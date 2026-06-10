جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور چند مربی ازEE有 prix باشگاه‌های بزرگ اروپا همراه است. این مقاله به بررسی دستمزدهای بالای آنچلوتی، توخل، پوچتینو و ناگلزمان و اهداف فدراسیون‌های ملی می‌پردازد.

جام جهانی ۲۰۲۶ در شرایطتی برگزار می‌شود که رقابت میان تیم‌های ملی تنها به ستاره‌های حاضر در زمین محدود نمی‌باشد. در گذشته بازیکنان بزرگ اصلی‌ترین سرمایه فوتبال ملی محسوب می‌شدند، اما امروزه بسیاری از فدراسیون‌های فوتبال جهان به این باور رسیده‌اند که موفقیت در بالاترین سطح بدون بهره‌گیری از بهترین مربیان ممکن نیست.

بنابراین در آستانه جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک، شاهد حضور برخی از مشهورترین و موفق‌ترین مربیان تاریخ فوتبال روی نیمکت تیم‌های ملی هستیم؛ مربینی که دستمزد سالانه آنها به چندین میلیون یورو و پوند می‌رسد. بررسی فهرست دستمزد مربیان حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد فدراسیون‌های بزرگ فوتبال جهان برای دستیابی به جام قهرمانی حاضر شده‌اند سرمایه‌گذاری‌های کم‌سابقه‌ای انجام دهند.

برزیل برای استخدام کارلو آنچلوتی رکوردهای مالی خود را جابه‌جا کرده و انگلیس هدایت تیمش را به توماس توخل سپرده است. آمریکا با مائوریسیو پوچتینو وارد جام جهانی خانگی می‌شود و آلمان نیز پروژه بازسازی خود را به یولیان ناگلزمان واگذار کرده است. نکته قابل توجه آن است که هر چهار مربی سابقه هدایت باشگاه‌های بزرگ اروپا و کسب افتخارات متعدد را در کارنامه دارند.

آنها حالا مأموریت دارند موفقیت‌های باشگاهی را به سطح ملی منتقل کنند؛ مأموریتی که در تاریخ فوتبال همواره دشوارتر از رقابت‌های باشگاهی بوده است. در صدر فهرست پردرآمدترین مربیان جام جهانی ۲۰۲۶، نام کارلو آنچلوتی دیده می‌شود. سرمربی ایتالیایی تیم ملی برزیل سالانه بیش از هشت میلیون پوند و در برخی برآوردها نزدیک به ۱۰ میلیون یورو دریافت می‌کند و به گران‌ترین مربی این جام تبدیل شده است.

این رقم با توجه به رزومه فوق‌العاده او چندان عجیب به نظر نمی‌رسد. آنچلوتی یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ فوتبال جهان محسوب می‌شود. او تنها مربی تاریخ است که موفق شده در هر پنج لیگ معتبر اروپایی شامل ایتالیا، انگلیس، اسپانیا، آلمان و فرانسه عنوان قهرمانی را به دست آورد. علاوه بر این، پنج قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا به‌عنوان سرمربی، جایگاه ویژه‌ای برای او در تاریخ فوتبال رقم زده است؛ دو بار با میلان و سه بار با رئال‌مادرید.

کارنامه آنچلوتی مملو از موفقیت است. او با میلان قهرمان اروپا شد، چلسی را به قهرمانی لیگ برتر رساند، با پاری‌سن‌ژرمن فاتح لیگ فرانسه شد، با بایرن‌مونیخ قهرمانی بوندس‌لیگا را تجربه کرد و در رئال‌مادرید تقریبا هر جام ممکن را به دست آورد. مهم‌تر از همه او در مدیریت رختکن‌های پرستاره شهرتی جهانی دارد و بسیاری از بازیکنان بزرگ فوتبال جهان از شیوه مدیریت انسانی و آرام او تمجید کرده‌اند.

فدراسیون فوتبال برزیل پس از سال‌ها ناکامی در جام جهانی و شکست‌های پیاپی مقابل قدرت‌های اروپایی، تصمیم گرفت برای نخستین بار پس از دهه‌ها به سراغ یک مربی خارجی برود. انتخاب آنچلوتی نشان می‌دهد برزیلی‌ها برای بازگرداندن جام به ریودوژانیرو و سائوپائولو حاضر به پرداخت هر هزینه‌ای هستند. هدف مشخص است: کسب ششمین قهرمانی جهان و پایان‌دادن به انتظاری که از سال ۲۰۰۲ ادامه دارد.

دومین مربی پردرآمد جام جهانی ۲۰۲۶، توماس توخل آلمانی است که هدایت تیم ملی انگلیس را بر عهده دارد. دستمزد سالانه او بیش از پنج میلیون پوند برآورد می‌شود؛ رقمی که او را در میان گران‌ترین مربیان ملی جهان قرار داده است. توخل یکی از موفق‌ترین مربیان نسل خود به شمار می‌رود. او ابتدا در ماینتس نامی برای خود دست‌وپا کرد و سپس در دورتموند به شهرت بیشتری رسید.

