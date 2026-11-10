تحلیل ریسک حمله آمریکا به ایران و مواضع ترامپ در سایه انتخابات

بررسی عمیق استراتژی‌های دونالد ترامپ در قبال ایران، تأثیر شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و نقش دیپلماسی در کاهش خطر جنگ و دستیابی به توافق.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده ، با بیان اینکه احتمال حملات نظامی جدید به ایران در حال حاضر بسیار پایین است، همزمان تأکید کرد که در صورت لزوم دستور حملات تازه‌ای را صادر خواهد کرد. این دوگانه‌نمایی در حالی مطرح می‌شود که دیپلماسی همچنان در جریان است اما اختلافات بنیادین میان تهران و واشنگتن پابرجاست. تحلیلگران بر این باورند که ترکیبی از فشار سیاسی و تهدید نظامی می‌تواند ابزارهای چانه‌زنی موثری در مذاکرات آتی باشند، هرچند که ریسک بی‌اعتمادی را نیز افزایش می‌دهد.

مکانیسم فشار دیپلماتیک و نظامی

ارزیابی ترامپ از احتمال حمله به ایران را به پیشرفت مذاکرات و دستیابی به توافقی مطلوب برای واشنگتن مشروط دانسته است. وی ضمن اشاره به آمادگی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، از شناسایی ده‌ها پل در ایران به‌عنوان اهداف احتمالی خبر داده است. این رویکرد نشان می‌دهد که آمریکا حداقل در سطح مواضع اعلام‌شده، دو گزینه دیپلماسی و اقدام نظامی را همزمان حفظ کرده است. چنین استراتژی‌ای ممکن است با هدف افزایش فشار بر طرف مقابل در مذاکرات اتخاذ شود، اما تهدید نظامی همیشه به توافق منجر نمی‌شود و ممکن است خطرات ناشی از محاسبات اشتباه را بیشتر کند.

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تفاوت منافع و خواسته‌های طرفین

برای ایران، کاهش فشار اقتصادی، رفع تحریم‌ها و پایان محاصره دریایی از مهم‌ترین انگیزه‌های دستیابی به توافق به شمار می‌روند. ادامه اختلال در تجارت خارجی و افزایش نااطمینانی اقتصادی می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد ایران وارد کند. در مقابل، برای ایالات متحده نیز پایان دادن به درگیری می‌تواند هزینه‌های نظامی و سیاسی را کاهش دهد و خطر گسترش جنگ در منطقه را محدود کند. با این وجود، اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران همچنان از موضوعات اصلی است و دامنه محدودیت‌ها، شیوه نظارت و آینده تحریم‌ها از جمله مسائلی هستند که باید درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

چالش‌های تضمین امنیتی و اعتمادسازی

تضمین‌های امنیتی نقش حیاتی در هر توافق احتمالی ایفا می‌کنند. تهران خواستار اطمینان از تکرار نشدن حملات است، در حالی که هرگونه تعهد امنیتی آمریکا با مسائل پیچیده سیاسی و حقوقی همراه خواهد بود. تجربه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نشان داده است که دوام توافق، به اندازه دستیابی به آن اهمیت دارد. حتی اگر دو طرف بر سر اصول کلی به تفاهم برسند، چگونگی اجرای مرحله‌ای تعهدات و سازوکار راستی‌آزمایی می‌تواند مذاکرات را با دشواری روبه‌رو کند. تهران همچنین خواستار پایان اقدامات نظامی در همه جبهه‌ها و رفع فشارهای اقتصادی پیش از ورود به روندی تازه از مذاکرات است.

تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای بر سیاست خارجی

نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر و پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره، موازنه قدرت سیاسی در واشنگتن را تغییر داده است. این تحول می‌تواند نظارت بر سیاست خارجی دولت ترامپ را افزایش دهد و تصویب برخی برنامه‌های قانونی و بودجه‌ای دولت را دشوارتر کند. کنگره از اختیارات مهمی در زمینه تصویب بودجه، قانون‌گذاری و نظارت بر اقدامات دولت برخوردار است و طبق قانون اساسی آمریکا اختیار اعلان جنگ را به این مجلس داده است. با این حال، رئیس‌جمهوری به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح و مسئول اصلی هدایت سیاست خارجی، اختیارات گسترده‌ای دارد که می‌تواند بدون اعلان رسمی جنگ از سوی کنگره، عملیات نظامی انجام دهد.

چشم‌انداز آینده و محاسبات استراتژیک

تغییر ترکیب کنگره می‌تواند هزینه سیاسی ادامه جنگ را برای ترامپ افزایش دهد، اما به‌خودی‌خود مانع قطعی حملات تازه یا تضمین‌کننده توافق با ایران نیست. تهدید به استفاده از نیروی نظامی ممکن است با هدف افزایش هزینه مخالفت با خواسته‌های واشنگتن مطرح شود، اما چنین راهبردی نتیجه تضمین‌شده‌ای ندارد. تهران ممکن است عقب‌نشینی در برابر تهدیدهای آشکار را از نظر سیاسی و امنیتی پرهزینه بداند و افزایش فعالیت‌های نظامی می‌تواند خطر برخورد ناخواسته یا واکنش متقابل را بیشتر کند. بنابراین، پرسش تعیین‌کننده این است که آیا دو کشور می‌توانند بدون آنکه اقدامات اولیه طرف مقابل را نشانه ضعف خود بدانند، درباره گام‌های متقابل و قابل راستی‌آزمایی توافق کنند.