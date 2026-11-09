دونالد ترامپ اعلام کرد اف‌بی‌آی رابطه جنسن هوانگ با زنی چینی را بررسی می‌کند. هیات‌مدیره انویدیا نیز تحقیقات مستقل را آغاز کرده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اظهاراتی تازه اعلام کرد که اداره تحقیقات فدرال آمریکا یعنی اف‌بی‌آی در حال بررسی روابط جنسن هوانگ ، مدیرعامل شرکت انویدیا ، با یک زن بازرگان چینی است که مظنون به جاسوسی برای پکن محسوب می‌شود.

واکنش ترامپ و ادعای بی‌اطلاعی هوانگ

ترامپ دوشنبه ۱۸ آبان با اشاره به مکالمه‌ای تلفنی که پیش‌تر با جنسن هوانگ داشته است، گفت که مدیرعامل انویدیا به او اطمینان داده از فعالیت‌های جاسوسی این زن هیچ آگاهی نداشته است.

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رئیس‌جمهور آمریکا افزود که به گفته هوانگ، او نمی‌دانسته با شخصی در ارتباط است که مأمور دستگاه اطلاعاتی چین است و از این رو ابراز اطمینان کرد که مدیرعامل انویدیا با مشکل امنیتی یا حقوقی جدی مواجه نخواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هیات‌مدیره انویدیا یکشنبه ۱۷ آبان از آغاز یک تحقیقات مستقل داخلی خبر داده بود تا شائبه‌های هدف قرار گرفتن هوانگ در یک عملیات اطلاعاتی خارجی را بررسی کند.

تفصیات رابطه و گزارش‌های نیویورک‌تایمز

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نیویورک‌تایمز چند هفته پیش اعلام کرده بود که جنسن هوانگ رابطه عاطفی با آلیس هوانگ از مدیران پیشین شرکت سنگاپوری مگاسپید داشته است.

نیویورک‌تایمز همچنین نوشت که نهادهای امنیتی آمریکا پس از تحقیقات به این نتیجه رسیدند که آلیس هوانگ برای دستگاه اطلاعاتی چین فعالیت می‌کرده و جزئیات رابطه هوانگ با این زن و انتقال اطلاعات به دولت چین، پیش از این نیز به اطلاع دونالد ترامپ رسیده بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور آمریکا با وجود اطلاع از این موضوع، تصمیم گرفته در این زمینه اقدام خاصی انجام ندهد، اما اکنون تحقیقات اف‌بی‌آی این پرونده را مجدداً به کانون توجه بازگردانده است.

تطبیق زمانی رویدادها و عکس‌های تایپه

تصویری که از طریق ویدیوی شبکه سی‌تی‌آی به دست خبرگزاری رویترز رسیده، زنی به نام آلیس هوانگ را نشان می‌دهد که ۲۲ مه ۲۰۲۵ در رستورانی در تایپه، پایتخت تایوان، در یک ضیافت شام همراه با جنسن هوانگ حضور داشت.

این تصویر که تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۶ را ثبت کرده، گواه بر دیدارهای حضوری این دو نفر است و جنسن هوانگ در این عکس با لباس مشکی دیده می‌شود که نشان‌دهنده نزدیکی روابط آن‌ها در زمان‌های مختلف است.

واکنش‌های حقوقی و وضعیت سهامداری

سهامداران انویدیا دوشنبه دادخواستی برای طرح شکایت گروهی علیه جنسن هوانگ و شرکت ارائه کردند و آن‌ها را به پنهان‌کاری در مورد رابطه با یک زن مظنون به جاسوسی برای چین متهم کردند.

بر اساس داده‌های شرکت خدمات مالی ال‌اس‌ای‌جی، جنسن هوانگ با در اختیار داشتن حدود سه و شش‌دهم درصد از سهام انویدیا، پنجمین سهام‌دار بزرگ این شرکت است و ساختار مدیریتی شرکت به گونه‌ای است که کنترل گسترده‌ای در امور شرکت به او واگذار شده است.

واکنش چین و آینده مدیرعامل انویدیا

گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، دوشنبه در پکن اتهام جاسوسی را رد کرد و آن را بی‌اساس و تلاشی برای بدنام کردن چین خواند و بر این نکته تأکید کرد که پکن از وعده پول، تهدید خانواده‌ها و روابط عاطفی برای جذب جاسوس استفاده می‌کند.

تحلیلگران وال‌استریت اگرچه به ابهامات درباره جانشینی جنسن هوانگ اشاره کرده‌اند، اما انتظار نمی‌رود این تحقیقات منجر به کناره‌گیری او از مدیریت انویدیا شود که به عنوان باارزش‌ترین تراشه‌ساز جهان شناخته می‌شود.

هیات‌مدیره انویدیا در بیانیه خود بر اعتماد به هوانگ و تیم مدیریتی او تأکید کرد و اعلام نمود در حال حاضر دلیلی برای نگرانی درباره امنیت ملی آمریکا یا اسرار انویدیا وجود ندارد، اما تمام اطلاعات موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.