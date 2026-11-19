بروزرسانی قیمت‌های بازار در ۲۸ آبان ۱۴۰۵ شامل ریزش بیت‌کوین به ۶۳ هزار دلار، افت قیمت طلا و سکه، و تغییرات نرخ خودروهای سایپا و ایران خودرو.

در بازارهای مالی و اقتصادی ایران، روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ با تحولات قابل‌توجهی در بازارهای طلا، ارزهای دیجیتال و خودروهای داخلی همراه بود. شاخص‌های اصلی بازار نشان‌دهنده نوسانات قیمتی در دارایی‌های امن و کالاهای اساسی است که تأثیر مستقیمی بر سبد دارایی شهروندان دارد. بررسی دقیق این نرخ‌ها به درک بهتر وضعیت کنونی اقتصادی کمک می‌کند.

ریزش ۱.۲۸ درصدی قیمت بیت‌کوین

قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین در روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در لحظاتی به ۶۳ هزار و ۴۹۱ دلار رسید. این رقم معادل ۱۷,۲۲۴,۴۵۴,۰۶۵ تومان برای هر یکواحد از این ارز دیجیتال محاسبه می‌شود. بازار این ارز در ۲۴ ساعت گذشته شاهد ۱.۲۸ درصد کاهش قیمت بوده است که نشان‌دهنده روند نزولی فعلی در این بازار پر نوسان است.

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نوسانات جزئی در قیمت اتریوم

همزمان با تغییرات بیت‌کوین، قیمت اتریوم نیز در همان تاریخ پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در لحظاتی به ۱۸۰۲ دلار و ۴ سنت رسید. معادل ریالی این قیمت برای هر واحد اتریوم برابر با ۴۸۸,۹۸۲,۴۹۷ تومان است. برخلاف بیت‌کوین که کاهش قیمت داشت، ارز اتریوم در ۲۴ ساعت اخیر ۰.۱۴ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

کاهش قیمت طلا و سکه امامی

بازار طلا و سکه نیز در تاریخ پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ وارد فاز ریزش شد. قیمت طلا ۱۸ عیار و سکه امامی در این روز اعلام گردید که هر دو روند نزولی را ثبت کردند. این کاهش قیمت می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر خریداران نهایی و سرمایه‌گذاران خرد در بازار طلا داشته باشد و تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش را پیچیده کند.

بررسی قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو

در بخش خودروهای داخلی، قیمت‌گذاری محصولات سایپا در روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و قیمت کوییک جزو موارد مورد بررسی قرار گرفت. همچنین لیست قیمت خودروهای ایران خودرو در همین تاریخ منتشر گردید و قیمت پژو ۲۰۷ به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین‌ها اعلام شد. این تغییرات قیمت‌ها نشان‌دهنده وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور است.

پرسپولیس و سکه پارسیان در روزهای پایانی

در پیوند با رویدادهای دیگر، باشگاه پرسپولیس بخشی از مطالبات بازیکنان خود را پرداخت کرد که گامی مثبت در بهبود روابط مالی است. همچنین قیمت سکه پارسیان ۱۰۰ سوتی در پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. این اخبار همزمان با تحولات منطقه‌ای مانند اقدام نخست‌وزیر عراق برای رویارویی با کتائب حزب‌الله در حال پیگیری است.