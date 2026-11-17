بررسی آخرین قیمت‌های میلگرد و خودرو در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۵ و تاثیر ضعف تقاضا بر ثبات نسبی بازار آهن و خودرو در ایران.

بازار آهن‌آلات و خودرو در تاریخ سه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با شرایط پیچیده و دوگانه‌ای روبرو بود. در حالی که قیمت‌های اعلامی برای محصولات سایپا و ایران خودرو در بخش‌هایی از بازار شاهد ثبات بودند، تغییرات نرخ در محصولات خاص نشان‌دهنده عدم هماهنگی کامل میان کارخانه‌های تولیدکننده و فروشندگان است. این نوسانات نشان می‌دهد که بازار همچنان به شدت تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات ارزی قرار دارد.

تحلیل نوسانات قیمت میلگرد

در بازار آهن‌آلات، نرخ میلگرد تحت تاثیر استراتژی‌های مختلف عرضه‌کنندگان با تغییرات جزئی همراه بود. نرخ میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با ۸۰۰ تومان کاهش بها به سطح ۱۲۰ هزار و ۲۷۰ تومان رسید. این تغییرات کوچک نشان می‌دهد که فشار عرضه بر تقاضای محدود، قدرت چانه‌زنی خریداران را در این رده قیمتی افزایش داده است.

Also read بقائی: قدرت‌های مدعی برتری بر قانون، نظم بین‌المللی را تضعیف می‌کنند

در مقابل، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان‌فولاد با ۲۰۰۰ تومان افزایش نرخ در قیمت ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان در حال معامله است. این افزایش قیمت جزئی می‌تواند نشان‌دهنده تلاش تولیدکنندگان برای جبران برخی هزینه‌های جانبی یا اصلاح ساختار قیمت‌گذاری نسبت به روزهای قبل باشد. این تفاوت رفتاری در محصولات مختلف میلگرد، نشان‌دهنده پراکندگی در استراتژی‌های قیمت‌گذاری است.

به گزارش بازار، میلگرد ۱۶ آجدار بافق‌یزد نیز با ۲۵۰۰ تومان کاهش بها در نرخ ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این کاهش قیمت برای محصولات بافق یزد می‌تواند ناشی از نیاز این تولیدکننده به تسریع گردش سرمایه یا رقابت با سایر تولیدکنندگان در بازارهای محلی و بین‌منطقه‌ای باشد.

وضعیت بازار خودرو و ضعف تقاضا

قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۵ نشان‌دهنده سردی بازار و ضعف شدید تقاضا است. ابهام در فضای سیاسی و نوسانات نرخ ارز با وجود تاثیر سنتی بر قیمت‌ها، به دلیل محدودیت خرید و کاهش قدرت نقدینگی، به رشد عمومی قیمت‌ها منجر نشده است. در چنین شرایطی، فروشندگان ترجیح می‌دهند به جای تخفیف عمده، قیمت‌ها را در سطوح بالاتر حفظ کنند.

تفاوت رفتاری میان فروشندگان ناشی از اختلاف در سطح موجودی و شرایط عرضه است. بخشی از فروشندگان با توجه به ضعف تقاضا قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارند و برخی دیگر برای حفظ رقابت یا تسریع فروش، نرخ‌های خود را تعدیل می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار خودرو به سرعت به واکنش‌های مقطعی عرضه‌کنندگان حساس شده است.

تاثیر متغیرهای کلان بر بازار

نگرانی از افزایش هزینه‌های انرژی و نوسانات نرخ ارز همچنان بر انتظارات فعالان بازار اثرگذار است. با این حال، ضعف تقاضای مصرفی و محدود بودن سفارش‌های پروژه‌ای اجازه نمی‌دهد این نگرانی‌های هزینه‌ای به سادگی به رشد عمومی قیمت‌ها منجر شود. این شکاف میان قیمت‌های کارخانه‌ای و بازار آزاد، چالش اصلی تولیدکنندگان خودرو در این بازه زمانی بوده است.

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که بازار آهن و خودرو در آبان ۱۴۰۵ بیشتر تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت و واکنش‌های عرضه‌کنندگان است تا روندهای بلند مدت تقاضا. ثبات نسبی قیمت‌ها در سایپا و ایران خودرو و نوسانات جزئی در ذوب آهن اصفهان و آریان فولاد، نشان دهنده بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در پیش‌بینی روند آینده است.