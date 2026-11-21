جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه، وضعیت بنیادی بورس تهران را مناسب می‌داند و با اشاره به خروج نقدینگی، شرایط اصلاح قیمت و تاثیر ریسک‌های سیاسی را تشریح می‌کند.

بازار سرمایه ایران در روزهای اخیر با نوسانات منفی و خروج تدریجی نقدینگی مواجه شده است. جواد فلاحیان ، کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به این سوال که چه زمانی اصلاح قیمت‌ها آغاز می‌شود، تحلیلی دقیق از وضعیت فعلی ارائه داده است. بر اساس داده‌های معاملات، در اولین روز کاری هفته، شاخص کل بورس تهران ۱.۵۴ درصد کاهش یافت و به سطح ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد رسید.

تحلیل بنیادی و ساختاری بازار سرمایه

جواد فلاحیان با اشاره به شرایط بنیادی، بیان کرد که بازار سرمایه در حال حاضر از نظر ساختاری با مشکل جدی روبرو نیست. وی توضیح داد که پس از فروکش کردن هیجانات شدید معاملاتی که به‌ویژه در شش ماه نخست سال حاکم بود، بازار اکنون به یک تعادل نسبی رسیده است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد که نوسانات روزانه و افزایش فشار فروش در برخی روزها، پدیده‌ای طبیعی در یک بازار کارآمد است که در مقابل، روزهای افزایش تقاضا نیز به وجود خواهد آمد.

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فلاحیان افزود: "بازار از نظر ساختاری سالم است و این نوسانات موقتی، نشانه‌ای از ضعف بنیادین نیست." وی با یادآوری اینکه هیجانات اولیه بازار فروکش کرده است، وضعیت فعلی را منطقی ارزیابی کرد. این تحلیلگر معتقد است که رفتار بازار در کوتاه‌مدت تحت تاثیر عرضه و تقاضای لحظه‌ای است، اما در بلندمدت، ساختارهای بنیادی همچنان پابرجا هستند.

وضعیت معاملات، ارزش حجم پول و نمادهای مثبت

یکی از شاخص‌های قابل توجه در وضعیت فعلی، حفظ ارزش بالای معاملات است. جواد فلاحیان اشاره کرد که در معاملات روز شنبه، ارزش معاملات به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان (۴۵ همت) رسید که نشان‌دهنده حضور فعال سرمایه‌گذاران است. علاوه بر این، حدود ۶۰ درصد نمادهای معاملاتی در محدوده مثبت معامله شدند.

وی با بیان اینکه برخی نمادها از منفی به مثبت بازگشته‌اند، گفت: "بخش قابل توجهی از صف‌های فروش سنگین نیز جمع‌آوری شده است." این موضوع از نظر کارشناس بازار سرمایه، حاکی از آن است که تقاضا همچنان در بازار حضور دارد و خریداران در قیمت‌های فعلی تمایل به ورود به بازار را نشان می‌دهند. فلاحیان پیش‌بینی کرد که این روند معاملاتی ادامه داشته باشد و در روز آینده تعداد بیشتری از نمادها در محدوده مثبت باشند.

تاثیر کالایی‌ها، اخبار منفی و شکست مقاومت‌ها

بخشی از فشار فروشی که در معاملات اخیر مشاهده شد، تحت تاثیر افت قیمت کالایی‌ها و انتشار برخی اخبار منفی بود. جواد فلاحیان توضیح داد که ورود تقاضا توانست بخشی از این عرضه‌های مازاد را جذب کند. با این حال، وی هشدار داد که این بازگشت قیمت لزوماً به معنای آغاز یک روند صعودی قطعی و پایدار نیست.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: "ما با یک بازگشت موقت روبرو هستیم تا نشانه‌های بیشتری از قدرت تقاضا نمایان شود." یکی از محدوده‌های کلیدی پیش روی شاخص کل، سقف قبلی در محدوده ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد است. عبور از این مقاومت می‌تواند نشانه مهمی برای ارزیابی قدرت روند صعودی باشد، اما در شرایط فعلی نمی‌توان با قطعیت درباره شکست آن اظهار نظر کرد.

انتخاب سهم هوشمند و نقش ریسک‌های سیاسی

جواد فلاحیان با تشریح استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در این شرایط، بیان کرد که نباید انتظار داشت تمام نمادها یکسان حرکت کنند. وی هشدار داد که برخی سهام‌ها که رشدهای قابل توجهی را تجربه کرده‌اند، ممکن است در محدوده بیش‌ارزش‌گذاری قرار گرفته باشند و با توجه به فاصله گرفتن از ارزش‌های بنیادی، در مسیر اصلاح قیمتی باقی بمانند.

در مقابل، شرکت‌هایی که وضعیت بنیادی مناسب‌تری دارند و نسبت P/E آینده‌نگر پایین‌تری دارند، می‌توانند مورد توجه قرار بگیرند و در هفته جاری نیز مسیر رشد خود را ادامه دهند. کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد که انتخاب سهم و توجه به متغیرهای بنیادی در شرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در نهایت، جواد فلاحیان نتیجه‌گیری کرد که با وجود خوش‌بینی به ادامه روند مثبت، تحقق این چشم‌انداز به کنترل ریسک‌های سیستماتیک وابسته است. وی تاکید کرد که ریسک‌های سیاسی و به‌ویژه احتمال وقوع جنگ می‌توانند تاثیر منفی جدی بر روند معاملات بگذارند و اگر این اخبار منفی در این حوزه منتشر نشود، می‌توان به تداوم حضور تقاضا امیدوار بود.