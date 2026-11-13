تحلیل بحران نتانیاهو و احتمال ائتلاف تغییر و اعراب در اسرائیل

بنیامین نتانیاهو پس از دیدار با یعقوب اشر، احزاب حریدی را به سمت دولت آیزنکوت سوق می‌دهد. اردوگاه تغییر با ۵۶ کرسی می‌تواند با حمایت منصور عباس، اکثریت تشکیل دهد.

وحشت آشکار بنیامین نتانیاهو در مراسم ادای سوگند نمایندگان کنست و سخنرانی تحریک‌آمیز او، ریشه در دیدار طولانی و شبانه‌ای با یعقوب اشر ، رئیس حزب آگودات اسرائیل و عضو کنست، دارد. این ملاقات باعث شد تا نتانیاهو متوجه شود که تلاش‌های احزاب حریدی برای نزدیک‌شدن به دولت یوآف گالانت آیزنکوت ( آیزنکوت) به نتیجه نرسیده است.

تحلیل روانی نتانیاهو و نقش یعقوب اشر

نتانیاهو خود را مانند حیوانی تعقیب‌شده می‌بیند که از زبان بدن، ادبیات دیپلماتیک و پاسخ‌های طفره‌آمیز یعقوب اشر، وجود آتشی شعله‌ور را پشت پرده‌ی دود تشخیص داده است. این هشدارها نشان می‌دهد که گزینه تشکیل دولت با حمایت احزاب عرب، علی‌رغم مخالفت اویگدور لیبرمن، همچنان زنده و قابل اجرا باقی مانده است. همچنین فشارهای داخلی علیه خانواده نتانیاهو در خانه، عمق این وحشت و احساس ناامنی او را دوچندان کرده است.

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شکست استراتژی رایانه‌ای نتانیاهو در جذب حریدی‌ها

بر اساس نظریه رفیف دروکر، نتانیاهو نباید روی احزاب حریدی حساب می‌کرد زیرا آن‌ها همواره بی‌بی را ترجیح می‌دهند و رأی‌دهندگان حزب شاس نیز بیش از ینون مغال از او حمایت می‌کنند. اما نظر مخالف حاکی از آن است که حریدی‌ها با وجود ماندن تا آخرین لحظه، به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند و جایگاهشان در افکار عمومی اسرائیل به پایین‌ترین سطح تاریخی سقوط کرده است.

حتی اگر آن‌ها موفق شوند دوره مأموریت آیزنکوت را به هدر دهند، در شش ماه آینده تنها بازداشت فراریان از سربازی و توقف انتقال بودجه‌ها را تجربه خواهند کرد. فروپاشی شبکه‌های آموزشی و مدارس دینی آن‌ها در ماه‌های آینده اجتناب‌ناپذیر است و تنها راه‌حل موجود برای نجات آن‌ها، همکاری با اردوگاه تغییر است.

استراتژی اردوگاه تغییر و نقش منصور عباس

اردوگاه تغییر با رهبری گالانت آیزنکوت، نفتالی بنت، اویگدور لیبرمن و یائیر لاپید، برای نجات اسرائیل باید نفرت و اختلافات را کنار بگذارد. اگر مانع اصلی پیوستن منصور عباس به ائتلاف آینده، عدم پذیرش حماس به عنوان سازمان تروریستی باشد، این شرط برآورده خواهد شد. این ائتلاف به دلیل حضور منصور عباس، ۵۶ کرسی در کنست خواهد داشت که سه کرسی بیشتر از اردوگاه نتانیاهو است.

شکست تاریخی نتانیاهو و تشکیل اکثریت یهودی

پس از این تحولات، نخستین شکست پارلمانی بنیامین نتانیاهو در کنست جدید رقم خورده است. اگر اردوگاه تغییر با حزب آگودات اسرائیل به تفاهم برسد و این حزب در رأی‌گیری شرکت نکند، اکثریت یهودی شکل خواهد گرفت. این مدل ائتلافی که در آن احزاب عرب و حریدی کنار هم قرار دارند، به دلیل تاریخچه همکاری‌های گذشته‌ی دو اقلیت در کنست، متعادل‌ترین و پایدارترین ساختار برای دولت آینده اسرائیل محسوب می‌شود.