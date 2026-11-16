پلیس ضدجاسوسی هلند در حال بررسی احتمال صدور دستور ترور نافرجام سیامک تدین طهماسبی توسط جمهوری اسلامی است. این تیم ویژه مظنونان اصلی و ارتباطات مالی را ردیابی می‌کند.

تیم ویژه ضدجاسوسی پلیس هلند در حال بررسی این احتمال است که دستور ترور نافرجام سیامک تدین طهماسبی در خرداد ۱۴۰۳ از سوی جمهوری اسلامی صادر شده باشد. این روزنامه‌نگار و هنرمند ایرانی در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ در شهر هارلم هدف یک سوءقصد قرار گرفت که منجر به بازداشت دو مهاجم مسلح شد.

ردیابی دستوردهندگان ترور توسط پلیس ضدجاسوسی

منابع آگاه در دستگاه قضایی هلند به روزنامه تراو اطلاع داده‌اند که ماموران تیم مقابله با مداخله دولت‌های خارجی در تلاش‌اند مشخص کنند چه کسانی دستور این عملیات را صادر کرده‌اند. این واحد که با عنوان تیم جاسوسی نیز شناخته می‌شود، وظیفه شناسایی مظنونان و جمع‌آوری شواهد لازم برای پیگرد قضایی آن‌ها را بر عهده دارد.

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یکی از منابع این روزنامه گفت که پلیس در حال تحقیق درباره سطوح بالاتر و کسانی است که دستور این عملیات را صادر کرده‌اند. اگر پلیس بتواند شواهد کافی جمع‌آوری کند، تحقیقات ممکن است به پیگرد قضایی افراد مرتبط با حکومت ایران منجر شود.

مجازات‌های سنگین برای مجریان عملیات ترور

دادستانی هلند پنج‌شنبه ۲۱ آبان در دادگاهی با تدابیر امنیتی شدید در نزدیکی فرودگاه اسخیپول، برای متهمان پرونده مجازات‌های سنگین زندان درخواست کرد. بر اساس گزارش‌ها، دادستانی برای متهمان این پرونده مجازات‌هایی از شش تا ۲۰ سال زندان درخواست کرده است.

نماینده دادستان در دادگاه گفت افرادی که در برابر شما نشسته‌اند، اعضای یک جوخه ترور هستند که حاضر بودند به دستور دیگران و برای منفعت شخصی دست به قتل بزنند. او افزود که برای آن‌ها فرقی نمی‌کرد چه کسی باید کشته شود و ماموران حاضر بودند برای انجام ماموریت به هر جای دنیا پرواز کنند و خود را مسلح کنند.

سرنخ‌های گمراهی مظنون اصلی پرونده سامی ب.

یکی از موانع اصلی تحقیقات، متواری بودن فردی به نام سامی ب. است که به‌عنوان مظنون اصلی پرونده شناخته می‌شود. این فرد که تابعیت مراکش و اسپانیا را دارد و در محافل تبهکاری با نام‌های پاچو و سویله شناخته می‌شود، مظنون است که عملیات ترور را طراحی و هماهنگ کرده باشد.

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد او احتمالا به ایران گریخته است. به گفته دادستانی هلند، فعالیت حساب کاربری اپل این مظنون در ایران ثبت شده و در تلفن همراه دوست‌دختر سابق او نیز اطلاعات مربوط به رزرو سفر به ایران پیدا شده است.

دستگاه قضایی هلند برای اطلاعاتی که به بازداشت سامی ب. منجر شود، جایزه‌ای ۵۰ هزار یورویی تعیین کرده است، اما او همچنان متواری است. منابع آگاه هشدار داده‌اند که شناسایی آمران اصلی عملیات ممکن است دشوار باشد و نباید انتظار داشت این تحقیقات به‌سرعت به نتیجه برسد.

استفاده از مجرمان به عنوان ابزار مداخله خارجی

دادستانی هلند در جریان محاکمه متهمان تلاش کرده است تا حد امکان از پرداختن به نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این پرونده خودداری کند. با این حال، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی هلند در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد احتمالا جمهوری اسلامی در تلاش برای ترور در هارلم بوده است.

روزنامه تراو در گزارش خود نوشت استفاده از مجرمان برای اجرای عملیات پنهانی روشی منحصر به جمهوری اسلامی نیست و سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر نیز گاهی از گروه‌های تبهکار برای انجام ماموریت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند. بر اساس ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر فعالیت چشمگیری در جذب مجرمان برای اجرای عملیات در خارج از کشور داشته است.

سیامک تدین طهماسبی در جریان محاکمه متهمان، هنگام قرائت اظهارات خود به‌عنوان قربانی، از مقام‌های هلندی خواست تحقیقات را به عاملان اجرایی محدود نکنند و آمران اصلی عملیات را نیز شناسایی کنند. او افزود که این حق همه شهروندان هلند است که بدانند چه کسانی پشت حملات تروریستی در خاک کشورشان قرار دارند.