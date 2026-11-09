تحلیل قیمت طلا و انس جهانی در ۱۸ آبان ۱۴۰۵

بررسی دقیق قیمت انس جهانی طلا و سکه در ۱۸ آبان ۱۴۰۵ همراه با تحلیل تأثیر داده‌های اشتغال آمریکا و نرخ بهره فدرال رزرو بر بازارهای مالی.

در بازارهای مالی روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، فلزات گرانبها با نوسانات قابل‌توجهی همراه بودند و سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌های جدیدی برای تعیین جهت حرکت قیمت‌ها بودند. قیمت هر اونس طلا در معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با رشد ۱.۴ درصدی به رقم ۴۱۳۲ دلار و ۷۰ سنت رسید و این افزایش قیمت نشان‌دهنده تمایل بازار به دارایی‌های امن در شرایط ابهام اقتصادی است. این در حالی است که ارزش دلار آمریکا در معاملات جاری کاهش یافته و این تضعیف می‌تواند طلا را برای دارندگان سایر ارزها جذاب‌تر و ارزان‌تر کند.

مکانیسم تأثیر نرخ بهره بر قیمت طلا

تجزیه‌وتحلیل داده‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت نفت نیز در معاملات روز جاری کاهش یافته و این روند نزولی می‌تواند فشارهای تورمی را تعدیل کند. کاهش قیمت نفت باعث می‌شود انتظارات برای بالا ماندن نرخ بهره در بازه زمانی طولانی‌تر کاهش یابد و در نتیجه هزینه فرصت نگهداری طلا به‌عنوان دارایی بدون سود به پایین‌ترین سطح خود برسد. این موضوع از قیمت این فلز گرانبها حمایت کرده و زمینه‌ساز رشد آن در هفته گذشته شده است که حدود پنج درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند.

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از سوی دیگر، داده‌های اشتغال آمریکا در ماه اکتبر شتاب گرفته و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش یافته است. مقاومت بازار کار آمریکا انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر را تقویت کرده و معامله‌گران با استفاده از ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۸۱ درصد برآورد کرده‌اند. این نرخ نسبت به روزهای قبل که ۷۱ درصد بود، افزایش قابل‌توجهی داشته و نشان‌دهنده تغییرات سریع در روانشناسی بازار است.

دیدگاه کارشناسان و تحلیل‌های بازار

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام ترید، هشدار داده است که اگر آمار تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال تقویت دلار و شانس افزایش نرخ بهره در دسامبر بالا می‌رود. این سناریو می‌تواند بار دیگر فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند و سرمایه‌گذاران را با چالش‌های جدیدی مواجه سازد. تیم واترر تأکید می‌کند که دقت در رصد شاخص‌های تورمی برای پیش‌بینی دقیق‌تر آینده بازار ضروری است و هرگونه انحراف از انتظارات می‌تواند منجر به نوسانات شدید شود.

همچنین در بازار سایر فلزات گرانبها، هر اونس نقره با ۲.۵ درصد افزایش به ۵۳ دلار و ۱۵ سنت رسید و هر اونس پلاتین نیز با ۱.۳ درصد رشد به ۱۵۵۳ دلار و ۲۳ سنت دست یافت. هر اونس پالادیوم نیز با ۲.۱ درصد افزایش، ۱۰۴۵ دلار و ۱۱ سنت معامله شد که نشان‌دهنده همبستگی مثبت بین قیمت این فلزات و روند کلی طلا در روزهای اخیر است.

تأثیرات واقعی و چشم‌انداز آینده

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در روز سه‌شنبه و شاخص قیمت تولیدکننده در روز جمعه هستند تا ارزیابی دقیق‌تری از مسیر سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا داشته باشند. این داده‌ها می‌توانند نقشه راه آینده بازار را مشخص کرده و جهت‌گیری قیمت‌ها را در هفته‌های آتی تعیین کنند. احتمال افزایش قیمت جهانی طلا به ۴۴۰۰ دلار با تداوم ورود سرمایه به این بازار، یکی از سناریوهای مورد بحث متخصصان است.

علاوه بر بازارهای جهانی، قیمت‌های داخلی نیز تحت تأثیر این نوسانات قرار دارند و خریداران و فروشندگان باید با دقت به تحولات روزانه توجه کنند. تغییرات در نرخ دلار و انس جهانی به‌سرعت خود را در قیمت محصولات داخلی نشان می‌دهد و این موضوع اهمیت آگاهی‌رسانی و تحلیل دقیق را بیش از پیش برجسته می‌کند. پیگیری مستمر اخبار و داده‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های مالی صحیح در چنین شرایطی امری ضروری است.