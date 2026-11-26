بررسی جامع حکم کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس برای منچسترسیتی و شکایت ریچارد کوگان از نادیده گرفتن قانون، به همراه نتایج لیگ قهرمانان اروپا و گزارش تارتار.

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس حکمی صادر کرد که طبق آن منچسترسیتی به نقض قوانین مالی در طول نه فصل متوالی متهم شده است. این تصمیم حقوقی سنگین که در شهریور ماه سال جاری منتشر گردید، مستقیماً مالکان اماراتی این باشگاه را هدف قرار داده و ادعا می‌کند آن‌ها از طریق توافق‌های صوری، درآمد باشگاه را بیش از واقعیت نشان داده‌اند. بر اساس گزارش‌های رسمی، این تیم سرمایه‌گذاری متعلق به شیخ منصور، معاون رئیس‌جمهوری امارات متحده عربی، زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند را پنهان کرده است که این رقم می‌تواند آینده مالی و ورزشی یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های جهان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

واکنش ریچارد کوگان به نقض قوانین مالی

ریچارد کوگان در جلسه کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا تاکید کرد که بزرگی نام باشگاه و ابعاد مالی آن نباید مانع اجرای قانون شود. کوگان صراحتا بیان کرد که نمی‌توانند صرفا به دلیل محبوبیت منچسترسیتی، وظایف قانونی خود را نسبت به این نهاد نادیده بگیرند و قطعا باید مطابق آنچه در قانون تعیین شده، اقدامات مناسب را انجام دهند. او با لحنی قاطع افزود که اگر شرایط لازم برای اقدام فراهم باشد و نهاد ناظر دست به کار نشود، اساسا هدف از تشکیل این نهاد زیر سوال می‌رود و باید به وضوح نشان دهند که وظیفه‌ای را که قانون‌گذار بر عهده آن‌ها گذاشته است، انجام می‌دهند. کوگان اطمینان حاصل کرد که این نهاد هر نتیجه‌ای را که این پرونده داشته باشد، با جدیت خواهد پذیرفت.

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پیامدهای مالی و حقوقی پرونده برای باشگاه

این پرونده نگرانی‌هایی را در مورد تاثیر احتمالی آن بر سرمایه‌گذاری‌های امارات متحده عربی در بریتانیا ایجاد کرده است و اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش‌تر به دلیل ابراز نگرانی از احتمال فروش منچسترسیتی توسط مالکان مورد انتقاد قرار گرفته بود. ریچارد مانکس، مدیرعامل نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، اعلام کرد که طی دو سال آینده، از محل دریافت عوارض از باشگاه‌ها، ذخیره‌ای دو میلیون پوندی برای تامین هزینه‌های دعاوی حقوقی ایجاد خواهد شد. وی همچنین از توافق با دولت بریتانیا برای دریافت وام در صورت فراتر رفتن هزینه‌های دادرسی از این مبلغ خبر داد و توضیح داد که در صورت پیروزی در چنین پرونده‌ای، نهاد ناظر با دریافت هزینه‌های دادرسی از طرف مقابل، وام دولت را بازپرداخت خواهد کرد. در مقابل، در صورت شکست در یک پرونده حقوقی بزرگ، هزینه بازپرداخت وام دولت به عوارض دریافتی از باشگاه‌ها اضافه خواهد شد.

نتایج لیگ قهرمانان اروپا و لغزش مدافعان عنوان قهرمانی

در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا، بایرن مونیخ در غیاب هری کین با نتیجه ۲-۱ برابر لیل فرانسه شکست خورد. دایو اوپامکانو در دقیقه ۱۵ روی پاس تام بیشوف دروازه لیل را باز کرد، اما آیاسه اوئدا در دقیقه ۶۲ و گل به خودی الکساندر پاولوویچ سه دقیقه بعد، پیروزی لیل را رقم زدند. همچنین پاری‌سن‌ژرمن در خانه با نتیجه ۲-۲ برابر رم متوقف شد تا مدافع عنوان قهرمانی برای نخستین بار در فصل جاری امتیاز از دست بدهد. عثمان دمبله در دقیقه ۶۲ پاری‌سن‌ژرمن را پیش انداخت، اما دونیل مالن در دقیقه ۷۸ از روی نقطه پنالتی گل تساوی رم را به ثمر رساند و شاگردان لوییس انریکه را از کسب پنجمین پیروزی متوالی خود بازداشت.

بررسی عملکرد اسپورتینگ و وضعیت مهدی تارتار

اسپورتینگ در بازی مقابل منچستریونایتد با نتیجه ۲-۲ مساوی کرد؛ لوییس سوارز در دقیقه ۳۰ پنالتی را از دست داد اما سه دقیقه بعد و در دقیقه ۸۰ دو گل به ثمر رساند و یوری تیلمانس در دقیقه ۹۰+۳ اخراج شد. همزمان مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس، در نشست خبری پیش از دیدار مقابل آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر، با انتقاد از مقایسه حریفان بر اساس جایگاهشان در جدول، خواستار پایان دادن به حاشیه‌ها درباره عملکرد تیمش شد. او گفت استقلال رقیب همیشگی قابل احترامی است که امسال مقابل تیم‌های مدعی آسیا فوق‌العاده عمل کرده، اما همین تیم مقابل استقلال خوزستان تا دقیقه ۱۰۰ عقب بود. تارتار با اشاره به مصدومیت حسین کنعانی‌زادگان، از هواداران خواست صبور باشند و به بازیکنان جوان اعتماد کنند.