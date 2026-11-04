تحلیل نوسانات قیمت خودرو در بازار ۱۳ آبان ۱۴۰۵

بررسی دقیق قیمت‌های روز بازار خودرو در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵ و نوسانات محصولات ایران خودرو و سایپا

بازار خودرو های پر تیراژ در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵، نسبت به روز قبل با نوسانات محدودی همراه بود. در جریان معاملات این روز، اکثر محصولات خودرویی شاهد تغییرات جزئی در قیمت بودند و برخی از آن‌ها نیز بدون هیچگونه تغییری به عرضه ادامه دادند.

خودروی کوییک دنده ای در این میان با رشد قابل توجه ۲۰ میلیون تومانی مواجه شد و قیمت نهایی آن به رقم یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید. این خودرو در ابتدای معاملات روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در بازار تهران با این قیمت به فروش می‌رسید و روند صعودی خود را حفظ کرده است.

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وضعیت قیمت محصولات ایران خودرو

در گروه محصولات ایران خودرو، خودروی پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک به رقم دو میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان رسید. این محصول در طی معاملات روز ۱۳ آبان ۱۴۰۵ حدود ۱۵ میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد و تقاضا برای آن افزایش یافته است.

خودروی پژو ۲۰۷ دنده اتومات سقف شیشه ای در شروع معاملات روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در بازار تهران به رقم چهار میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید. این محصول با کاهش ۵۰ میلیون تومانی همراه شد و روند نزولی در قیمت‌گذاری آن مشهود بود.

خودروی تارا دنده ای در معاملات امروز بازار خودروهای پر تیراژ به رقم سه میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این محصول حدود ۲۰ میلیون تومان با رشد قیمت همراه شد و جایگاه خود را در بازار تثبیت کرد.

تحلیل نرخ خودروهای سایپا

در گروه خودروسازی سایپا، خودروی کوییک دنده ای در شروع معاملات روز ۱۳ آبان ۱۴۰۵ به رقم یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فروش رسید. این محصول حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است و همسان با وضعیت گزارش شده برای ایران خودرو عمل کرده است.

خودروی ساینا S در شروع معاملات امروز بازار به رقم یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این محصول حدود ۲۵ میلیون تومان با رشد قیمت همراه شد و یکی از پرنوسان‌ترین محصولات این گروه محسوب می‌شود.

خودروی شاهین GL در بازار امروز تهران به رقم دو میلیارد و ۸۹۵ میلیون تومان معامله می‌شود. این محصول تغییر قیمتی نداشته است و در رنج قبلی خود ثابت مانده است.

قیمت‌های ثابت و تغییرات دیگر

خودروی دنا پلاس اتوماتیک در معاملات امروز بازار تهران به قیمت چهار میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و بدون تغییر قیمت دیده می‌شود. این محصول در روز ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ثبات نسبی را نشان داده است.

خودروی تارا اتومات توربو به رقم چهار میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان رسید و حدود ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. این افت قیمت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در تعادل عرضه و تقاضا برای این مدل خاص باشد.

برخی از محصولات دیگر نیز بدون تغییر قیمت در بازار امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵ عرضه شدند و قیمت‌های ثابت خود را حفظ کرده‌اند. این ثبات در قیمت‌گذاری نشان‌دهنده انتظار معامله‌گران برای تصمیمات بعدی بازار است.