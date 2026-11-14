تحلیل نوسانات بازار نفت در ۲۳ آبان ۱۴۰۵؛ افت قیمت WTI و افزایش نفت برنت

بررسی دقیق قیمت نفت در ۲۳ آبان ۱۴۰۵؛ کاهش قیمت نفت WTI به ۸۸.۵۶ دلار در مقابل افزایش نفت برنت به ۹۵.۸۴ دلار و تغییرات سایر سبد‌های نفتی.

در معاملات روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵، بازار نفت خام با نوسانات متفاوتی همراه بود که نشان‌دهنده اختلاف نظر بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان جهانی بود. قیمت نفت برنت با رشد جزئی مواجه شد، در حالی که شاخص‌های دیگر مانند نفت خام آمریکا و سبد مرجع اوپک نیز تغییراتی را ثبت کردند. این تغییرات نشان‌دهنده دینامیک پیچیده بازار انرژی در تاریخ مورد اشاره است.

تغییرات قیمت نفت برنت و وست‌تگزاس در ۲۳ آبان

نفت برنت با افزایش ۰.۰۲ دلاری و به میزان ۰.۰۲ درصد، در سطح ۹۵.۸۴ دلار برای هر بشکه قرار گرفت. این افزایش نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازارهای بین‌المللی نفت سنگین است. در مقابل، معاملات آتی نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با کاهش ۰.۱۸ دلاری و معادل ۰.۲۰ درصد، به قیمت ۸۸.۵۶ دلار در هر بشکه رسید. این افت قیمت در نفت سبک آمریکایی می‌تواند نشان‌دهنده مازاد موقت عرضه یا کاهش انتظارات تقاضا در این بازار خاص باشد.

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همزمان، نفت خام مربان نیز در معاملات فیزیکی مورد توجه قرار گرفت. این نوع نفت با رشد ۱.۴۲ دلاری و معادل ۱.۵۲ درصد، به قیمت ۹۴.۸۹ دلار به ازای هر بشکه رسید. اختلاف قابل توجه در نرخ رشد نفت مربان نسبت به نفت برنت، نشان‌دهنده تفاوت در ساختار قیمت‌گذاری یا هزینه‌های حمل‌ونقل بین این دو شاخص مهم نفتی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵ است.

سبد مرجع اوپک و نفت دبلیوتی‌آی میدلند

سبد مرجع نفتی اوپک با افزایش ۱.۰۱ دلاری و معادل ۱.۱۶ درصد، به رقم ۸۷.۷۹ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت می‌تواند تأثیر مستقیمی از تصمیمات تولیدی کشورهای عضو اوپک پلاس داشته باشد که بازار را به سمت تعادل سوق داده است. همچنین سبد مرجع نفتی هند نیز با رشد ۰.۱۶ دلاری و معادل ۰.۱۸ درصد، در سطح ۹۱.۱۵ دلار برای هر بشکه تثبیت شد.

در بخش دیگر، قیمت معاملات آتی نفت دبلیوتی‌آی میدلند با افت ۰.۰۳ دلاری و معادل ۰.۰۳ درصد، به ۸۹.۳۱ دلار برای هر بشکه کاهش یافت. این تغییرات جزئی اما معنادار، نشان‌دهنده حساسیت بازار به اخبار ژئوپلیتیک و داده‌های اقتصادی منتشر شده در روزهای اخیر است که بر پیش‌بینی‌های قیمت تأثیر گذاشته‌اند.

نوسانات محصولات پالایشی و بنزین

علاوه بر نفت خام، محصولات پالایشی نیز در این روز شاهد نوساناتی بودند. قیمت معاملات آتی بنزین با افت ۰.۰۴۹ دلاری و معادل ۱.۸۵ درصد، در سطح ۲.۶۲۱ دلار قرار گرفت. این کاهش قیمت می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای سوخت سبک یا افزایش موجودی انبارهای بنزین در بازارهای جهانی باشد. همچنین قیمت معاملات آتی نفت گرمایشی نیز با کاهش ۰.۰۲۸ دلاری و معادل ۰.۶۵ درصد، به ۴.۲۵۸ دلار رسید.

این تغییرات در قیمت محصولات پالایشی، همزمان با نوسانات قیمت نفت خام، شرایط را برای پالایشگاه‌ها و صادرکنندگان محصولات نفتی در ۲۳ آبان ۱۴۰۵ پیچیده‌تر کرده است. تصمیم‌گیرندگان در این بخش باید به دقت بر حاشیه سود و هزینه‌های ورودی مواد اولیه نظارت داشته باشند تا از کاهش رقابت‌پذیری محصولات خود جلوگیری کنند.