در دورتموند موفق شد جام حذفی آلمان را کسب کند و فوتبال هجومی جذابی را به نمایش بگذارد. اما نقطه عطف دوران حرفه‌ای او در چلسی رقم خورد؛ جایی که در سال ۲۰۲۱ توانست در مدت‌زمانی کوتاه این تیم را به قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا برساند. او همچنین با پاری‌سن‌ژرمن چندین عنوان قهرمانی داخلی به دست آورد و این باشگاه را برای نخستین بار به فینال لیگ قهرمانان اروپا رساند.

پس از آن نیز روی نیمکت بایرن‌مونیخ نشست و قهرمانی بوندس‌لیگا را تجربه کرد. انگلیس با وجود در اختیار داشتن یکی از گران‌ترین و باکیفیت‌ترین نسل‌های فوتبالی خود در دهه‌های اخیر، همچنان از فتح جام‌های بزرگ محروم مانده است. آخرین قهرمانی این کشور در جام جهانی به سال ۱۹۶۶ بازمی‌گردد. مسئولان فوتبال انگلیس معتقدند توخل با دانش تاکتیکی بالا و تجربه حضور در بزرگ‌ترین مسابقات اروپا می‌تواند این طلسم تاریخی را بشکند.

برای توخل نیز جام جهانی ۲۰۲۶ فرصتی استثنائی محسوب می‌شود. او تاکنون تقریبا همه افتخارات مهم باشگاهی را تجربه کرده و اکنون می‌تواند با موفقیت در سطح ملی، جایگاه خود را در میان بزرگ‌ترین مربیان تاریخ فوتبال تثبیت کند. سومین مربی پردرآمد جام جهانی ۲۰۲۶، مائوریسیو پوچتینو است. سرمربی آرژانتینی تیم ملی آمریکا سالانه بیش از ۴.۵ میلیون پوند درآمد دارد و بالاترین دستمزد تاریخ فوتبال ملی آمریکا را دریافت می‌کند.

پوچتینو اگرچه هنوز قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامه ندارد، اما یکی از تحسین‌شده‌ترین مربیان دو دهه اخیر فوتبال جهان محسوب می‌شود. او ابتدا در اسپانیول اسپانیا وارد عرصه مربیگری شد و سپس در ساوتهمپتون و تاتنهام به شهرت رسید. مهم‌ترین دستاورد دوران حرفه‌ای او در تاتنهام رقم خورد؛ پوچتینو تیمی جوان و کم‌هزینه را به یکی از قدرت‌های فوتبال اروپا تبدیل کرد و در سال ۲۰۱۹ این باشگاه را به فینال لیگ قهرمانان اروپا رساند.

هرچند تاتنهام در فینال مغلوب لیورپول شد، اما عملکرد آن تیم هنوز یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های تاریخ باشگاه به شمار می‌رود. او پس از آن هدایت پاری‌سن‌ژرمن را بر عهده گرفت و موفق شد قهرمانی لیگ فرانسه، جام حذفی و سوپرجام این کشور را کسب کند. تجربه حضور در چلسی نیز به رزومه او اضافه شد و اکنون هدایت تیم ملی آمریکا را بر عهده دارد. برای فوتبال آمریکا، جام جهانی ۲۰۲۶ مهم‌ترین پروژه تاریخ این کشور محسوب می‌شود.

چهارمین مربی پردرآمد این جام، یولیان ناگلزمان آلمانی است که تیم ملی آلمان را هدایت می‌کند. او اگرچه در بین مربیان این فهرست کم‌دستمزدترین است، اما باز هم دستمزد بسیار بالایی نسبت به میانگین مربیان ملی دارد. ناگلزمان با وجود سن کم، به سرعت به عنوان یکی از تapt مربیان اروپا مطرح شد. او ابتدا در تسویقه‌های موفق با هوفنهایم تا为国ن‌مونیخ و دورتموند مهارت خود را نشان داد و اکنون مسئولیتی بزرگ در تیم ملی آلمان را بر عهده دارد.

آلمان پس از حذف ناگهانی در جام جهانی ۲۰۱۸ و ضعف در EURO ۲۰۲۰، نیاز به بازسازی عمیق احساس می‌کند و ناگلزمان پروژه بازسازی را بهSchema jeopardize. هدف آلمان بازگشت به اوج و دفاع از عنوان قهرمانی نیست، بلکه ساختن تیمی برای آینده است. این مأموریت برای ناگلزمان چالش‌برانگیز است، زیرا او باید هم تیم را از نظر تاکتیکی五彩sleep، هم روحیه بازیگران را زنده کند.

جمع‌بندی این تحلیل نشان می‌دهد جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است رقابتی بی‌سابقه از نظر منابع مالیuruana باشد. فدراسیون‌های ملی پای‌بخش حاضرند برای استخدام بهترین مربیان دنیا هزینه‌های هنگفتی پرداخت کنند. این رویکرد نشان می‌دهد که فوتبال مدرن بیش از پیش به تجارت و سرمایه‌گذاری‌های کلان تبدیل شده و موفقیت فقط با تخصصی‌های بازیکنان محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مدیریت حرفه‌ای در سطح بالا نیز است





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