سیدجواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالا، از آماده‌سازی تحویل سکه و توسعه اوراق سلف کوتاه‌مدت خبر داد. بررسی نقش صندوق هرمز در تسهیل ضمانت‌نامه‌های تولید.

سیدجواد جهرمی ، مدیرعامل بورس کالا ، با اشاره به نزدیک شدن سررسید اوراق سلف سکه بانک مرکزی ، از هماهنگی‌های جاری برای تحویل فیزیکی سکه یا تبدیل آن به گواهی سپرده خبر داد. وی تأکید کرد که تصمیم‌گیری نهایی برای انتشار مجدد این اوراق، تماماً در اختیار بانک مرکزی است.

فرآیند تحویل اوراق سلف سکه و سیاست‌های بانک مرکزی

بر اساس اعلام سیدجواد جهرمی، اوراق منتشر شده از سوی بانک مرکزی در حال تکمیل دوره سررسید خود هستند. در همین راستا، هماهنگی‌های لازم بین نهادهای ذی‌ربط برای تحویل فیزیکی سکه به دارندگان اوراق در حال انجام است. همچنین امکان دریافت معادل این اوراق به صورت گواهی سپرده برای افرادی که تمایل به نگهداری دارایی نقدشونده دارند، فراهم شده است.

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جهرمی تصریح کرد که هرگونه تصمیم برای انتشار مجدد اوراق سلف سکه، تابع سیاست‌های کلان و شرایط بازار تعیین شده توسط بانک مرکزی است. این نهاد نظارتی با توجه به وضعیت موجود، زمان و میزان انتشار اوراق جدید را تعیین خواهد کرد و بورس کالا در این فرآیند نقشی فرات از زیرساخت‌سازی ندارد.

راه‌اندازی صندوق هرمز و تسهیل ضمانت‌نامه‌های تولید

در حاشیه هجدهمین نمایشگاه نظام مالی که با نام افکس ۲۰۲۶ برگزار شد، سیدجواد جهرمی از پیشرفت مراحل اولیه راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری "هرمز" اطلاع داد. هدف اصلی این صندوق، صدور انواع ضمانت‌نامه با پشتوانه دارایی‌های قابل توثیق است تا پیچیدگی‌های بوروکراتیک موجود در حوزه تولید کاهش یابد.

مدیرعامل بورس کالا توضیح داد که نخستین گام یعنی دریافت مجوز از سازمان بورس برای صندوق هرمز با موفقیت طی شده است. در مرحله بعد، درخواست‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع می‌شود و پس از دریافت موافقت اصولی از این وزارتخانه، مراحل اجرایی راه‌اندازی صندوق آغاز خواهد شد. بر اساس قانون تأمین مالی تولید، فعالیت بخش خصوصی نیز در این حوزه پیش‌بینی شده است.

دارایی‌های متنوعی از جمله گواهی سپرده، سهام، سیم‌کارت و حتی خودرو می‌توانند به عنوان وثیقه در صندوق هرمز استفاده شوند. هر دارایی که قابلیت توثیق داشته باشد، می‌تواند در این بستر جدید برای صدور ضمانت‌نامه مورد استفاده قرار گیرد که این امر نقشی حیاتی در تسهیل فعالیت‌های تجاری دارد.

توسعه اوراق سلف کوتاه‌مدت و حل چالش نقدینگی تولید

سیدجواد جهرمی به درخواست‌های برخی مجموعه‌های تولیدی مانند شرکت پگاه برای انتشار اوراق سلف اشاره کرد و گفت که این درخواست‌ها در حال بررسی مطابق سازوکارهای موجود هستند. توسعه اوراق سلف کوتاه‌مدت بر مبنای گواهی‌های سپرده موجود در بورس کالا، می‌تواند به تأمین مالی کوتاه‌مدت تولید کمک شایانی کند و منابع جدیدی به بازار تزریق نماید.

وی افزود که این ابزارهای مالی فرصت سرمایه‌گذاری جدیدی برای فعالان بازار ایجاد کرده و امکان تأمین مالی کوتاه‌مدت را هم برای عرضه‌کنندگان و هم برای خریداران محصولات کالایی فراهم می‌سازد. این رویکرد به ویژه زمانی مفید است که تولیدکنندگان با محدودیت نقدینگی مواجه باشند یا عرضه‌کنندگان با مشکل فروش دست و پنجه نرم کنند.

بررسی عوامل مؤثر بر قیمت کالاها و نقش شفافیت بورس

در واکنش به ادعاهای مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت‌ها به دلیل الزام خرید مواد اولیه از بورس کالا، سیدجواد جهرمی اعلام کرد که بورس کالا تنها بستر شفاف معاملات است و نمی‌توان افزایش قیمت را صرفاً به این عامل نسبت داد. عوامل متعددی از جمله انتظارات بازار، محدودیت‌های تأمین انرژی و شرایط تأمین مواد اولیه بر قیمت نهایی کالاها تأثیرگذار هستند.

وی تأکید کرد که برای هر کالا باید به‌صورت جداگانه بررسی شود که چه اصلاحاتی در سازوکار عرضه و معاملات آن لازم است. بورس کالا با ارائه شفافیت در معاملات، نقش مهمی در کشف قیمت ایفا می‌کند و تحلیل‌های ساده‌انگارانه درباره تأثیر منفی این مکانیسم بر قیمت‌ها، از دیدگاه کارشناسی مردود است.