تحقیقات بی‌بی‌سی نشان می‌دهد آتش‌سوزی‌هایی که اموال مرتبط با کی‌یر استارمر را هدف قرار دادند، بخشی از یک کارزار روسی بودرومن لاورینوویچ که روز دوشنبه در لندن به جرم تبانی برای ارتکاب آتش‌سوزی عمدی محکوم شد، حتی پس از آتش زدن خانه کی‌یر استارمر نیز از نخست‌وزیر بریتانیا، بیش از آنچه یک گلوله از هدف خود می‌داند، اطلاعی نداشت.

تحقیقات بی‌بی‌سی نشان می‌دهد آتش‌سوزی‌هایی که اموال مرتبط با کی‌یر استارمر را هدف قرار دادند، بخشی از یک کارزار روسی بودرومن لاورینوویچ که روز دوشنبه در لندن به جرم تبانی برای ارتکاب آتش‌سوزی عمدی محکوم شد، حتی پس از آتش زدن خانه کی‌یر استارمر نیز از نخست‌وزیر بریتانیا ، بیش از آنچه یک گلوله از هدف خود می‌داند، اطلاعی نداشت.

فردی ناشناس که او را هدایت می‌کرد و با حروف اختصاری «ای‌ال» شناخته می‌شد، در یکی از پیام‌هایش سرنخی ارائه داد: «ببین، تو به خانه یکی از مقامات بسیار بلندپایه بریتانیا حمله کردی. برایت پول می‌فرستم، باید شهر را ترک کنی. »این کارگر ساختمانی ۲۲ ساله اوکراینی به ابزاری برای هدف قرار دادن رئیس دولت بریتانیا تبدیل شده بود. اما از سوی چه کسی؟

تحقیقات ما نشان داده است که این حمله آتش‌سوزی تنها بخشی از یک کارزار گسترده خرابکاری، تحریک و انتشار اطلاعات نادرست بود که رد آن تا خود دولت روسیه می‌رسد





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