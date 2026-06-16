تحلیل سه سناریو کلیدی برای آینده بازار مسکن ایران

با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی ایران، بازار مسکن در گرو سه سناریوی محتمل است: دستیابی به صلح پایدار و رفع تحریمها، تداوم وضعیت فعلی بدون جنگ و بدون صلح، و بازگشت تنشهای نظامی. هر مسیر میتواند تأثیرات متفاوتی بر قیمتهای مسکن، ارزش واقعی داراییها و شرایط مستاجران داشته باشد. در این تحلیل تفاوت قیمت اسمی و واقعی، نقش نظام بانکی ضعیف، هزینه ساخت و ریسکهای منطقهای بررسی شده است.
بازار مسکن ایران در حال حاضر با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها، کمبود SALES، افزایش هزینههای ساخت و نااطمینانی سیاسی مواجه است.
این شرایط باعث شده تا تحلیلگران بازار مسکن، سه سناریوی محتمل برای آینده این بازار را مدنظر قرار دهند: سناریوی صلح پایدار، سناریوی نه جنگ نه صلح (ثبات نسبی با ادامه تحریمها) و سناریوی بازگشت درگیری. هر یک از این سناریوها میتواند تأثیر متفاوتی بر قیمتهای اسمی و واقعی مسکن، ارزش داراییها و فشار بر مستاجران داشته باشد. در روند تحلیل، تفاوت میان قیمت اسمی (عدد تومانی) و قیمت واقعی (نسبت قیمت به تورم و درآمد) بسیار حائز اهمیت است.
ممکن است قیمت اسمی مسکن به مقیاسی چند میلیارد تومانی برسد، اما به دلیل تورم Georgiana، قدرت خرید واقعی آن کاهش یابد؛ یعنی مالک ممکن است در مقایسه با تورم، بازدهی منفی داشته باشد و خریداران و مستاجران نیز با فشار بیشتر روبرو شوند. علاوه بر این، ریسکهای سیاسی و منطقهای باعث احتیاط سازندگان در آغاز پروژههای جدید میشود و افزایش نرخ ارز، کمبود مصالح، افزایش هزینه انرژی و اختلال در زنجیره تأمین، هزینههای ساخت را به شدت بالا برده است.
از این رو، بازار مسکن در حال حاضر شobac状况ی ق esière است که افزایش قیمتها همراه باും قلت معاملات و رکود نسبی است
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