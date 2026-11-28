بررسی دقیق قیمت دلار و خودرو در ۷ آذر ۱۴۰۵؛ افزایش قیمت ارز، وضعیت بانک پارسیان در تسهیلات و تعطیلی مدارس در چهارمحال و بختیاری.

بازارهای مالی و اقتصادی ایران در تاریخ شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ تحت تأثیر نوسانات ارزی و تصمیمات صنعتی قرار داشت. در این روز، قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا با افزایش حدود هزار تومان نسبت به روزهای قبل مواجه شد و بر اساس آخرین اطلاعات، این ارز با قیمتی بالاتر از ۱۹۵ هزار و ۹۶۸ تومان به فروش می‌رسید.

نوسانات نرخ ارز و خودرو

قیمت خودروهای ایران خودرو در همان تاریخ شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفت و مشخصات قیمت‌گذاری پژو ۲۰۷ در جدول‌های منتشر شده دیده می‌شد. در مقابل، بازار ارز نیز با تغییرات جزئی اما محسوس روبرو بود و دلار توافقی مانند هر روز حدود هزار تومان گران‌تر شده است. این افزایش قیمت باعث شد تا نرخ فروش دلار در مرکز مبادله از مرز ۱۹۵ هزار و ۹۶۸ تومان عبور کند و این رقم به عنوان معیار جدیدی در معاملات حواله‌ای تثبیت شود.

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تسهیلات بانکی و اشتغال

بانک پارسیان در میان بانک‌های خصوصی کشور به عنوان صدرنشین در پرداخت تسهیلات فرزندآوری شناخته شد. این عملکرد مثبت بانک پارسیان نشان‌دهنده تمرکز این مؤسسه مالی بر حمایت از خانواده‌ها و افزایش نرخ زاد و ولد در جامعه است. در همین حال، دستور بهره‌برداری از ۵ طرح توسعه‌ای وزارت نفت نیز توسط رئیس دولت صادر گردید که تأثیر مستقیمی بر توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور خواهد داشت.

دیدگاه‌های اقتصادی و دستمزد

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش دستمزد مطالبه اصلی حفظ قدرت خرید است، هشدار داد که نباید تمام مشکلات اقتصادی کشور را تنها به دستمزد کارگران نسبت داد. این دیدگاه نشان می‌دهد که عوامل متعددی در تورم و چالش‌های اقتصادی دخیل هستند و راهکارهای جامع‌تری نیاز است. در کنار این مسائل، قیمت سیمان پاکتی و میلگرد در تاریخ شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد و بازار مصالح ساختمانی با افزایش نسبی روبه‌رو بود.

اخبار اجتماعی و ورزشی

در حوزه اجتماعی، مدارس برخی شهرهای چهارمحال و بختیاری در تاریخ فردا شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ تعطیل شدند. این تصمیم به دلیل شرایط خاص جوی یا سایر دلایل اداری اتخاذ شد و بر زندگی روزمره دانش‌آموزان این منطقه تأثیر گذاشت. همچنین جدول لیگ برتر فوتبال ایران بعد از پایان روز دوم از هفته چهاردهم منتشر شد و نتایج بازی‌های اخیر بازتابی از رقابت‌های داغ فوتبال کشور است.