تحلیل علم صالح درباره خطر جنگ با ایران و مواضع تهران و واشنگتن

دانشیار مطالعات خاورمیانه دانشگاه ملی استرالیا هشدار می‌دهد که بدون درک هزینه‌های جنگ، خطر رویارویی نظامی پابرجاست و دیپلماسی تنها راه حل پایدار است.

علم صالح ، دانشیار مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ملی استرالیا ، نسبت به خطر بازگشت جنگ جدی میان ایران و ایالات متحده هشدار داده و بر ضرورت تغییر نگرش واشنگتن نسبت به امنیت منطقه تأکید کرده است. این تحلیلگر دانشگاهی با اشاره به مواضع مشخص ایران ، معتقد است تا زمانی که درک مشترکی از هزینه‌ها و منافع رویارویی شکل نگیرد، خطر درگیری نظامی همچنان پابرجا خواهد بود.

موضع راهبردی ایران و ضرورت درک متقابل

نمایانگر این نکته است که تهران در حال حاضر در یک موضع کاملاً دفاعی قرار دارد و هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است. علم صالح تصریح کرده است که ایران این درگیری را یک جنگ وجودی می‌داند و به همین دلیل، تا آخرین لحظه در برابر هرگونه فشار مقاومت خواهد کرد. این استاد دانشگاه بیان داشته است که هر اتفاقی که کمتر از یک حمله و رویارویی نظامی گسترده باشد، در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد و تهران همزمان با آمادگی کامل برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک مناسب، خود را برای یک رویارویی گسترده نیز کاملاً آماده خواهد کرد.

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نکته کلیدی در این میان، درک واشنگتن از نسبت منافع و هزینه‌های رویارویی است. علم صالح خاطرنشان ساخته است که موضع راهبردی ایران کاملاُ مشخص است و اهداف آن نیز روشن می‌باشد. بنابراین، بار اصلی تصمیم‌گیری بر دوش آمریکا گذاشته می‌شود؛ چراکه واشنگتن گزینه‌های متعددی پیش رو دارد که یکی از آن‌ها ادامه رویکرد نظامی و دیگری انتخاب مسیر دیپلماسی است. ایران نه امتیازی برای تضعیف خود می‌دهد و نه قصد آسیب‌پذیرتر کردن جایگاه خود را دارد.

تاریخچه روابط و تعریف مجدد هژمونی غرب

این بحث را می‌توان به نقطه عطفی تاریخی برای بازتعریف رابطه‌ای دانست که طی دو قرن اخیر میان ایران و سلطه غرب شکل گرفته است. علم صالح گفت که او اساساً این مذاکرات را صرفاً گفت‌وگوهایی برای دستیابی به مجموعه‌ای از راه‌حل‌های دیپلماتیک نمی‌داند و آن را فراتر از مباحثی همچون فناوری‌های هسته‌ای، تنگه هرمز یا حتی نفوذ و قدرت منطقه‌ای ایران می‌بیند.

به بیان دیگر، نتایج احتمالی این مذاکرات می‌تواند به پاسخ تاریخی ایران به دو قرن هژمونی و سلطه غرب تبدیل شود، نه‌فقط در ایران، بلکه در سراسر خاورمیانه. بنابراین، با مسئله‌ای تاریخی مواجه هستیم که امنیت، بازدارندگی، حاکمیت ملی و توازن قدرت منطقه‌ای در آن به یکدیگر گره خورده‌اند و این مذاکرات می‌توانند در تعیین مسیر آینده آن نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

توازن قدرت و پایان ابزار قدرت سخت

دستیابی به توافقی پایدار تنها زمانی امکان‌پذیر است که واشنگتن، یا به‌ویژه دونالد ترامپ در این مورد، بپذیرد که امنیت را نمی‌توان صرفاً از طریق برتری نظامی، ابزارهای نظامی، اعمال فشار یا تحمیل تحریم‌های اقتصادی تأمین کرد. علم صالح استدلال می‌کند که قدرت سخت فقط به حمله نظامی محدود نمی‌شود و تحریم‌های اقتصادی نیز در زمره ابزارهای قدرت سخت قرار می‌گیرند.

تا زمانی که واشنگتن نپذیرد امنیت ایران و خاورمیانه صرفاً از طریق برتری نظامی، فشار و تحمیل تحریم‌ها قابل تأمین نیست، بعید می‌دانیم که اساساً بتوان به توافقی دست یافت. در روابط بین‌الملل، آنچه با آن مواجه هستیم مفهوم عدم جنگ است و تنها عامل تعیین‌کننده در تحقق این وضعیت، توازن قدرت به شمار می‌رود. البته در رویارویی ایران و آمریکا، توازن قدرت ضرورتاً به معنای توازن صرفاً نظامی نیست؛ بلکه باید توازن میان هزینه‌ها و منافعی را نیز در نظر گرفت که دو طرف آن‌ها را درک می‌کنند، می‌سنجند یا می‌پذیرند.

چالش حیثیت آمریکا و نقش متغیرهای داخلی

در شرایط کنونی، هم ایران و هم آمریکا به این نقطه رسیده‌اند که برای گزینه جنگ حاضرند هزینه‌های بسیار بالایی بپردازند. برای آمریکا این مسئله به موضوعی حیثیتی تبدیل شده است؛ البته حیثیتی نه به معنای ارزشی آن، بلکه از این جهت که اعتبار قدرت نظامی آمریکا به‌شدت زیر سؤال رفته است. علم صالح تأکید کرده است که این مسئله می‌تواند در آینده و در مواجهه با چالش‌های دیگر آمریکا در نقاط مختلف جهان، بر توازن قدرت در سطح بین‌المللی تأثیر بگذارد.

اگر بخواهیم به پرسش اولیه درباره نزدیک شدن طرفین به توافق بازگردیم، باید گفت که بله، مذاکرات جدی‌تر شده‌اند؛ اما نمی‌توان با اطمینان گفت که دو طرف به توافق نزدیک شده‌اند. یکی از پیچیدگی‌های این روند دیپلماتیک آن است که بازیگران دیگری نیز در آن نقش پیدا کرده‌اند. بدون تردید، اسرائیل نقش منفی مهمی ایفا خواهد کرد و بر تصمیمات دونالد ترامپ در این زمینه تأثیرگذار خواهد بود. همچنین، در داخل ساختار تصمیم‌گیری آمریکا و در واشنگتن شکاف‌هایی وجود دارد که این روند را پیچیده‌تر می‌سازد.