تحلیل پرونده چارلز کوشنر: پول، سیاست و خاندان کوشنر

بررسی جامع پرونده چارلز کوشنر، سرمایه‌دار آمریکایی و پدر جارد کوشنر. از تقلب‌های مالی تا تلاش برای نفوذ سیاسی و نقش خانواده در شکل‌گیری قدرت‌های امروز آمریکا.

چارلز کوشنر ، پدر جارد کوشنر و مشاور سابق دونالد ترامپ، با الهام از الگوی موفق خانواده کندی، به دنبال ساختن یک امپراتوری سیاسی و اقتصادی در ایالات متحده بود. هدف نهایی او ایجاد خاندانی قدرتمند بود که در آن ثروت و نفوذ سیاسی همزمان مدیریت شوند. وی امیدوار بود که یکی از پسرانش بتواند به نخستین رئیس‌جمهور یهودی در تاریخ آمریکا تبدیل شود و این جاه‌طلبی، محرک اصلی تصمیمات او در گسترش حضور خانوادگی در موسسات آموزشی، محافل سیاسی و رسانه‌ای محسوب می‌شود. این رویکرد، پایه‌های مسیر صعود سیاسی جارد کوشنر را هموار کرد.

پشت پرده تقلب‌های مالی و حقوقی چارلز

کتاب متیو کول جزئیات دقیقی از نحوه استفاده چارلز کوشنر از منابع مالی شرکت‌هایش برای هزینه‌های شخصی، کمک‌های سیاسی و فعالیت‌های خیریه ارائه می‌دهد. بر اساس شواهد موجود، طی یک دوره شش‌ساله، بیش از شش میلیون دلار به صورت نامناسب منتقل یا هزینه شده است. مجموع کمک‌های سیاسی نیز به حدود ۳.۱ میلیون دلار می‌رسید. از جمله تخلفات برجسته، استفاده از نام اعضای خانواده برای انجام کمک‌های سیاسی بود که مستقیماً برخلاف قوانین ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شد. این اقدامات بخش مهمی از تحقیقات قضایی علیه او را تشکیل دادند که سرانجام به محکومیت کیفری او منجر شد.

Also read پیشنهاد آمریکا از زلنسکی: عضویت در ناتو در ازای خروج از دونباس

چارلز کوشنر در مدیریت کسب‌ و کار خانوادگی با برادرش موری و خواهرش استر وارد اختلافات حقوقی شد. این مناقشات سرانجام با خرید سهام آن‌ها توسط چارلز به مبلغ تقریبی ۵۵ میلیون دلار برای هر نفر پایان یافت. اما یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این پرونده به اقدامی ضدقانونی برمی‌گردد که او علیه همسر خواهرش انجام داد. چارلز ملاقاتی میان شوهر استر و یک زن روسپی ترتیب داد، از این ملاقات به صورت مخفیانه فیلمبرداری کرد و فیلم ضبط شده را برای خواهرش فرستاد تا از آن به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن او در جریان اختلافات خانوادگی استفاده کند. با این حال، استر فیلم را در اختیار مقامات قضایی قرار داد و این اقدام به یکی از مدارک کلیدی پرونده جنایی علیه چارلز تبدیل شد.

در اوت ۲۰۰۴، چارلز کوشنر به ۱۶ فقره کلاهبرداری مالیاتی، یک فقره ارائه اظهارات خلاف واقع و یک فقره دستکاری در شهادت اعتراف کرد. او در سال ۲۰۰۵ به دو سال زندان محکوم شد و حدود ۱۴ ماه از دوران محکومیت خود را در زندان سپری کرد. این پرونده جنایی، نقطه عطفی در زندگی حرفه‌ای و شخصی این خانواده بود که اگرچه ظاهراً پایان یک دوره تیره را رقم زد، اما استراتژی‌های بلندمدت آن‌ها برای بازیابی وجهه عمومی را فعال کرد.

