گزارش جامع از وضعیت بازار خودرو در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ که نشان می‌دهد بازار خودروهای پرتیراژ با نوسانات نامحسوس روبرو شده است. در این گزارش به بررسی قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو مانند پژو ۲۰۷، تارا و دنا پلاس و محصولات سایپا شامل کوییک، ساینا و شاهین پرداخته شده است که بیشتر خودروها با تغییرات قیمتی بسیار اندک یا ثبات مواجه شده‌اند.

در بررسی وضعیت بازار خودرو های سواری در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ، می‌توان مشاهده کرد که جریان معاملات نسبت به روزهای گذشته با ثبات نسبی و نوسانات بسیار جزئی همراه بوده است.

این آرامش در بازار نشان‌دهنده یک حالت انتظار یا عدم تصمیم‌گیری قاطع در میان خریداران و فروشندگان است، هرچند که برخی خودروهای پرتیراژ با تغییرات قیمتی اندک در سطوح مثبت یا منفی مواجه شده‌اند. در گروه محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک با نرخ پایه دو میلیارد و نهصد میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود و رشد قیمت نزدیک به هشت میلیون تومانی را تجربه کرده است که می‌تواند نشان‌دهنده تقاضای پایدار برای این مدل خاص باشد.

Also read لغو پرواز بازگردانی ایرانیان از آمریکا به دلیل مخالفت قاضی فدرال

بررسی قیمت محصولات ایران خودرو در بازار

در مقابل، پژو ۲۰۷ دنده‌ای اتوماتیک با سقف شیشه‌ای در ابتدای معاملات با قیمت چهار میلیارد و پانصد و سی و پنج میلیون تومان معامله می‌شود و تغییر قیمتی محسوسی نداشته است. خودروی تارا دنده‌ای نیز در بازار تهران با قیمت سه میلیارد و پانصد و چهل و چهار میلیون تومان به فروش می‌رسد که حاکی از حدود بیست و پنج میلیون تومان کاهش قیمت است.

همچنین خودروی دنا پلاس اتوماتیک با قیمت چهار میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون تومان مواجه شده که نشان‌دهنده چهارده میلیون تومان افت قیمت می‌باشد. خودروی تارا اتومات توربو نیز با قیمت چهار میلیارد و پانصد و بیست میلیون تومان عرضه می‌شود که با کاهش بیست و پنج میلیون تومانی همراه است.

در گروه خودروسازی سایپا، کوییک دنده‌ای با قیمت یک میلیارد و هفتصد و نود و نه میلیون تومان معامله می‌شود که با افزایش دو میلیون تومانی همراه بوده است. ساینا S نیز با قیمت یک میلیارد و هشتصد و دوازده میلیون تومان عرضه می‌گردد که با کاهش چهار میلیون تومانی مواجه شده است.

تحلیل تعادل موقت بازار خودرو سایپا

شاهین GL نیز با قیمت دو میلیارد و نهصد و هفت میلیون تومان معامله می‌شود که نزدیک به سی و دو میلیون تومان کاهش قیمت را نشان می‌دهد. این تغییرات کوچک نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر در حالت تعادل موقت قرار دارد و عوامل موثر بر قیمت‌گذاری شامل نرخ ارز، عرضه کارخانه‌ای و تقاضای متقاضیان به صورت موازی عمل می‌کنند.