بررسی جامع اظهارات مقامات اسرائیلی درباره سرنگونی حکومت ایران، اعتراضات جهانی ایرانیان، بحران‌های حقوق بشری و وضعیت وخیم معیشتی هنرمندان تئاتر در ایران.

در فضای متلاطم سیاسی اخیر، تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به سطح جدیدی از شدت رسیده است. همهمیکی زوهار، وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل، در اظهاراتی صریح تاکید کرد که این کشور باید تمامی ماموریت‌های راهبردی خود را، چه در تقابل با جمهوری اسلامی و چه در جنگ علیه حماس، به طور کامل به پایان برساند.

زوهار با اشاره به ضرورت تغییر ساختار سیاسی در ایران، تصریح کرد که حکومت فعلی باید سرنگون شود و هشدار داد که اسرائیل هرگونه توافقی را که منجر به رفع قطعی تهدیدات هسته‌ای ایران نشود، رد خواهد کرد. در همین راستا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز در گفتگو با شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد که اگرچه بخش قابل توجهی از توانمندی‌های هسته‌ای ایران تضعیف شده است، اما همچنان تهدیدات باقی‌مانده است و اقدامات решиtere و بیشتری برای خنثی کردن این خطر لازم است.

این فضای متشنج تنها بهStatements محدود نشده و در میدان عملیات نیز ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه برای ۹ روستا و شهرک در جنوب لبنان، نشان داد که احتمال گسترش درگیری‌ها در منطقه بسیار بالاست، به ویژه پس از حملات اخیر به روستاهای یحمر الشقیف و کفرتبنیت که نشان‌دهنده شدت گرفتن رویارویی‌های نظامی در مرزهای شمالی است. در سطح بین‌المللی، فشارهای دیپلماتیک و حقوقی بر جمهوری اسلامی در حال افزایش است.

کره جنوبی در حال بررسی دقیق نقش احتمالی ایران در حمله به نفتکش اچ‌ام‌ام نامو است و مقامات سئول اعلام کرده‌اند که پاسخ مناسبی به عامل این حمله خواهند داد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با معرفی جمهوری اسلامی به عنوان عامل این حمله، پیشنهاد داده بود که کره جنوبی به پروژه آزادی در تنگه هرمز بپیوندد تا امنیت کشتیرانی در این منطقه حساس تامین شود.

هم‌زمان با این فشارهای خارجی، موج گسترده‌ای از اعتراضات ایرانیان خارج از کشور شکل گرفته است. در شهرهایی نظیر تورنتو و ونکوور در کانادا و همچنین فرانکفورت در آلمان، هزاران ایرانی در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمع کردند. این معترضان به قطع سراسری اینترنت در ایران، موج بازداشت‌های گسترده و اعدام‌های بی‌وقفه فعالان مدنی اعتراض کردند و خواستار تغییر بنیادین در ساختار سیاسی ایران شدند.

این تجمع‌ها نشان‌دهنده پیوند میان مطالبات داخلی و حمایت‌های بین‌المللی در برابر آنچه سرکوب سیستماتیک حقوق بشر توصیف می‌شود. در داخل کشور نیز، وضعیت حقوق بشری و معیشتی به شدت وخیم شده است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، پس از دستور توقف موقت اجرای حکم برای درمان، در بیمارستان پارس تهران بستری شده است که این اقدام پس از فشارهای گسترده بین‌المللی صورت گرفت.

از سوی دیگر، قوه قضاییه از طریق خبرگزاری میزان اعلام کرد که بخشی از املاک علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال، را به دلیل فعالیت‌های مخالفتی توقیف کرده است. این اقدام که تحت عنوان کار پیچیده حقوقی و اطلاعاتی توصیف شده، نشان‌دهنده استراتژی حکومت برای فشار اقتصادی بر چهره‌های تاثیرگذار مخالف است. در کنار این سرکوب‌های سیاسی، بحران اقتصادی عمیقی جامعه هنرمندان را در بر گرفته است.

رضا دادویی، سخنگوی خانه تئاتر، از یک چرخه مرگبار برای هنرمندان خبر داد که در آن تورم افسارگسیخته و هزینه‌های سرسام‌آور تولید، در کنار قطعی اینترنت و کاهش مخاطبان، منجر به سقوط شدید درآمدها شده است. او تاکید کرد که بسیاری از هنرمندان تئاتر اکنون درآمدی پایین‌تر از خط فقر دارند و به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، از خدمات اجتماعی و درمانی محروم شده‌اند.

این وضعیت ناپایدار باعث شده تا هنرمندان که از نظر روحی و اقتصادی در تنگنا قرار گرفته‌اند و هیچ ساختار حمایتی صنفی ندارند، در آستانه ترک صحنه قرار بگیرند، که این امر به معنای مرگ تدریجی فرهنگ و هنر در محیطی است که بقای فیزیکی بر خلاقیت پیشی گرفته است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنش‌های ایران و اسرائیل حقوق بشر اعتراضات ایرانیان خارج از کشور بحران اقتصادی هنر امنیت منطقه

United States Latest News, United States Headlines