استفاده از نفوذ برای ورود جارد به هاروارد

نویسنده به نحوه ورود جارد کوشنر به دانشگاه هاروارد می‌پردازد. بر اساس روایت کتاب، چارلز پیش از پذیرش پسرش، که عملکرد تحصیلی او متوسط توصیف شده است، متعهد به پرداخت ۲.۵ میلیون دلار به این دانشگاه شده بود. او همچنین از ارتباطات خود با چهره‌های سیاسی بانفوذ، از جمله فرانک لاتنبرگ و تد کندی، برای افزایش شانس پذیرش جارد استفاده کرد. کتاب در عین حال خاطرنشان می‌کند که این کمک مالی پس از ثبت‌نام جارد در دانشگاه انجام شده بود؛ موضوعی که نویسنده آن را در چارچوب تلاش چارلز برای بهره‌گیری از ثروت و ارتباطات خود به منظور تسهیل ورود پسرش به محافل معتبر دانشگاهی بررسی می‌کند.

این روایت نشان می‌دهد که چارلز کوشنر از هر ابزاری برای ایجاد فرصت‌های نخبگانی برای فرزندان خود استفاده می‌کرد. تلاش‌های او برای نفوذ در دانشگاه‌های معتبر، مقدمه‌ای برای ورود جارد به لایه‌های بالای جامعه نیویورک شد. این شبکه‌سازی، اگرچه با پول و نفوذ شکل گرفت، اما پایه‌های اصلی قدرت سیاسی جارد کوشنر در دهه‌های بعدی را بنا نهاد و او را به بازیگری اصلی در عرصه سیاست آمریکا تبدیل کرد.

توسعه رسانه‌ای و ادغام با خاندان ترامپ

چارلز کوشنر در سال ۲۰۰۶ روزنامه نیویورک آبزرور را به قیمت ۱۰ میلیون دلار خریداری کرد و مدیریت آن را به پسرش جارد سپرد. به ادعای نویسنده، هدف اصلی از خرید این روزنامه کسب سود اقتصادی نبود، بلکه فراهم کردن فرصتی برای ورود جارد به محافل بانفوذ اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای نیویورک و بازسازی وجهه خانواده پس از رسوایی قضایی چارلز بود. این روزنامه با تیراژی در حدود ۵۰ هزار نسخه، سالانه نزدیک به دو میلیون دلار زیان مالی داشت. با این حال، مالکیت و مدیریت آن فرصت مناسبی برای جارد فراهم کرد تا با شخصیت‌های برجسته‌ای از جمله روبرت مرداک ارتباط برقرار کند و حضور خود را در محافل نخبگان نیویورک گسترش دهد.

ارتباط چارلز کوشنر با گولان سپل، فردی که با جیم مک‌گریوی، فرماندار وقت نیوجرسی ارتباط داشت، نیز در کتاب بررسی شده است. چارلز به سپل برای دریافت ویزای ورود به آمریکا کمک کرد و امکان استفاده از یک خانه ساحلی را نیز در اختیار او قرار داد. رابطه میان مک‌گریوی و سپل بعدها به بخشی از یک رسوایی سیاسی تبدیل شد که در استعفای فرماندار نیوجرسی نقش داشت. این ارتباطات نشان‌دهنده گسترش شبکه نفوذ کوشنرها در لایه‌های مختلف قدرت سیاسی آمریکا بود.

جارد و ایوانکا در سال ۲۰۰۹، پس از گرویدن ایوانکا به یهودیت، ازدواج کردند. بیش از ۵۰۰ نفر از شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و هنری در مراسم عروسی آن‌ها حضور داشتند. این ازدواج بیش از پیش زمینه ادغام اجتماعی و اقتصادی دو خانواده کوشنر و ترامپ را فراهم کرد. در جریان محاکمه پدرش، جارد کوشنر وفاداری خود را به او حفظ کرد و هر هفته برای ملاقات به زندان می‌رفت. نویسنده معتقد است که موضع جارد بیش از آنکه ناشی از پذیرش مسئولیت پدرش در قبال تخلفات صورت گرفته باشد، از خشم و کینه او نسبت به دادستان‌ها سرچشمه می‌گرفت. از نگاه نویسنده، این رفتار نشان‌دهنده جایگاه محوری وفاداری خانوادگی در تصمیمات و مناسبات جارد کوشنر است.