گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از خروج ۹۱ هزار نفر ایرانی و افزایش ۲.۶ برابری دانشجویان تحصیل‌کرده در خارج از کشور خبر می‌دهد. این آمار نگرانی از تخلیه گزینشی سرمایه انسانی را تشدید کرده است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارشی رسمی درباره روند مهاجرت ایرانیان منتشر کرده است که حاوی نکات نگران‌کننده‌ای در خصوص خروج نیروی انسانی است. در این گزارش بر این نکته تأکید شده که مسئله اصلی کمیت مهاجران نیست، بلکه نوع و صلاحیت افرادی است که کشور را ترک می‌کنند و چه کسانی در صف مهاجرت قرار دارند. این موضوع نشان می‌دهد که تمرکز باید بر روی پروفایل حرفه‌ای و تحصیلی مهاجران باشد، نه صرفاً تعداد آن‌ها.

آمار ورودی‌ها و جایگاه ایران در OECD

بر اساس داده‌های این سازمان در سال ۲۰۲۴، حدود ۹۱ هزار نفر ایرانی در جریان‌های مهاجرتی ورودی به کشورهای تحت پوشش آمار ثبت شده‌اند. ایران با سهم ۱.۱ درصدی از این جریان مهاجرتی، در رتبه بیست‌وپنجم کشورهای مبدأ مهاجرت قرار گرفته است. اگرچه این عدد به تنهایی ممکن است بزرگ به نظر نرسد، اما با توجه به ترکیب جمعیتی این افراد، اهمیت خاصی دارد.

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افزایش چشمگیر دانشجویان ایرانی در خارج

برخلاف آمار مهاجرت کلی، ایران از نظر جمعیت دانشجویان بین‌المللی شاغل به تحصیل، در جایگاه هشتم جهان قرار داشته است. جمعیت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در کشورهای عضو این سازمان از حدود ۴۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۱۰۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این رشد نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در الگوی تحصیلی نسل جوان ایران است.

ظاهرة تخلیه گزینشی سرمایه انسانی

با احتساب دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در سایر کشورهای جهان، این رقم در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۲۰ هزار نفر می‌رسد. فاصله میان رتبه ۲۵ در مهاجرت کلی و رتبه ۸ در تحصیلات عالی، نگرانی درباره پدیده‌ای به نام "تخلیه گزینشی سرمایه انسانی" را تشدید می‌کند. مسئله ایران صرفا خروج بخشی از جمعیت کشور نیست؛ بلکه خروج بخشی از نیروهای جوان، تحصیل‌کرده و مستعدی است.

تحلیل داده‌های یک دهه اخیر

برآورد حاصل از نمودارهای تازه‌ترین گزارش OECD نشان می‌دهد که تعداد دانشجویان ایرانی بیش از ۲.۶ برابر در کمتر از یک دهه افزایش یافته است. پرورش این نیروها حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری خانواده‌ها، جامعه و نظام آموزشی کشور بوده و جایگزینی آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. این شکاف آماری بیانگر نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های جذب و نگهداشت نخبگان است.

تغییر جغرافیای پناه‌جویی به سمت انگلیسی‌زبانان

تغییر جغرافیای پناه‌جویی ایرانیان به سمت کشورهای انگلیسی‌زبان یکی دیگر از یافته‌های قابل توجه این بررسی است. در سال ۲۰۱۵ تنها ۱۵۶ درخواست پناهندگی از سوی ایرانیان در کانادا ثبت شده بود. این رقم نشان‌دهنده حجم ناچیز درخواست‌ها در آن سال بود که با گذشت زمان تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است.

رشد انفجاری درخواست‌های پناهندگی در کانادا

تعداد درخواست‌های پناهندگی ایرانیان در کانادا در فاصله یک دهه به ۴۴.۶ برابر رسیده است. در سال ۲۰۲۵ این تعداد به شش هزار و ۹۶۰ مورد رسیده است. این رشد نمادین نشان می‌دهد که کانادا به مقصد اصلی ایرانیان برای درخواست پناهندگی تبدیل شده است و این روند ادامه‌دار خواهد بود.