ درصد کاهش دستمزد شوند. مورینیو با اشاره به چرخ پول، بر این باور است که اگر امکاناتی مانند بازی هر سه روز یک‌بار فراهم شود، نیاز به چنین کاهش حقوقی نخواهد بود.

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این سرمربی همچنین با کنایه به عملکرد بازیکنانش در بازی مقابل سلتاویگو، اعلام کرد که حاضر به کاهش دستمزد خود نیست و آن‌ها را به دلیل تلاش بی‌وقفه در شرایط سخت، شامل دویدن و تمرکز بالا، ستایش می‌کند. او همچنین با اطمینان کامل به آینده وینیسیوس جونیور اشاره کرد و معتقد است که جوان بودن و انگیزه بالای او، تضمین‌کننده بازگشت به سطح ایده‌آل آمادگی جسمانی خواهد بود، هرچند اخراج اخیر او ممکن است موقتی بر روند اعتمادبه‌نفسش تاثیر گذاشته باشد.

موانع حقوقی و ویزایی برای ورزشکاران روسیه

تبعات قطعیت‌ناپذیر جنگ اوکراین همچنان بر ورزش جهانی سایه افکنده است و نروژ، سوئد و لهستان رسماً از صدور ویزا برای ورزشکاران روس خودداری کرده‌اند. این موضع‌گیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که کمیته بین‌المللی المپیک در ژوییه ۲۰۲۶ تعلیق روسیه را لغو کرد، اما فدراسیون‌های ورزشی و دولت‌های اروپایی همچنان با اعمال محدودیت‌های اضافی، بازگشت این کشور را با چالش روبه‌رو ساخته‌اند. اسپیروس کاپرالوس، رییس کمیته‌های المپیک اروپا، هشدار داده است که این اختلاف نظر گسترده، استقلال ورزش را تهدید می‌کند.

دادگاه حکمیت ورزش نیز به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. در یک پرونده، رای نهایی درباره شرایط حضور روسیه در جشنواره زمستانی المپیک جوانان اروپا در رومانی، حداکثر تا ۱۵ دسامبر صادر خواهد شد. در پرونده‌ای دیگر، این دادگاه با لغو تصمیم فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ، حضور تیم ملی روسیه در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ آلمان را مجاز دانسته است، هرچند برگزارکنندگان آلمانی افزایش هزینه‌های امنیتی را هشدار داده‌اند.

تاثیرات مستقیم بر المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس

اختلافات موجود در مدیریت ورزشی مستقیماً بر مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس تاثیرگذار است. بازی‌های اروپایی که در ژوئن ۲۰۲۷ در استانبول برگزار می‌شود، به عنوان یکی از محورهای اصلی توزیع سهمیه‌های المپیک شناخته می‌شود. کاپرالوس ابراز نگرانی کرده است که تداوم این تنش‌های سیاسی و اداری، می‌تواند فرآیند رقابتی و عادلانه این رویدادهای مهم را مختل کند و مسیر بازگشت ورزشکاران روس را با ابهام بیشتری مواجه سازد.

میهاییل دگتیارف، رییس کمیته المپیک روسیه و وزیر ورزش این کشور، اعلام کرده است که تمامی گزینه‌های حقوقی برای رفع این محدودیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در عین حال، تاکتیک‌های دفاعی سرمربیان تیم‌های ملی نیز تحت تاثیر این شرایط است. پوچتینو، سرمربی منچستریونایتد، پس از شکست تیمش در برابر لیورپول، بر ضرورت تطبیق با شرایط ناعادلانه و تلاش دوچندان برای تبدیل بحران به موفقیت تاکتیکی تاکید کرد و این موضوع را با چالش‌های مشابه در سطح بین‌المللی هم‌خوان دانست.

آینده پیش‌رو و همگرایی‌های ورزشی

آینده ورزش جهانی در گرو تعادل میان فشارهای اقتصادی بر باشگاه‌ها و فشارهای ژئوپلیتیک بر ورزشکاران است. تصمیمات نهایی کمیته المپیک و دادگاه حکمیت ورزش، مسیرهای جدیدی را برای حضور یا عدم حضور کشورها و افراد در عرصه‌های بین‌المللی ترسیم خواهد کرد. تا زمانی که ثبات در قوانین مالی و حقوقی ورزش فراهم نشود، مدیریت تیم‌هایی مانند رئال مادرید و حضور ورزشکاران روس در المپیک ۲۰۲۸ با عدم قطعیت‌های جدی همراه خواهد بود.

در نهایت، موفقیت در این دوران پرتنش، نیازمند رویکردی چندجانبه است که هم به رفاه و درآمد ورزشکاران بپردازد و هم از دخالت‌های سیاسی در عرصه‌های رقابتی ورزشی جلوگیری کند. بررسی دقیق نتایج دادگاه‌ها و توافق‌نامه‌های مالی آینده، معیارهای اصلی سنجش سلامت اکوسیستم ورزش بین‌المللی در سال‌های پیش‌رو خواهند بود.