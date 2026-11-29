بازار طلا و سکه در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۵ با نوسانات نامتوازن همراه بود. بررسی دلایل افت سکه امامی و پیش‌بینی کارشناسان برای کانال‌های قیمتی آینده.

بازار طلا و سکه در روز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ رفتار یکدستی از خود نشان نداد و با نوسانات قابل توجهی همراه بود. در این روز، قیمت دلار داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری بازار ایفا کرد، به گونه‌ای که رشد اولیه این ارز در صبح معاملات، از قیمت قطعات سنگین سکه حمایت کرد، اما قطعات سبک مسیر افت را پیش گرفتند. با این حال، با عقب‌نشینی ارز آمریکایی در معاملات عصرگاهی، فشار کاهشی بر بازار سکه و طلا وارد شد.

نوسانات نامتوازن در معاملات روز یکشنبه

در ساعات اولیه معاملات روز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵، افزایش قیمت دلار در بازار داخلی باعث تقویت قیمت سکه‌های تمام و قطعات سنگین دیگر شد. در مقابل، قطعات سبک سکه مانند ربع‌سکه و نیم‌سکه دچار کاهش ارزش شدند و طلای ۱۸ عیار نیز در یک روند افزایشی اولیه معامله می‌شد. این واکنش ناهمگون نشان‌دهنده حساسیت بالا و تفاوت در رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به انواع مختلف فلز گرانبها بود.

Also read اعتراضات گسترده در گرجستان پس از تعلیق مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا

اما این روند صعودی پایدار نماند و در معاملات عصرگاهی بازار جهت خود را تغییر داد. عقب‌نشینی قیمت دلار از کانال ۳۰ هزار تومانی و بازگشت آن به کانال ۲۹۸ هزار تومان، ضربه‌ای مستقیم به بازار طلا وارد کرد. این اتفاق باعث شد تا قیمت سکه‌های سنگین کاهش یابد و سکه امامی دوباره به کانال ۲۶۸ میلیون تومان بازگردد. در مقابل، قطعات سبک سکه افزایش قیمت داشتند و سکه گرمی یک میلیون تومان گران شد.

تأثیر اونس جهانی و عوامل خارجی بر بازار داخلی

در شرایطی که بازارهای مالی جهانی در روز یکشنبه تعطیل بودند، قیمت اونس جهانی طلا تغییر تازه‌ای ثبت نکرد و نوسانات بازار داخلی بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر قیمت دلار شکل گرفت. بازگشت اسکناس آمریکایی به کانال ۲۹۸ هزار تومان در معاملات عصرگاهی نشان داد که عبور موقت از مرز کریدور ۳۰ هزار تومان، به تثبیت قیمت در سطوح بالاتر منجر نشده است.

از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی آمریکا و نگرانی‌های ناشی از محدودیت‌های مالی همچنان بر انتظارات معامله‌گران اثرگذار است. این شرایط می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا را در بازارهای داخلی حفظ کند، اما اگر دلار نتواند دوباره به کریدور ۳۰ هزار تومان بازگردد، احتمال تداوم فشار کاهشی بر قیمت طلا و سکه وجود دارد.

آخرین نرخ‌های اعلام شده و تغییرات قیمت‌ها

براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی روی رقم ۲۶۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی نیز روی رقم ۲۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شدند. سکه امامی در معاملات عصرگاهی افت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی داشت و قیمت سکه بهار آزادی نیز با کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی همراه بود.

در بازار قطعات سبک‌تر نیز تغییرات ثبت شد. روز یکشنبه هشتم آذر ۱۴۰۵، نیم‌سکه با قیمت ۱۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه با قیمت ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شدند. نیم‌سکه با افت ۸۰۰ هزار تومانی همراه شد و ربع‌سکه ۳۰۰ هزار تومان رشد داشت. همچنین سکه گرمی در معاملات عصرگاهی با رقم ۳۹ میلیون تومان معامله شد که نشان‌دهنده افزایش یک میلیون تومانی قیمت آن است.

پیش‌بینی کارشناسان و سناریوهای قیمتی آینده

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر قیمت دلار در محدوده فعلی تثبیت شود و اونس جهانی نیز سیگنال تازه‌ای به بازار ندهد، احتمال نوسان محدود قیمت‌ها در سطوح فعلی بیشتر خواهد بود. آنها بر این باورند که در صورت ثبات دلار، قیمت طلای ۱۸ عیار می‌تواند در بازه ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نوسان کند. در همین شرایط، سکه امامی نیز احتمالاً در محدوده ۲۶۶ تا ۲۷۰ میلیون تومان معامله خواهد شد.

در سناریوی دیگر که در آن دلار به بالای کریدور ۳۰ هزار تومان بازگردد و تقاضا در بازار طلا افزایش یابد، احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد. در این حالت، طلای ۱۸ عیار می‌تواند به محدوده ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲۷ میلیون تومان برسد و سکه امامی نیز محدوده ۲۷۰ تا ۲۷۴ میلیون تومان را هدف قرار دهد. در مقابل، اگر فشار فروش در بازار ارز ادامه پیدا کند، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها و رسیدن طلای ۱۸ عیار به ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجود دارد.