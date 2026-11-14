تحلیل بازار میلگرد در ۲۴ آبان ۱۴۰۵

بررسی روند قیمت میلگرد در بازار یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ و عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های تولید در صنعت فولاد ایران.

در یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ ، بازار کالاها با نوسانات قابل توجهی در مبادی مختلف فروش مواجه شد و برخلاف روال کم‌تحرک روزهای گذشته، برخی کارخانه‌های بزرگ فولاد تغییرات متفاوتی را در نرخ‌های اعلامی خود ثبت کردند. این تغییرات نشان‌دهنده آن است که بازار هنوز به ثبات مشخصی نرسیده و رفتار قیمت‌ها تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط عرضه و میزان استقبال خریداران قرار دارد. در شرایطی که تقاضای مصرفی همچنان ضعیف باقی مانده است، نوسانات نرخ ارز و فضای مبهم سیاسی می‌توانند انتظارات فعالان بازار را تغییر دهند و تصمیمات خرید را به تعویق بیندازند.

نوسان قیمت‌ها در بازار میلگرد

بازار میلگرد در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۵ شاهد تغییرات قیمتی معکوس در میان تولیدکنندگان اصلی بود که نشان‌دهنده رقابت شدید برای جذب بازار در شرایط ناپایدار اقتصادی است. نرخ میلگرد ۱۴ آجدار A۳ تولیدی شرکت آناهیتا گیلان با ۳۰۰۰ تومان رشد به بها رسید و اکنون با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. این افزایش قیمت جزئی نشان می‌دهد که برخی تولیدکنندگان با توجه به هزینه‌های جاری، سعی در حفظ حاشیه سود خود دارند، هرچند که این افزایش قیمت لزوماً با تقاضای بالا همراه نبوده است.

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در مقابل، شرکت نوردگرم سمنان در تولید میلگرد ۸ آجدار A۳ رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته و این محصول را با ۲۰۰۰ تومان کاهش بها، در قیمت ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان به فروش می‌رساند. کاهش قیمت در این محصول می‌تواند تلاشی برای افزایش حجم فروش در بازار با تقاضای ضعیف باشد. از سوی دیگر، میلگرد ۱۰ آجدار A۳ تولیدی شرکت کاوه تیکمه‌داش نیز با ۳۰۰۰ تومان افت نرخ، در قیمت ۱۰۹ هزار و ۶۴۰ تومان به فروش می‌رسد. این نوسانات نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری در صنعت فولاد به طور یکنواخت پیش نمی‌رود و هر شرکت بر اساس استراتژی‌های داخلی خود عمل می‌کند.

عوامل اثرگذار بر هزینه‌های تولید

افزایش هزینه‌های تولید و نگرانی درباره تأمین انرژی در فصل سرد از عوامل اصلی اثرگذار بر سمت عرضه در بازارهای کالا محسوب می‌شوند. کارخانه‌های فولاد با توجه به نیاز به انرژی برای فرآیندهای ذوب و نورد، با چالش‌های جدی در فصل پاییز و زمستان مواجه هستند که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده محصولات آن‌ها تأثیر می‌گذارد. این نگرانی‌ها باعث شده است که تولیدکنندگان در تعیین قیمت‌های جدید محتاط‌تر عمل کنند و از ایجاد نوسانات شدید جلوگیری نمایند، اما این احتیاط نیز نمی‌تواند کامل‌اً از نوسانات ناشی از ارز جلوگیری کند.

در همین حال، انتقال فشارهای هزینه‌ای به قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نهایی با محدودیت روبه‌رو است. تا زمانی که تقاضای مؤثر در بازار تقویت نشود، تولیدکنندگان نمی‌توانند به راحتی افزایش هزینه‌های خود را بر دوش خریداران بیندازند. این وضعیت باعث شده است که حاشیه سود تولیدکنندگان تحت فشار قرار گیرد و آن‌ها مجبور به اتخاذ استراتژی‌های قیمت‌گذاری رقابتی شوند که در نهایت به نوسانات جزئی در قیمت‌های نهایی منجر می‌شود.

پیش‌بینی روند بازار و واکنش خریداران

با وجود اخبار مثبت در برخی بخش‌های بازار مانند صعودی شدن قیمت طلا در روزهای گذشته، بازار میلگرد همچنان تحت تأثیر عوامل بنیادین اقتصادی قرار دارد. خریداران صنعتی با مشاهده نوسانات قیمت و عدم ثبات در نرخ‌ها، از اقدام به خرید‌های عمده خودداری کرده و منتظر تثبیت قیمت‌ها یا تغییر در روند اقتصاد هستند. این رفتار بازار می‌تواند باعث شود که نوسانات قیمتی فعلی برای مدت زمان بیشتری ادامه یابد تا زمانی که یک تغییر اساسی در تقاضا یا شرایط سیاسی رخ دهد.

در مجموع، شرایط فعلی بازار نشان می‌دهد که بازیگران اصلی از جمله شرکت‌های آناهیتا گیلان، نوردگرم سمنان و کاوه تیکمه‌داش، در حال مدیریت بحران بین هزینه‌های رو به رشد و تقاضای سرکوب شده هستند. آینده بازار به توانایی این شرکت‌ها در حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین واکنش به تغییرات احتمالی در نرخ ارز و شرایط انرژی در فصل سرد بستگی خواهد داشت. خریداران و سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که این نوسانات مقطعی بخشی از روند کلی بازار در شرایط فعلی هستند و ثبات کامل نیازمند زمان و عوامل خارجی مثبت‌تر است.