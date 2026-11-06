دفتر دادستانی عمومی اروپا تحقیقات رسمی را درباره احتمال کلاهبرداری در بودجه‌های نوسازی خط قطار مادرید-سویا آغاز کرد که به مرگ ۶۹ نفر انجامید.

دفتر دادستانی عمومی اروپا رسماً اعلام کرد که یک تحقیقات رسمی را برای بررسی احتمال کلاهبرداری مالی در پروژه‌های نوسازی و ایمنی‌سازی خط راه‌آهن مادرید-سویا آغاز کرده است. این اقدام قضایی مهم در پی حادثه ویرانگر قطار سریع‌السیر در اسپانیا صورت گرفته که منجر به کشته شدن ۶۹ نفر و مجروح شدن بیش از ۱۰۰ دیگر گردید. تمرکز اصلی این پرونده بر بررسی اسناد و گزارش‌های مالی مربوط به بودجه‌های دریافتی از اتحادیه اروپا است که برای ارتقای سیستم‌های سیگنالینگ و ارتباطی این خط آهن اختصاص یافته بود.

شروع تحقیقات جنایی در شرکت آدیف و نهادهای نظارتی

این پرونده پیچیده با همکاری نزدیک "واحد عملیاتی مرکزی گاردیا سیویل"، که یکی از واحدهای تخصصی و کلیدی در سیستم تحقیقات جنایی اسپانیا به شمار می‌رود، پیش می‌رود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های محلی، ماموران این واحد عملیاتی کار جمع‌آوری مدارک و مستندات را در سه نهاد اصلی آغاز کرده‌اند. این نهادها عبارتند از شرکت مدیریت زیرساخت‌های راه‌آهن اسپانیا که با نام اختصاری آدیف شناخته می‌شود، دیوان حسابرسی کشور، و آژانس ایالتی ایمنی راه‌آهن اسپانیا.

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مدارک جمع‌آوری شده قرار است دقیقاً نشان دهند که آیا بودجه‌های ارسالی از سوی بروکسل برای به‌روزرسانی سیستم‌های امنیتی و سیگنالینگ به درستی و مطابق با استانداردهای ایمنی هزینه شده است یا خیر. این تحقیقات حقوقی نشان‌دهنده حساسیت بالای نهادهای قضایی اروپا به نحوه هزینه‌سازی پروژه‌های عمرانی و ایمنی در کشورهای عضو است.

سوابق مرگبار و استعفای مقامات عالی‌رتبه اسپانیایی

دادستانی عمومی اروپا در بیانیه خود تأکید کرد که این تنها بررسی جدید نیست و در مارس گذشته نیز در پی حادثه آداموز در کوردوبا که در ژانویه رخ داده بود، تحقیقات مشابهی را آغاز کرده بود. حادثه آداموز که منجر به کشته شدن ۴۶ نفر شد، با این حقیقت تلخ همراه بود که پلیس ژاندارمری اسپانیا اعلام کرده بود ریل در آن بخش از خط، ۲۲ ساعت قبل از تصادف شکسته بود. این تداوم حوادث مرگبار در یک شبکه ریلی خاص، نگرانی‌های جدی را درباره مدیریت سیستم ایجاد کرده است.

به دلیل اینکه بخشی از مالی‌سازی این پروژه‌ها از منابع بودجه‌ای اتحادیه اروپا تأمین می‌شد، صلاحیت بررسی منافع مالی و قضایی این پرونده‌ها مستقیماً در حوزه اختیارات دادستانی اروپا قرار گرفته است. پیوند مالی بین بروکسل و پروژه‌های زیرساختی اسپانیا باعث شده است که هرگونه تخلف مالی به یک جرم بین‌المللی تبدیل شود. این پرونده‌ها با مجموع بیش از ۱۰۰ کشته از دو حادثه مجزا، زنجیره‌ای از استعفاها را در راس حکومت اسپانیا آغاز کرد.

"اسکار پوئنته"، وزیر حمل‌ونقل اسپانیا، بلافاصله پس از فاجعه مادرید-سویا از سمت خود استعفا داد. روز بعد از این استعفا، "لوئیس پدرو مارکو د لا پنیا"، رئیس شرکت آدیف نیز همان مسیر را دنبال کرد و از ریاست این شرکت بزرگ دولتی کناره‌گیری نمود. این تغییرات ساختاری نشان‌دهنده تلاش دولت برای پاسخگویی به افکار عمومی و نهادهای نظارتی است.

شرایط دریافت غرامت برای بازماندگان و خانواده‌های قربانیان

در سمت دیگر ماجرا، وزارت حمل‌ونقل اسپانیا جزئیات مربوط به دریافت کمک‌های مالی برای قربانیان حادثه اوردا را شفاف‌سازی کرده است. این وزارتخانه اعلام کرده است که قربانیان و اعضای خانواده‌شان تا تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۷ فرصت کامل دارند تا درخواست‌های خود را برای دریافت کمک‌های مالی مستقیم ثبت کنند. این مهلت زمانی طولانی به افراد اجازه می‌دهد تا با آرامش بیشتری پرونده‌های حقوقی و پزشکی خود را تکمیل کنند.

درخواست‌ها می‌توانند به صورت حضوری در دفاتر تعیین شده یا از طریق سیستم‌های الکترونیکی ثبت شوند. این درخواست‌ها نه تنها شامل کمک‌های فوری می‌شود بلکه شامل پیش‌پرداخت غرامت‌های آتی نیز خواهد بود که برای جبران خسارات طولانی‌مدت در نظر گرفته شده است. این فرآیند طراحی شده تا به بازماندگان کمک کند تا بار مالی ناشی از فاجعه را سریع‌تر کاهش دهند.

علاوه بر سیستم ثبت درخواست، دفاتر مراقبت جامع برای ارائه مشاوره‌های حقوقی و روانشناسی تشکیل شده است. خدمات‌رسانی در منزل نیز به صورت ویژه برای افرادی که به دلیل آسیب‌های شدید جسمی امکان جابه‌جایی ندارند، پیش‌بینی شده است. این خدمات اطمینان حاصل می‌کند که هیچ یک از آسیب‌دیدگان یا خانواده‌های سوگوار به دلیل محدودیت‌های جسمی از دریافت حمایت‌های قانونی محروم نمانند. بررسی‌های فنی نیز ادامه دارد تا مشخص شود شرکت "رنفه" که قطار سریع‌السیر آوه را اداره می‌کرد و شرکت "ایریو" که قطار متوقف شده را در اختیار داشت، چه نقشی در این برخورد از پشت داشته‌اند.