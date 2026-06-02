تحلیل فارین افرز از تداوم منازعه ایران و آمریکا حتی با توافق احتمالی

مجله فارین افرز در مقاله‌ای به قلم محمد آیت‌اللهی‌تبار، تداوم منازعه تهران و واشینگتن را حتی در صورت دستیابی به توافق پیش‌بینی کرد و دلایل آن را اختلافات بنیادین و ترجیح منازعه بر دیپلماسی از سوی جمهوری اسلامی دانست.

مجله آمریکا یی فارین افرز در تحلیلی که سه‌شنبه ۱۲ خرداد منتشر شد، نوشت حتی اگر تهران و واشینگتن به توافقی هم برسند، باز هم درگیر منازعه ‌ای گسترده‌تر خواهند ماند و به تبادل حملات لفظی و شاید نظامی ادامه خواهند داد.

محمد آیت‌اللهی‌تبار، تحلیلگر مسائل ایران و دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه تگزاس، در این مقاله دو علت اصلی برای تداوم منازعه بیان کرده است. نخست، پابرجا ماندن اختلاف‌های بنیادین میان دو طرف و بعید بودن حل‌وفصل آنها در آینده نزدیک. واشینگتن همچنان از تهران می‌خواهد برنامه غنی‌سازی هسته‌ای خود را به‌طور کامل برچیند، همه اورانیوم غنی‌شده را تحویل دهد، به حمایت از متحدان منطقه‌ای خود پایان دهد و تنگه هرمز را بازگشایی کند.

اما ایران بارها از چشم‌پوشی از غنی‌سازی خودداری کرده و می‌گوید احتمالا تنها پس از آن حاضر به بررسی سایر خواسته‌های واشینگتن خواهد شد که ایالات متحده کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز را به رسمیت بشناسد، خسارت‌های جنگی ایران را جبران کند، به جنگ اسرائیل در لبنان پایان دهد و دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کند. دلیل دوم از نگاه نویسنده، ترجیح منازعه بر دیپلماسی از سوی جمهوری اسلامی است.

تهران جنگ را ابزاری برای افزایش قدرت بین‌المللی خود تلقی می‌کند؛ از جمله با حمله به کشورهای عربی میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا و ایجاد شکاف میان واشینگتن و شرکای آن در خلیج فارس. با بستن تنگه هرمز نیز مجموعه‌ای از کشورها را وادار به رسمیت شناختن قدرت خود کرده است.

نویسنده نتیجه می‌گیرد که راهبرد جمهوری اسلامی، بر خلاف تصور رایج، صرفا دوام آوردن در برابر حملات نیست، بلکه می‌خواهد شیوه برخورد ایالات متحده و متحدانش را به‌طور بنیادین تغییر دهد و به قطبی در نظم چندقطبی تبدیل شود. در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه ۱۲ خرداد در جلسه با نمایندگان سنای آمریکا گفت که هرگونه رفع تحریم علیه ایران مشروط به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای این کشور خواهد بود.

او بازگشایی تنگه هرمز را شرط شماره یک مذاکرات خواند و افزود نیروی هوایی ایران توان بازدارندگی متعارف خود را به‌طور قابل توجهی از دست داده است. همچنین خبرگزاری فارس از توقف تبادل پیام بین ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهم اولیه خبر داد، اما روبیو گفت احتمال دارد ایران برای گفت‌وگو درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود که پیش‌تر مطرح نمی‌کرد، اعلام آمادگی کرده باشد.

روبیو در بخشی از سخنان خود به وضعیت مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، اشاره کرد و گفت نشانه‌هایی وجود دارد که او پس از زخمی شدن در آغاز جنگ، به‌طور فزاینده‌ای درگیر امور است، اما به دلیل توصیه‌های امنیتی کمتر در انظار عمومی دیده می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان دو طرف همچنان بالا است و چشم‌انداز روشنی برای کاهش آن دیده نمی‌شود





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران آمریکا منازعه فارین افرز مارکو روبیو

United States Latest News, United States Headlines